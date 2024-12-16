Сможет ли искусственный интеллект обучать людей?Или пока об этом остаётся лишь мечтать?
С каждым днём технология искусственного интеллекта развивается всё активнее и активнее. И конечно же, обычные люди не упускают возможность воспользоваться ИИ: кто-то делает смешные картинки, генерируют музыку, а другие могут использовать его в обучающих целях.
Конечно, применять искусственный интеллект для обучения можно по разному. Одно дело схитрить и попросить ChatGPT написать за себя сочинение, совсем другое — попытаться разобраться в сложной теме или выучить иностранный язык с нуля. Некоторые школы и университеты нашей страны поняли, что лучше интегрировать ИИ в учебный план, чем позволять будущим специалистам отлынивать от учёбы и представлять чужие работы как свои.
Искусственный интеллект в школах
С того момента, как об ИИ стало известно даже тем, кто этой темой не интересовался, многие школьные учителя столкнулись с тем, что школьники, которые ранее не показывали хороших результатов, стали лучше делать свои домашние работы, но «сыпались» во время работ в классе. Да, всё это благодаря нейросетям, а не ГДЗ и списыванию, как это было раньше.
Да и сами учителя начинают постепенно использовать различные Chatы в своей работе. В основном, конечно, этим занимаются молодые учителя. Это стало понятно после опросов на тему «как сотрудники образовательной сферы относятся к искусственному интеллекту в своей работе». Чем старше учитель, тем негативнее отношение к новинке в образовательной программе.
Как бы то ни было, некоторые регионы нашей страны начинают пускать в ход новую технологию в тестовом режиме. Например, в Псковской области собираются использовать ИИ как помощника для учителей. У разработчиков есть идеи, как облегчить рутинную работу: ведение отчётности, составление планов, придумывание игрового формата для обучения детей хотят перепоручить искусственному интеллекту. Не стоит забывать про проверку домашних заданий, осталось только научить ИИ разбирать почерк школьников.
Не отстают от трендов и российские книжные издательства: они предлагают свои варианты помощи в обучении детям. К примеру, создают специальный чат-бот на основе ИИ «Эльман», который должен помочь пятиклассникам в учёбе. Если ребёнок не понимает, как выполнить задание, или не вовсе не разобрался в новой теме, то он может обратиться к чат-боту и получить подсказки или наводящие вопросы. Никаких правильный ответов «Эльман» давать не будет — всё направлено на то, чтобы ребёнок был мотивирован заниматься учёбой и ему было интересно узнавать что-то новое.
Не стоит забывать и про «Московскую электронную школу» или же «МЭШ», ведь они уже запустили ИИ для помощи с математикой. «Цифровой учитель» проверяет задания учеников, анализирует их, и, если допущены ошибки, даёт нужную информацию и дополнительные задания ученику. Школьник может заниматься либо индивидуально по специальной программе или же время от времени проверять там свои знания.
За последний год действительно появилось большое количество чат-ботов с искусственным интеллектом и специальных сервисов, которые постепенно внедряются в школьную жизнь.
Студенты тоже хотят учиться с ИИ
В студенческой жизни ИИ играет немного другую роль. Да, конечно, он способствует обучению, помогает с научными работами или проектами, и делает ещё многое другое, но и сами студенты теперь разрабатывают специальные сервисы.
Студенты Московского физико-технического института разработали сервис Audio2MIDI, который умеет преобразовывать музыкальные аудиозаписи в нотные партитуры с помощью искусственного интеллекта. Теперь будет намного проще записывать нотные партии и разбирать произведения.
Помимо инициативы самих учащихся, существуют целые спецкурсы внутри ВУЗов, а там глядишь и новая специальность, направленная на работу с ИИ, появится. Видимо так подумали в Тюменском государственном университете и создали целый колледж искусственного интеллекта, креативного мышления и мастерства.
В новом колледже ТюмГУ разработали несколько современных образовательных программ: от обучения будущих учителей с личными помощниками в виде ИИ, до юристов, которых ИИ будет проверять на
вшивость компетентность. Так что, уже совсем скоро мы будем работать с людьми, которых обучал компьютерный код.
ИИ даже с управлением города поможет
Возможно, у вас сложилось впечатление, что только младшее поколение использует искусственный интеллект для своего обучения, но это не так. В нашей стране активно продвигают курсы по обучению руководителей городской администрации. Пионером такой инициативы выступил город Бердск. Для этого специалисты Новосибирского национального исследовательского государственного университета и глава Бердска подписали договор, который предусматривает внедрение в инфраструктуру муниципалитета современных программных продуктов Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта.
Первые проекты научат руководителей использовать ИИ в управлении городским хозяйством и внедрять системы оценки работы различных сервисов, например, «Окулиста Игоря» — программы для проверки зрения школьников.
Работа с ИИ — будущее каждого
Будущее ближе, чем кажется, и уже сейчас искусственный интеллект внедряют в самые разные сферы жизни: от школьного обучения до городского администрирования.
Полноценно, конечно, ИИ внедрится в образовательную программу только через лет 15−20. Всё потому, что искусственный разум не в состоянии действовать, как человек, — он принимает решения не самостоятельно, а прогоняет поступившую информацию через свою уже имеющуюся базу данных. Появилась в сочинение ученика мысль, которая отходит от общей заданной темы, и ИИ посчитает это за ошибку, а не за попытку раскрыть нюансы произведения более детально.
Так что, на данный момент искусственный интеллект — это хороший помощник, который решает рутинные задачи или помогает разобраться в ранее изученном кем-то другим вопросе, но не более того.