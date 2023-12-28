Как новосибирский стартап помог мамкиным бизнесменам выйти на маркетплейсы?Или почему все так просто и удобно
Вряд ли для кого-то станет открытием, что маркетплейсы бьют сейчас все рекорды популярности. Не во всех уголках нашей необъятной есть приличные поликлиники и отделения почты, а пункты выдачи заказов имеются даже в самом медвежьем углу. Ну а как ими не пользоваться? Найти можно всё что душе угодно, да и время на беготню по магазинам тратить не надо, буквально нажал три кнопочки и через несколько дней забрал покупку. Систему освоили даже самые далёкие от интернетов люди (например, моя бабуля).
Причём популярны они не только среди покупателей, по ту сторону агрегаторов сидят тысячи продавцов. А судя по количеству
хлама выбора, торговать на этих площадках не начал только ленивый. И это мы ещё молчим об агрессивной рекламе из каждого утюга, где дамочки в декрете «уже заработали на квартиру с помощью Вайлдберриз», а вы, глупенькие, всё ещё сидите и не покупаете курсы по продажам. Не хотим обидеть владельцев маркетплейс магазинов, и не сомневаемся в их умственных способностях, но очевиден вывод, что пользоваться всем этим не так уж и сложно, а значит с выходом на эти площадки может справиться буквально каждый.
Так оно и есть, вести бизнес — задачка, конечно, не элементарная, но техническая часть действительно упрощена. Да, не три кнопочки, однако легче, чем вы думаете. Спасибо нужно сказать ребятам из Новосибирска, которые выкатили стартап — Ecomcom. Сервис помогает выгружать товары на маркетплейсы, принимать заказы и управлять остатками, эдакое лёгкое читерство для продавцов. Откуда эта штука вообще взялась и как стала популярной?
Пацаны к успеху шли, получилось, фортануло, или история создания
Все ещё думаете, что в России нет успешных стартапов? Не угадали. Ecomcom адекватный пример отечественного проекта, который вдобавок ко всему родом не из Москвы. Удивительно, но хорошие идеи не рождается исключительно в столице, да жизнь есть не только за МКАДом, но и в регионах!
В не очень далёком 2019 году компанию основали Константин Канивцов и Алексей Федосенко. Через полгода был получен статус Резидента Новосибирского Технопарка, и пошло-поехало: разработка продукта для электронной коммерции, получение первого финансирования (двадцать миллионов деревянных), а к маю 2021 года уже была готовая работающая платформа и нашлись первые клиенты.
Коронавирус ускорил этот процесс. Пандемия стимулировала онлайн-продажи, а соответственно и развитие всех сопутствующих сервисов.
В совокупности для разработки команде потребовалось чуть меньше года, а это весьма быстрые темпы. То, с какой скоростью проект вышел на рынок и получил первых клиентов, впечатляет: создать подобное очень не просто, да и научно-техническая база нужна серьезная. Короче, дела у ребят пошли в гору — сервис стал победителем Сибирской Венчурной Ярмарки в рамках технологического форума «Технопром-2021», тут и инвестиционный Фонд Kama Flow в стороне не остался и вложился в стартап. Затем вершина любого
провинциала регионального проекта — переезд в Москву и поддержка от венчурного фонда Moscow Seed Fund. Совсем недавно банк «Точка» полностью выкупил сервис, а это, как мы знаем, вполне закономерный итог развития большинства успешных российских стартапов.
Академпарк — сибирская кузница талантов
Так как отправной точкой успеха Ecomcom стало резиденство в новосибирском технопарке (Академпарк), то справедливо будет рассказать, что это вообще за место такое и нужно ли оно молодым стартаперам?
В 2006 году высшие чины Новосибирской области думали, думали и придумали — надо поспособствовать технологическому прогрессу в регионе. Для такого хорошего дела выделили приличную площадку, а заодно освоили 17 млрд. В то время как раз появилась гос. программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий», так что очень в тему, комар носу не подточит.
Те, кто в рунете давно, помнят, что середина нулевых — время разборок в интернете, так что строительство Академпарка стало причиной холиваров на местных форумах. С одной стороны, даже странно, что строительство пространства для развития технологий могло вызвать шквал недовольства (ну правда ведь, всегда же ныли, что наука в пятой точке и вообще «Юра, мы всё потеряли»).Однако, критики проекта считали, что это приведёт к оттоку специалистов из местных институтов, да и в целом население региона сконцентрируется в одном районе, там же будут крутиться деньги и рабочие места, а на остальное забьют. Да и вырубка леса под строительство баллов явно не добавляла.
Благодаря или вопреки шумихе, но новосибирский технопарк всё-таки был построен в 2013 году и здравствует до сих пор. Основные направления: IT технологии, биотехнологии и медицина, приборостроение и нанотехнологии.Местные специалисты по стартапам могут начать свой бизнес, от идеи до первой клиентуры. Матёрые и опытные бизнесмены могут выкупить территорию или арендовать помещения на базе Академгородка. Оснащение современным оборудованием, технологические сервисы, сотрудничество с университетами и производствами, всё лучшее — бизнесу (По итогу, перед нами классический такой технопарк с более чем 300 резидентами).
