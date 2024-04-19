На кого оставить кота или собаку: сервисы-няни для животных в РФ

На кого оставить кота или собаку: сервисы-няни для животных в РФОни существуют, добро пожаловать в 2024 год
Короче, если вы планируете цивилизованно завести себе мелкого любимца и с чистой совестью оставлять его в надежных руках, не доставая знакомых, то уже давно изобрели профессиональные агрегаторы, которые вам в этом с удовольствием помогут. Более того, рынок пока ещё молодой, поэтому это интересно не только с потребительской точки зрения, но и в качестве потенциальной бизнес-идеи.
Почему же именно специальные сервисы и как они устроены
Некоторые скажут, что платить кому-то за выгул любимой собаки может и рационально, но зачем переплачивать? Дешевле же будет договориться с кем-то по объявлению, и не оплачивать рекламу и прочие сопутствующие расходы профессиональной компании. Да, можно, и даже не факт, что закончится это плохо. Возможно, вам попадется чудесный частный профи, но что если нет? Далеко не от избытка денег «люди-простофили» переплачивают за сервис: вы получаете гарантии, экономите время, можете выбирать по отзывам и имеете службу поддержки. То, что нужно переживающим хозяевам.
Впрочем, такие услуги востребованы не только из-за нехватки времени — ситуация схожа с наймом репетиторов для школьников. Конечно, вы и сами способны худо-бедно ли объяснить математику или научить ваше чадо иностранному языку, а можете доверить это профессионалам. Важно и качество. Такие сервисы стараются не нанимать левых людей с улицы, которые просто будут «конвоиром» для вашего пёсика на 20 минут. Не у всех есть терпение и опыт в долгих прогулках с собаками, особенно если речь идёт о тех породах, которым это буквально жизненно необходимо. Так что кому-то проще это делегировать, а свободное время занять, например, чтением наших новых обзоров.
В основном такие сервисы специализируются на собаках и кошках, но можно найти варианты и для экзотических питомцев, те самые соседи-любители змей и игуан в квартире. Помимо стандартных прогулок вам могут предложить взять питомца к себе на передержку или приходить к вам домой, если ваш пушистик не жалует чужие стены, а также визиты к ветеринарам и грумерам. Сейчас большинство агрегаторов работает в столице и крупных городах, но пусть провинциалы не грустят, география сервисов постепенно расширяется.
Так к кому же обратиться?
Сама идея пришла с Запада, но появление подобных сервисов у нас было лишь вопросом времени. Всё-таки подобные услуги для домашних животных скорее блажь, а не острая необходимость, поэтому активно они стали появляться только последние лет 10. Не все ещё привыкли к тому, что это очень удобно и быстро (буквально пара кликов). Некоторые знают про существования таких сервисов, но никогда ими не пользовались.
VOX
Молодые и перспективные. Работают только три года, родом из Петербурга, но услуги предоставляют ещё и в Москве, на этом с географией пока что всё. А что вы хотели от такого юного сервиса, охваты по всей России? Один из главных плюсов — быстрота и удобство. Процесс оформления через тг-бот, минимум геморроя и прочей ненужной возни. Оставили заявку, указали все данные, и сразу же свободный сотрудник выехал на помощь. Актуально, когда резко поменялись планы, а с четвероногим нужно срочно погулять или отвезти к айболиту.
Основные услуги:
- Выгул через 30-60 мин
- Няни и ситтеры для собак, кошек или других питомцев
- Поход к грумеру или ветеринару
- Страхование
Как это чаще всего бывает, идея начать бизнес в этой сфере появилась из жизни — основательница VOX Мария Малвинская лично столкнулась с проблемой выгула своего питомца. А те предложения, которые уже были на рынке, её не устроили. Особенно та скорость, с которой они работали: ей хотелось оставить заявку и уже через полчаса передать любимца в надежные руки. Критикуешь? Предлагай! Именно так Мария и поступила, и не просто предложила, а открыла свой сервис, который работает и по сей день. Методом проб и ошибок уже спустя полгода она сумела выйти в плюс.
Внешние обстоятельства и последующие кризисы в разной степени негативно сказались на молодом проекте, но выстоять всё же удалось. Недавно VOX успели отхватить свой кусок пирога, а именно 9,6 млн рублей с помощью краудинвестинговой платформы brainbox.VC. Уже заметно подросший стартап сегодня активно развивается и ищет новых инвесторов.
Собака-гуляка
Акцент делают именно на работе с собаками, ой как неожиданно, но и котику компанию составить тоже вполне могут. Супер ответственно относятся к отбору своих кандидатов: куча тестов и проверок (почти как для полётов в космос). Заказать услугу можно через заявку на сайте. Есть скидки для новых пользователей и приятные доп. фишки, даже premium подписка с персональным менеджером и топ-выгульщиками. Сервис обширный, но подходит скорее на долгосрочную перспективу, а не резко «здесь и сейчас за два клика».
Создательница Наталья Шепшилей тоже нашла вдохновение в своей повседневности. Её спаниелю Денди были нужны дневные прогулки, а разорваться между работой и комфортом для питомца не очень то просто. Сначала появилась идея, а в 2016 году уже и сама «Собака-гуляка». Между этими событиями затесались консультации с экспертами, тщательная подготовка и изучение отечественных и зарубежных конкурентов. В то время на нашем рынке предложений было немного, так что идея стартапа оказалась свежей и не заезженной. Особый акцент решили сделать на качестве: помимо серьезных тестов для догситтеров, ввели ещё и систему тайного контроля. Скажете перебор? А вот сердобольные владельцы собак оценили!
