Как новосибирский стартап помог мамкиным бизнесменам выйти на маркетплейсы?

Причём популярны они не только среди покупателей, по ту сторону агрегаторов сидят тысячи продавцов. А судя по количеству хлама выбора, торговать на этих площадках не начал только ленивый. И это мы ещё молчим об агрессивной рекламе из каждого утюга, где дамочки в декрете «уже заработали на квартиру с помощью Вайлдберриз», а вы, глупенькие, всё ещё сидите и не покупаете курсы по продажам. Не хотим обидеть владельцев маркетплейс магазинов, и не сомневаемся в их умственных способностях, но очевиден вывод, что пользоваться всем этим не так уж и сложно, а значит с выходом на эти площадки может справиться буквально каждый.

Так оно и есть, вести бизнес — задачка, конечно, не элементарная, но техническая часть действительно упрощена. Да, не три кнопочки, однако легче, чем вы думаете. Спасибо нужно сказать ребятам из Новосибирска, которые выкатили стартап — Ecomcom. Сервис помогает выгружать товары на маркетплейсы, принимать заказы и управлять остатками , эдакое лёгкое читерство для продавцов. Откуда эта штука вообще взялась и как стала популярной?