Принципы работы сервиса
Довольно лирики, вернёмся к нашему стартапу. Как мы уже поняли, резидентство стало успешным. Спонсоры и премии — это конечно замечательно, но на что способен сам продукт? Представим ситуацию: вы продавец и вам нужно онлайн пространство для продаж. Можно создать отдельный сайт и через него заниматься торговлей, но с учётом современных реалий больших доходов и обилия клиентов ждать не приходится. В сфере онлайн-продаж господствуют маркетплейсы, хочешь не хочешь, а работать придется через них. Ну а так как развелось их сегодня немало, то хочется упростить себе жизнь: сгруппировать всё это и следить за товаром, загружать и принимать его не через сто тысяч различных приложений.
Через Ecomcom можно создать карточки товаров, причём сразу один вариант для всех площадок, и управлять через одно приложение. Хотите поменять цену? Меняете через сервис и больше не делаете себе мозг, заходя куда-то ещё. Нам обещают «единый сборочный лист, ленту этикеток с гибкими настройками характеристик, собственные статусы для заказов, обновление каждые 5 минут и многое другое». По факту вы ещё создаете единый склад и управляете всеми остатками. Вдобавок можете интегрироваться со своими системами учёта, есть аналитика продаж (с отчётами). В итоге получается эдакий мозговой центр для всех ваших продаж на каждом маркетплейсе, кстати, Ecomcom сотрудничает с Wildberries, Ozon, Яндекс маркет, VK маркет, AliExpress, OpenCart, WooCommerce, Bitrix.
© Инструкция на пальцах, если реально собрались пользоватья
Альтернативные программы или что там у конкурентов
Будем честны, разработка не самая уникальная и неповторимая. Сейчас мы описали как всё классно и удобно, но есть похожие альтернативы, в том числе и среди российских сервисов. Ecomcom нормальный пример успешного стартапа в области агрегаторов для маркетплейсов, но он «один из», а не единственный. Извините, но мы (и антимонопольная служба) за здоровую конкуренцию и разнообразие!
Самое близкое по функционалу это сервис SelSup, у них есть тот же самый приятный функционал, плюс кое-что сверху, типа работа по FBO и адресное хранение. Проект тоже наш, имеется бесплатный пробный период. По сути, самый близкий и серьезный конкурент для Ecomcom. Если серьезно нацелились заняться онлайн-торговлей, то настоятельно рекомендуем вам изучить оба официальных сайта (благо и там и там все понятно, чётко и по полочкам) и потом уже выбрать, что вам больше подходит, ценники и тарифы также разнообразные.
Zonesmart и Huckster похожи между собой, но отличаются от предыдущих двух сервисов. Например, где-то нельзя создавать карточки товаров и нет бесплатного периода, а где-то отсутствует финансовой учёт. Спросите: «а зачем тогда оно нам надо, хотим онлайн-торговлю «под ключ»!» Окей, но здесь иной выбор маркетплейсов. Собираетесь выйти на заграничный рынок а-ля Ebay? Тогда это вам к Zonesmart. Да и честно говоря, возможно, что не все функции вам действительно нужны. Опытные продавцы лучше разбираются, что конкретно они хотят под свои нужды. Короче, лучше не загонять себя в рамки и не отметать сразу варианты, которые на первый взгляд кажутся хуже.
Где взять и сколько стоит
У Ecomcom имеется три тарифа:
быстрый старт — вариант для экономных (или новичков). Самое то, если вы только выходите на маркетплейсы и аппетиты у вас скромные. Доступно только для одного пользователя и одного юридического лица, ограниченное количество товаров, до 200 единиц, но всего 3000 рублей в месяц.
оптимальный — та самая золотая середина, которую ещё подсвечивают зелёным цветом на сайте,
мудро манипулируя вами. Уже 8000 рублей в месяц и у вас в доступе до 3000 товаров для каждой площадки, генератор штрих кода, управление статусами заказов и печать этикеток. Если честно, самые основные и нужные функции собраны именно в этом тарифе, так что лёгкий флёр выбора без выбора присутствует. Да и полностью оценить сервис получится именно с этими опциями.
профессиональный — для самых жёстких акул в мире маркетплейсов. Выгодная тема для совместного использования. Сначала кажется, что цена кусается (20 тысяч в месяц), и вообще идите куда подальше с такими цифрами! Но там доступ для 3-х юридических лиц и 5-ти пользователей, плюс неограниченное количество товаров и личный менеджер. И если пользоваться с кем-то вместе, цена вполне себе приемлемая.
На сайте можно подробно со всем ознакомиться, написать в поддержку, изучить FAQ, ну и самое главное — оставить заявку, а также попробовать бесплатно на 5 дней. Максимально понятно — на всё ответят и проконсультируют, лишь бы клиент не соскочил.
Выход на маркетплейсы сегодня — предложение очень заманчивое. Только не думайте, что для этого достаточно закупить какого-нибудь китайского барахла, сделать наценку в несколько раз больше и ждать миллионы на личном счету. Коучи и «наставники по продажам» в социальных сетях убедят вас в том, что это всё просто и легко, возможно, даже поднимут вам мотивацию и зарядят «денежной энергией» для успешной торговли. Классно, но настоятельно советуем заняться и практической стороной вопроса, благо для этого есть понятные отечественные сервисы. Зачем ломать себе мозг, когда можно делегировать часть обязанностей и объединить всё в одном сервисе?