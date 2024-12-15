Новый российский CAR-T препарат поможет побороть заболевания крови

Заболевания крови довольно распространены по всему миру. Одной только случаев лейкемии, или же лейкоза, в 2020 году в мире зарегистрировали около 475 тысяч, а 300 тысяч человек умерло из-за неё. Лейкоз занимает 13 место среди распространённости рака, и хотя заболевания крови не на лидирующих позициях, внимание уделять им нужно точно такое же, как и к более распространённым заболеванием.

По всеми миру специалисты начинают постепенно отказываться от традиционного метода лечения злокачественных заболеваний, а именно химиотерапии. Потихоньку внедряют различные новшества: испытывают свежие вакцины, «взламывают» защиту раковых клеток при помощи золота и уничтожают их, и даже используют клетки пациента для того, чтобы его организм самостоятельно боролся с раком. И как раз для последнего метода используют CAR-T-клеточные препараты.