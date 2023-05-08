Офшоры: какие российские компании сбежали с деньгами за рубеж

Офшоры: какие российские компании сбежали с деньгами за рубежИ как эту проблему решает государство
В «боксе по переписке» в комментариях к статьям о российских компаниях это слово всплывает всегда — великий и ужасный ОФШОР. По мнению одной стороны, это автоматически означает, что российская компания не очень-то и российская и одной ногой готова свалить. По мнению других — «все так делают» и это просто один легальных способов помочь бизнесу развиваться быстрее. Сегодня разбираемся, кто прав, и приводим несколько примеров юридически «переобувшихся» в средиземноморских островитян российских культовых компаний.
А так можно было?
Если бы у вас было много денег... Ну, реально много, когда их уже девать некуда, а не «дом, шуба жене, спортивная машина», вы бы задумались о том, чтобы с вашего бизнеса (который эти деньги генерирует) не платить налоги в стране проживания, своими доходами не светить и с местной бюрократией дел не иметь — мало ли как докопаются и какие пошлины введут?
И так испокон веков думали не только вы, поэтому для всех этих целей уже давным-давно придумали проверенное решение — офшоры.
При этом слове в голове любого русского человека автоматически появляется: «Вот же твари! Когда их всех выловят и пересажают уже!». И-и-и, в целом да — из-за упрощённых правил и без строгого контроля со стороны властей офшорных зон процент случаев с отмыванием денег приличный (в новостях только про такие и говорят), почва очень благодатная для тёмных делишек. Но знаете ли вы, что сама по себе концепция офшоров полностью легальная?
Какая выгода офшорным странам от всего этого процесса? Ответ скучный и банальный — привлечение инвестиций, за счёт которых можно развить секторы экономики в своей стране.
Рабочие места не из воздуха берутся, а вот от переезда новых компаний.
Да и вообще, перенос бизнеса в офшор — это не способ меньше платить налогов в своей стране. Как раз для того, чтобы меньше платить, занимаются оптимизацией расходов предприятия. Запомните — оптимизацией, а не «прикарманили втихую»! Вы удивитесь, сколько известных компаний ведут так свой бизнес. В общем-то, бизнес не обязан быть этичным, как бы в этих ваших америках и европах не пытались заставить его поддерживать всяких поехавших активистов. Бизнес ведёт себя как машина: есть способ тратить меньше денег — этот способ используется. Если из-за этого способа появляется риск потерять больше денег, чем сэкономить — не используется. Вот и всё.
Ну и сегодня мы рассмотрим российские примеры такого поведения — во-первых, вы могли о них не знать. Во-вторых, в некоторых случаях народная молва таки привирает об истинном положении вещей.
Куда перебежал российский бизнес
Кипр
Не у меня же одной первая ассоциация со словом офшор — большой и очень популярный остров в Средиземном море?
Кипр — супер излюбленное место для российских компаний. Это буквально территория-символ: есть знаменитый турецкий all inclusive, есть знаменитые мальдивские пляжи и есть знаменитые кипрские офшоры.
А знаете, в чём самый главный прикол? По документам Кипр не является офшорной зоной уже лет 20 как. Но дело его живёт! Вот раньше на нём оффшорили яростно, но потом Кипру пришлось стать членом ЕС и начать соблюдать множество правил.
Со стороны российского законодательства тоже всё чисто: Кипр — не офшор. Но зачем тогда такие знакомые всем нам компании (вернее их главные держатели акций), как Тинькофф, HH.RU, QIWI, Циан, Русагро и остальные упорно продолжают там прописываться? Явно не просто так, ведь «оптимизация» бизнеса идёт полным ходом.
Ответ на поверхности — низкая налоговая ставка. Да, теперь Кипр
сливает раскрывает инфу о владельцах бизнеса, если серьёзные люди попросят, так что переобувшимся уже не светит полная анонимность, да ещё с них попросят финансовую отчётность, но при этом другие офшорные бонусы по инерции у Кипра всё же остались.
