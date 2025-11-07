Насколько реально создать АЭС на безжизненной Луне? У российских инженеров есть ответ

«54 дня» — именно столько, по плану российских учёных, потребуется роботам, чтобы построить атомную станцию на Луне. Это даже быстрее, чем доставка очередной ненужной приблуды с «Алиэкспресса»...

Но как вообще возникла идея тащить ядерный реактор на спутник Земли?

Зачем Луне атом?

А что если использовать для питания солнечные батареи? Да, на Земле солнечные панели — нормальная практика. Только вот на Луне цикл «день — ночь» длится около двух недель , то есть панели в период тьмы просто превращаются в дорогой декор.

Кроме того, лунная пыль может накрывать панели и снижать их КПД, а частые перепады температуры (от -170°C до +120°C) вредят электронике.