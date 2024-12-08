Новости российской криптографии

Новости российской криптографииНе только криптовалюты
© Ferra.ru
Для чего нужна криптография?
Сейчас практически вся информация о нас находится в интернете. Банки, цифровые документы, социальные сети — все они собирают о нас различные данные.
Для того, чтобы наши персональные данные не попали в лапы мошенников, и нужна криптография. Собственно говоря, существует она в нашей стране уже очень давно, а сама система шифрования известна человечеству с незапамятных времён. Нас же интересует именно современная российская криптография.
«База» криптографии
Итак, основы криптографии — это конфиденциальность, целостность, аутентификация, контроль доступа и защита от взлома. Теперь, давайте пройдёмся по каждому пункту и поймём, за что они отвечают.
Конфиденциальность. Это про то, чтобы никто посторонний не мог прочитать ваше сообщение. Когда вы отправляете сообщение все остальные видят только «кашу» вместо текста. Это и есть шифрование. Примеры — мессенджеры с end-to-end шифрованием (например, Telegram).
Целостность. Здесь принцип такой же, как у отправленной посылки. Задача почты — доставить её в том виде, в котором отправили, а не битую и помятую, не так ли Почта России? Так же и тут, сообщение должно дойти до получателя в первозданном виде. Работает это через хеширование, так и создаётся уникальный «отпечаток» данных.
Аутентификация. Когда необходимо доказать, что вы — настоящий владелец, а не кто-то другой, применяется всем известный способ криптографии. Используются логины, пароли, а иногда и цифровые подписи (как личная электронная подпись в документах).
Контроль доступа. Криптография даёт доступ к данным только тем, кому это разрешено. Например, у вас в компании есть общая база данных, и только определённые люди могут в неё заходить. Система же устроена таким образом, что каждый получит свой ключ шифрования с разным уровнем доступа.
Защита от взлома. Очевидно, что для обеспечения безопасности используются сложные алгоритмы, которые нелегко взломать даже с помощью мощных компьютеров. Чем длиннее ключи — тем надёжнее пароль.
Российская криптография
Никто никогда не составлял условный топ стран по развитию криптографии, но в России, тем не менее, одна из самых старых и развитых криптографических школ. Нашей стране сейчас важно развивать собственную криптографию, поскольку мы подвергаемся нападению не только на поле боя, но и в цифровом пространстве.
Квантовая криптография в РФ
Самый передовой метод, который уже используется в РФ! Например, в 2023 году Россия и Китай уже обменялись сообщениями, которые были зашифрованы именно этим способом. Чем же так хорош этот подход? Начнём с того, что квантовая криптография опирается не на математические сложные алгоритмы, а на принципы работы квантовых частиц.
Если кто-то пытается украсть или прочитать отправленное письмо, оно магическим образом меняется, и получатель сразу узнает, что кто-то вмешался! Всё потому, что в квантовой криптографии используются очень маленькие частицы света — фотоны, которые невозможно подслушать так, чтобы не испортить.
«Крипто Про»
«КриптоПро» — это российская компания, которая разрабатывает софт для защиты информации. Они создают специальные программы, которые помогают безопасно передавать и хранить важные данные, чтобы никто посторонний не смог их украсть или подделать. Можно сказать, что это мощные «замки» и «шифры» для электронных документов, сообщений и файлов.
Используют технологии «КриптоПро» на портале Госуслуги, а также в банковской сфере и для сохранения конфиденциальных данных корпораций. Принцип работы такой: вы отправляете сообщение, и если его перехватят, то злоумышленник увидит только набор непонятных символов. Лишь настоящий получатель с правильным «ключом» сможет его прочитать.
Электронная подпись
Куда же без неё, она используется как государственными, так и частными компаниями для удостоверения подлинности документов и обеспечения безопасного взаимодействия в электронной среде.
Сейчас в нашей стране электронную подпись стараются внедрить практически повсеместно: например, в электронных торгах, документообороте и взаимодействии с государственными органами, в том числе и через ГосУслуги.
Финансовый сектор
Не обошёл этот тренд и банки с финансовыми компаниями, там тоже внедряются криптографические решения для защиты транзакций и личных данных клиентов. Системы безопасности банков, такие как Мир, используют отечественные криптографические алгоритмы для защиты финансовых операций.
Цифровой рубль
Проект цифрового рубля, который реализует Центральный Банк России, также предполагает использование самых последних криптографических технологий. Это цифровая версия национальной валюты, которая будет защищена на уровне передачи данных.
Криптография — цифровой щит россиян
Невозможно отрицать, что криптография в России играет ключевую роль в защите наших данных — от банковских транзакций до электронных документов. Она обеспечивает безопасность в полном угроз цифровом мире.
Благодаря развитию отечественных технологий, таких как программы от «КриптоПро», и новым квантовым методам шифрования, Россия укрепляет свою цифровую оборону и готовится к новым вызовам. Это ли не здорово?