Помимо заманчивой налоговой системы Кипр располагает членством в ЕС (это и открытие счетов в европейских банках и усиленная система прав защиты частной собственности — ну, не как произошло с российскими активами в 2022 г., а в общем и в целом), ну и ещё очень комфортная инвестиционная среда. Даже та отчётность, которая требуется, не слишком мозготрепательная. Ещё там есть большое количество русскоговорящих и квалифицированных специалистов. В итоге можно усидеть на всех стульях — и официально не быть в офшоре, и получить плюсы по упрощенному ведению бизнеса с низкими налогами,
и рыбку съесть...
Нидерланды
После санкций 2022 г. «Яндекс» в России работает через офшоры — зарегистрированные в Нидерландах фирмы
Да-да, один из основных офисов «нашего ответа Гуглу» расположился в маленькой европейской стране, где любят селёдку и деревянные башмаки.
Ну, если прям уточнить, то Нидерланды официально тоже не офшорная страна (большое спасибо, а в статье про офшоры вообще будут офшоры?).
НО в Карибском море есть острова, которые подчиняются юрисдикции Нидерландов и являются классическими офшорами со всеми плюшками. Вообще, островная тема — это главная фишечка офшоров, мы ещё к ним вернемся, когда речь пойдёт о Британии.
Есть два голландских сценария — воспользоваться напрямую офшорами (острова Кюрасао и Сен-Мартен) или зарегистрироваться на материковой части.
Снова вопрос: а зачем регистрироваться просто в Нидерландах, если это не офшор? Снова ответ — это тоже выгодно, и как вы уже успели догадаться, в первую очередь из-за налоговой системы.
Мало того, что она прозрачная и простая, так ещё если вы получаете доход вне страны, то налоги вы не платите. С такими условиям и никакие классические офшоры не нужны, но опять же — анонимности ноль, отчитываться надо. Лояльные требования к уставному капиталу, прописка в ЕС, множество льгот и систем поддержки от государства как-то сглаживают неприятные моменты. А ещё нет валютного контроля. Кайф, да?
Одним словом, условия очень комфортные и с минимальными заморочками.
Кстати, а кто там еще из наших прописался в Нидерландах? Пятёрочка выручает нас и параллельно, а Пятёрочку — голландское законодательство. Х5 Retail Group тоже соседствует с Яндексом.
Вместе с ними расположились Gazprom International и Связной. Как вы могли заметить, компании, мягко говоря, не маленькие и не бедные, ведь пргистрация в Нидерландах обойдется в нехилую копеечку. Если вы начинающий предприниматель, вам точно не по этому адресу.
Великобритания
А теперь у нас самый люксовый вариант для истинных джентльменов и любителей чая — английские офшоры. Как уже говорилось выше, в Британии офшорные территории расположены на островах.
Можете сейчас подушнить и сказать, что вообще-то Великобритания — это и так остров. Да-да, остров, но речь идёт о таких территориях как Виргинские острова, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни) и остров Мэн. Все они входят в юрисдикцию Великобритании, но не являются её частью. Самые популярные из них — Виргинские острова. Это такой классический офшор с многолетней репутацией. Там ещё обосновались VKCO (ВКонтактик, Одноклассники, Mail.ru, Юла, Дзен и вот это всё).
Виргинские острова — VIP версия для ценителей ведения бизнеса за пределами Родины. Никаких налогов, владельцу не нужно быть ни резидентом, ни гражданином, можно назначать номинальных директоров, никаких финансовых и годовых отчётов. Ну и вишенка на торте — анонимность.
При регистрации компании можно даже не присутствовать, а сам процесс занимает 24 часа — высший уровень удалёнки. Также не стоит забывать, что такая прописка — это в первую очередь доступ к мировому финансовому центру и расширению деловых связей. Правда после 2022 года положение дел несколько изменилось, многие из этих офшорных прибамбасов уже недоступны. Сами понимаете, нет разницы, где ты расположился, если происхождение made in Russia.
