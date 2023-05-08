Офшоры: какие российские компании сбежали с деньгами за рубеж

А так можно было?

Если бы у вас было много денег... Ну, реально много, когда их уже девать некуда, а не «дом, шуба жене, спортивная машина», вы бы задумались о том, чтобы с вашего бизнеса (который эти деньги генерирует) не платить налоги в стране проживания, своими доходами не светить и с местной бюрократией дел не иметь — мало ли как докопаются и какие пошлины введут?

И так испокон веков думали не только вы, поэтому для всех этих целей уже давным-давно придумали проверенное решение — офшоры.

При этом слове в голове любого русского человека автоматически появляется: «Вот же твари! Когда их всех выловят и пересажают уже!». И-и-и, в целом да — из-за упрощённых правил и без строгого контроля со стороны властей офшорных зон процент случаев с отмыванием денег приличный (в новостях только про такие и говорят), почва очень благодатная для тёмных делишек. Но знаете ли вы, что сама по себе концепция офшоров полностью легальная?