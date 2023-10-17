В космос на термояде: «летающий Чернобыль» или технологии будущего?

До того же Марса лететь года два таким способом, да и то, при наличии удобного пускового «окна» (когда Красная планета к нам ближе всего).

А вот корабль, который будет использовать ядерный двигатель, мало того, что долетит до Марса за пару недель, так и ещё и на борт можно загрузить куда больше всякого полезного.

Дела минувших дней

Собственно поэтому ещё в прошлом веке СССР и США думали о создании специальных летательных аппаратов, которые могли бы преодолеть огромные расстояния без необходимости постоянной дозаправки.

В США начали разрабатывать бомбардировщик NB-36H с небольшим ядерным реактором на борту. И у нас, в СССР, был схожий проект — Ту-119. Впрочем, ни один из этих самолетов на атомных двигателях так и не полетел (только на обычных), но вот готовились к этому очень серьёзно.