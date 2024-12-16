Сможет ли искусственный интеллект обучать людей?

Искусственный интеллект в школах

С того момента, как об ИИ стало известно даже тем, кто этой темой не интересовался, многие школьные учителя столкнулись с тем, что школьники, которые ранее не показывали хороших результатов, стали лучше делать свои домашние работы, но «сыпались» во время работ в классе. Да, всё это благодаря нейросетям, а не ГДЗ и списыванию, как это было раньше.

Да и сами учителя начинают постепенно использовать различные Chatы в своей работе. В основном, конечно, этим занимаются молодые учителя. Это стало понятно после опросов на тему «как сотрудники образовательной сферы относятся к искусственному интеллекту в своей работе». Чем старше учитель, тем негативнее отношение к новинке в образовательной программе.