За год проект смог вырасти в 10 раз (этому поспособствовал поиск бизнес-партнера). Стартовые вложения окупились, удалось расплатиться с долгами и привлечь 24 млн. рублей в качестве инвестиций. А там уже и расширение штата (на первых порах Наталья работала без выходных и практически все задачи брала на себя), и выстраивание маркетинговой стратегии. И хотя сейчас реализованы не все первоначальные планы, но прошедшие кризисы удалось преодолеть, сервис продолжает работать, расширив спектр своих услуг.
Догси
Ребята специализируются на передержке собак и кошек. Особенно сервис актуален, если вы уезжаете, но пускать кого-то в свою квартиру желанием не горите. Есть возможность бесплатного знакомства, которое позволяет понять, пробежала ли искра между питомцем и ситтером, или стоит искать варианты дальше. Один из весомых плюсов — работают в огромном количестве городов России. Ручаются за свою систему проверки догситтеров и их жилищных условий. В клоповник, где обитает 40 кошек, вашего питомца точно не закинут. Ну а на случай всяких непредвиденных ситуаций подписывается официальный договор.
Одни из первопроходцев на российском поприще дог-ситтинга и выгуливания питомцев, появились аж в 2015 году. А знаете, что послужило вдохновением? Ни за что не догадаетесь! Основателю, Михаил Репникову, нужно было ехать в отпуск, а оставить своего шпица было не с кем. В те далекие года предложений и конкурентов было ещё меньше, чем вы могли бы подумать.
Изначально у Михаила было небольшое конкурентное преимущество — на тот момент он работал в Russian Ventures, поэтому поиск инвестиций в силу профессии был относительно легче. На всё про всё изначально ушло около 1 млн. рублей. Но одних вложений для успешного стартапа недостаточно, дальше было совсем не легче.
Учитывая, что сама идея для российского рынка была новинкой, то действовать приходилось буквально наощупь, методом проб и ошибок. Трудности с поиском сотрудников, желательно ещё адекватных сотрудников, введение систем проверок и отчётности. Шаг за шагом, проект набирал обороты. Спустя несколько лет ребята сделали своё удобное приложение и расширились до нескольких десятков городов. Сейчас «Догси» одна из крупнейших компаний в данном сегменте.
Подводные камни
Не секрет, что главная беда, которая аукнулась почти каждому бизнесу — её величество пандемия, простите, если это слово уже вызывает у вас нервный тик за последние годы. Карантинные меры весомо отразились на подобных сервисах для домашних животных, но, сюрприз, неоднозначно!
С одной стороны, бизнесмены жаловались на упадок спроса. Народ и так сидел дома, уезжать никуда нельзя, а отпуск только в пределах дачи, соответственно няни для питомцев тоже не нужны. Выгул собак вообще стал привилегией и легальной возможностью находится на улице в те пропуско-масочные времена.
Однако для некоторых сервис стал как никогда актуален. Кому-то в силу болезни нельзя было выходить из дома, а четвероногим это никак не объяснишь. Организовали бесконтактный выгул, и как и с доставками, к хорошему привыкаешь быстро — даже после недель заточения продолжаешь пользоваться удобными штуками.
Удивительно, но даже такой добрый бизнес, где предполагается гулять с собачками и помогать кошечкам переживать одиночество, для некоторых людей является неприемлемым и порождает различные споры. Снова напрашивается аналогия между братьями нашими меньшими и детьми. Кто-то и услуги нянь считает неприемлемыми. Для кого потомство заводили, на чужого человека спихнуть хотите кровиночку родненькую? Вот и с домашними животными примерно также.
Особо рьяные любители животных считают, что нечего заводить питомцев, если нет времени на их дрессировку и выгул,
форс-мажоров в их черно-белом мире не бывает. Сколько людей, столько и мнений, но данный факт нужно учитывать при создании подобных проектов. Иногда это может помешать маркетинговой стратегии и сотрудничеству с лидерами мнений.
Заключение
Будем честны, идея стартапа по выгулу собак к 2024 году уже перестала быть чем-то инновационным. Тем не менее, в отличие от многих других областей, ниша ещё не забита под завязку, есть с чем прийти на российский рынок и что предложить. Успешные проекты, которые смогли пережить недавние кризисы, только подтверждают это. Как и к любому другому бизнесу, к стартапу в сфере такого рода сервисов нужно подходить здраво и оценивать все риски, которые тут безусловно присутствуют.
Опыт хороших проектов показывает, что найти инвесторов реально даже сейчас. Можно экспериментировать с подходами в продвижении и маркетинге, но что точно нельзя игнорировать в этом деле — контроль нанимаемых сотрудников, особенно их вменяемость, навыки и профессиональные компетенции. Стратегия «ну сейчас кучу людей по объявлению наберём, чё там с собаками гулять и кошек кормить, много опыта не нужно, даже дети на подработке справятся» точно не прокатит. К домашним любимцам люди относятся как к членам семьи, а если платят за такие услуги кровно заработанные, то уж точно хотят получить качество и гарантии.