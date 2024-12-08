Новости российской криптографии

Для чего нужна криптография?

Сейчас практически вся информация о нас находится в интернете. Банки, цифровые документы, социальные сети — все они собирают о нас различные данные.

Для того, чтобы наши персональные данные не попали в лапы мошенников, и нужна криптография. Собственно говоря, существует она в нашей стране уже очень давно, а сама система шифрования известна человечеству с незапамятных времён. Нас же интересует именно современная российская криптография.