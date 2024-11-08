Оспа обезьян — вирусное заболевание, возбудителем является вирус Monkeypox (Mpox). Путей распространения у заболевания несколько: воздушно-капельный, через органические жидкости и физический контакт с инфицированным. Кроме того, подцепить заразу можно через предметы, например обычную дверную ручку. Укус зараженного зверя также приведёт к болезни.

Впервые вирус зафиксировали в крови приматов в 1958 году, поэтому он и называется «обезьяньим», хотя грызуны тоже способны распространять это заболевание. Спустя 12 лет первый случай заражения человеком был зафиксирован в Демократической Республике Конго.

С тех самых пор вирус начал распространяться среди людей, чаще всего в Африке: так ,в 2024 году новая вспышка охватила ДР Конго, Уганду, Кению, Бурунди и Руанду.