Think Different — уворачивайся от налогов по-взрослому
Мы тут не налоговики и даже не политики, поэтому трудно давать какую-то оценку в вопросах переезда главных офисов отечественных компаний в офшорные страны или около того. Кто-то скажет, мол, в России вообще бизнес вести невозможно: всё отожмут, заберут, деловая среда — отстой, никакой стабильности и защищённости, так что правильно делают те, кто решает расположиться за рубежом.
Допустим, но тогда вспоминайте и о том, что те же Apple, Microsoft, HP дадут фору всем нашим компаниям в вопросах использования офшоров. Потому что «оптимизировать доходы» любят не только в России, но и по всему миру.
И у таких больших корпораций офшорные схемы намного сложнее. Вы же не думаете, что Тим Кук со всеми акциями и оборотами Apple просто приезжает в Республику Панама, регистрирует там яблочного гегемона и весело машет пачкой оптимизированных долларов перед носом правительства США?
Теперь внимательно следите за руками. Уже как-то не солидно использовать классическую офшорную страну, поэтому в данном случае:
Apple выбрала Ирландию с 2% налоговой ставкой
При этом параллельно создала несколько «дочек»
С помощью дочерних компаний Apple перепродавала продукцию в другие страны и фиксировала прибыль в Ирландии, а не на Родине в США.
Apple защищает своё право не платить налоги
По сути получалось так, что ирландские компании получали огромные доходы из воздуха, ничего не производя, имея номинальные офисы без помещений и сотрудников. Короче — искусственное перераспределение прибыли.
И для добивки — дочки Apple не являлись налоговыми резидентами ни одной из стран. Никакого мошенничества, компания таких масштабов не может быть разводилами американских налоговиков (вернее так открыто не может), всё легально. А как тут устоять, когда в Штатах налог в 35%, а чуть-чуть за океаном есть такие классные условия и лазейки?
Не всегда офшор — это то, что буквально соответствует термину: способы меняются, но выгода и конечные цели всё те же, а явление так вообще интернациональное.
Наказуемо или нет?
Не питайте иллюзии, что американские и европейские власти любят, когда их элегантно обводят вокруг пальца и лишают средств. Помимо кучи проверок, судебных разбирательств и создания комиссий по расследованию, предпринимаются различные меры, чтобы хоть как-то воздействовать на оптимизированных бизнесменов.
Во-первых, создаются международные объединения, которые обмениваются информацией друг с другом, помогая выяснить, как, куда и от кого двигаются деньги. Не стукачи, а сознательные люди!
США, как обычно, пытаются найти гениальное и уникальное решение и предложить всем странам в этом поучаствовать, например, ввести минимальный налог на прибыль для транснациональных корпораций.
Только нужно уточнить одну маленькую, но важную деталь — западные предприниматели в основном регистрируют в офшорах дочерние компании, российские же располагают там главные офисы.
Поэтому задачи у властей тоже разные: одним нужно в первую очередь удержать средства внутри страны, чтобы взимать с них полноценный налог. Другим, а точнее нашим, для начала требуется вернуть материнские компаний в зону своей юрисдикции.
Тем временем в России
Если вам кажется, что в России начали пинать особо нагло офшорящие компании обратно в родную гавань только в 2022 г., вам только кажется. Понемногу это явление развернулось ещё в 2014 году, активно бороться с офшорами стали в 2018.
И... вы удивитесь, но наконец-то и до наших дошла гениальная мысль: не можешь избавиться от чего-то — возглавь! В России появились свои офшорные зоны (САР) на островах Русский и Октябрьский: там действуют льготные условия и есть дополнительные бонусы за инвестиции. Импортозамещение во всей красе!
Крупные компании пытались аккуратно склонить к возвращению домой, но они не очень спешили воспользоваться редомициляцией (изменение юрисдикции). Тут-то резко наступает 2022 год и после февраля вдруг оказывается, что за границей трава зеленее, пломбир слаще, налогов меньше, но внутри РФ хотя бы не перекрывают кислород из-за российского происхождения. В итоге Яндекс и X5 Retail Group публично стали поговаривать о переезде, но пока это только слова — конкретных действий ещё никто не предпринял. Предпримут ли?
