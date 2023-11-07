Российские учёные нашли способ сделать искусственный интеллект... менее тупым

Разные формы искусственного интеллекта триумфально движутся по миру, захватывая всё новые и новые сферы. С его помощью физики проводят сложные фундаментальные расчеты, экономисты разрабатывают модели развития народного хозяйства, а незадачливые школьники дают ему на откуп сочинения (которые потом еще и проходят проверку). Но не все так гладко: даже сейчас, после всех наработок, ИИ постоянно ошибается и выдает перлы, которые непростительны и маленькому ребёнку.

Как пример таких косяков — артефакты, что до сих пор рисуют нейросети в сгенерированных картинках. Лишние пальцы, неестественные лица, кракозябры вместо букв — это лишь малая часть ошибок, которые они до сих пор совершают. Можно, конечно, до посинения их тренировать их и надеяться, что вот-вот они перестанут косячить, но что такой подход даст нужный результат — далеко не факт.

И как быть? Этим вопросом задались специалисты из МИРЭА. Так что же нового они узнали и смогли изобрести?

Что на этот раз придумали ученые?

Программисты из МИРЭА решили, что для повышения эффективности работы искусственного интеллекта нужно не просто заставить его заниматься машинным обучением, но еще и разбить его на несколько модулей, которые могли бы полноценно действовать в условиях неопределенности, нечеткости и неполноты поступающих данных. Назвали они эту придумку мультиагентной системой представления и обработки знаний (МСПОЗ). Этот проект в первую очередь предзначен для работы с архивами и другими базами данных. Он отличается от простых поисковых систем: можно будет точнее настроить поиск и выдачу конкретного результата.