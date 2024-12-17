Как происходит очистка воды? И как учёные предлагают улучшить её качество?

Россия очень большая страна и снабдить её питьевой водой непросто. Да, у нас есть 20% мирового запаса питьевой воды— ледники, немалое количество водохранилищ, рек и озёр, но всё ещё сохраняются проблемы качества и доступности воды.

Вся загвоздка в том, как очистить воду от загрязнений и сделать её пригодной для питья. Основным источником служат поверхностные воды — к ним относят озёра, реки и водохранилища. А подземные воды играют второстепенную роль в снабжении человека питьём. Даже крупные города нашей страны, такие как Москва, Казань или Санкт-Петербург, берут воду в первую очередь из ближайших рек и водохранилищ.

Поверхностные воды возобновляются довольно быстро, не нужно ничего выкачивать из-под земли, вдобавок, их можно хранить в водохранилищах. В целом схема рабочая, но есть риск химический и микробных загрязнений.

В случае же с подземной водой ситуация немного другая: в ней полно минералов, солей и других примесей, которые ещё нужно убрать, а перед этим попробуй эту воду выкачай.