А вот VKCO уже не просто подумывают о редомицилиации, а начали переговоры по этому вопросу. Посмотрим, последуют ли за этим действия, или бизнесмены просто «пересидят» санкционные времена и продолжать складировать деньги вне юрисдикции РФ.
А ещё многим российским компаниям подпортили комфортную жизнь события 2021 года, когда было денонсировано налоговое соглашение РФ с Нидерландами. То есть Нидерланды де-юре не страна-офшор, но не нужно думать, что государство не замечало ничего из происходящего. Правительство долго смотрело, как легально используются кипрские и голландские лазейки, а потом одним махом увеличило налог до 15% (раньше было около 2-3%, почувствуйте разницу) на доходы и дивиденды, которые отправляются из России в недоофшорные зоны. Для стран, отказавшихся от новых условий, был предложен альтернативный вариант — разрыв соглашений об избежании двойного налогообложения. Кипр, Мальту и Люксембург устроил первый вариант, Нидерланды пошли по второму пути и увеличили тем самым в разы налоговое бремя для российских компаний.
Государство предложило ещё один вариант — разделить тяжкое бремя держателей основного пакета акций, как это было с Яндексом, создав Фонд общественных интересов.
Что получило государство — возможность участвовать в управлении компанией и «золотую акцию»,
Яндекс же получил снижение рисков использования рычагов воздействия, а если говорить человеческим языком — политическую лояльность. Никаких сантиментов, суровая российская бизнес среда.
А если офшоры или почти офшоры в виде того же Кипра легальная тема, тогда логично всем пользоваться ими, платить мало налогов, фиксировать прибыль и богатеть?
Не-а, у вас не получится:
Во-первых, удовольствие не из дешёвых, регистрация и оформление стоят таких сумм, которых у вас, если вы начинающий предприниматель, не будет. Иногда вложения в офшор будут выше, чем разница в виде уменьшения налоговой составляющей.
Во-вторых, компания не планирует выходить на международный рынок изначально, то покидать гавань российской юрисдикции — явно не лучший вариант. Плюс нужно понимать, что законность по бумажкам ни разу не избавляет владельца бизнеса от внимания со стороны государства. А этого внимания будет много у всех, кто регистрирует компанию за границей.
А теперь вкратце:
Выводы вырисовываются следующие:
Офшоры и около того — тема легальная, но не особо прозрачная. Любое государство будет не в восторге, когда гипотетические налоги ускользают из их рук: ничего личного, только холодный расчёт;
Офшорная практика — вещь общемировая, но борются с ней по-разному. В России постепенно пытаются вернуть отечественные компании на Родину, но пока дело ограничилось клятвенными обещаниями этих самых компаний когда-нибудь вернуться, либо «железным кулаком» государства и изменением корпоративного управления, как произошло с Яндексом. Офшорные зоны с привлекательным налогообложением пытаются создать и в России, но их перспективы с началом 2022 г. оказались под вопросом.
Ну а в целом для возвращения российских компаний и привлечения зарубежных, и это не новость, нужно создавать образ России, как надёжной и привлекательной страны, где можно не просто вести бизнес, но и расположить главный офис, без риска политических потрясений. Помимо очевидных зарубежных санкций, которые этому препятствуют, портрет России будет зависеть от того, устоит ли её экономика в ближайшие годы. Ну а «этичность — не этичность», «что скажут люди» и прочие пафосные материи круто и эффективно выглядят только в новостных сводках тут и там. По факту, как показали события в 2022-2023 гг., бизнес всегда остаётся в стране, если ему это выгодно. Пусть даже и ценой перерегистрации филиала на ООО «Рога и Копыта партнерс», серого импорта или переклейки названия с Danone на Простоквашино.
Кстати, о манёврах зарубежных брендов, которые сменили вывеску (чтобы зарубежная общественность успокоилась), но никуда не ушли из РФ, тоже скоро выйдет статья.