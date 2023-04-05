«Пенсионеры» в зоне СВО. Какая самая старая техника применяется на Украине

«Пенсионеры» в зоне СВО. Какая самая старая техника применяется на УкраинеСтарый конь борозды не испортит
Это оружие и техника должны быть в музеях, но они на передовой.
Фото: Рюмин Александр / ТАСС
В конфликте на Украине, в отличие от всех предыдущего, очень часто используют современное оружие, о котором мы много пишем, а вы читаете. При этом на кадрах хроник, даже официальных, мы видим много оружия и техники, которая вообще не ассоциируется с 21-м веком и была характерна для войн в самых запущенных уголках планеты.
Но, как известно, на войне не бывает лишнего оружия и техники, а поэтому многие «старики» не могут позволить себе пылиться на пенсии. Сегодня мы расскажем о самых «древних» образцах вооружения, которые так или иначе задействованы в сами знаете каких событиях.
БТР-60
Когда-то эта машина произвела революцию среди бронетранспортёро и навязала по всему миру моду на восьмиколёсные БТР на четырех осях. По сей день это основной концепт для подобной техники в большинстве стран — все эти Страйкеры, Боксеры, Россомахи и Пандуры, их общим прародителем остаётся БТР-60.
Шестидесятка стала основой советских мотострелковых подразделений в 1960 году (внезапно), но позднее немного подвинулась в пользу нового класса — боевых машин пехоты (БМП). В 1980-х её стали постепенно вытеснять более совершенные БТР-70 и БТР-80. На таких машинах успели повоевать с Китайцами на Даманском, и в начальной фазе войны в Афганистане, а уж небольших конфликтов по миру не перечесть.
БТР-60 предшествовали трёхосные БТР-152 на базе грузовика ЗиС-151, созданные с оглядкой на немецкие Гономаги и американские М3 Скаут времён Второй мировой. Но советские конструкторы додумались разнести мосты равномерно вдоль корпуса (а позднее добавить и четвёртый) — тем самым машина смогла великолепно проскакивать через рвы и траншеи, а ещё получила опцию плавания (военные тогда пытались заставить плавать всё что можно).
По общим отзывам машина получилась слабозащищённой, не самой надёжной, а главный недостаток — слабый газовский движок: спаренный он выдавал совокупно 180 лошадей (90х2). Из-за этого машина получилась не особо тяговитой, медленной и с трудом скоростной и преодолевала препятствия не так эффективно, как это позволяла геометрическая проходимость.
А вот с вооружением не просчитались — сверхтяжёлый пулемёт КПВТ 14,5 мм вкупе с простым пулемётом ПКТ. Сверхтяж доставал прицельным огнём на 2000 метров и имел боеприпас солидного могущества, который позволял прошить любую лёгкую бронетехнику потенциального противника и раскрошить лёгкие укрепления. Это сочетание стало стандартом вплоть до появления БТР-82.
В 90-е и 2000-е БТР-60 бывшие операторы сплавляли по всему миру, избавляясь от них. С началом событий на востоке Украины ВСУ не стали брезговать стариком и нашли способ его усовершенствовать. В первую очередь заменили двигатели на Cummins, доведя мощь до 240 лошадей, обновили радиостанции и добавили автоматический гранатомёт АГС. Сколько их смогли поставить в войска — неизвестно.
С началом событий 24 февраля на Украину попали множество БТР-60, многие из которых пошли в бой без особых обновлений, если таковых не производил бывший хозяин. Армия России так же использует БТР-60, но уже переделанные в командно-штабные машины — для командиров батарей или подразделений связи.
Ту-95
Этот самолёт в представлении не нуждается, но проговорим: Ту-95МС на службе с 1956 года и это стратегический бомбардировщик, часть ядерной триады. А до её формирования — основной потенциальный поставщик ядерного оружия в случае Третьей мировой.
Со временем реальные возможности их применения при современных ПВО стали смехотворны, но всё-таки машина была практичнее и дешевле тех же Ту-160, которые шли в ВВС очень долго. Недорогой турбовинтовой самолёт с огромной грузоподъемностью. В последние годы такие Тушки переделывают в носителей крылатых ракет Х-101 и Х-555, которые можно нести как внутри, так и подвешенными на пилоны снаружи.
Ракеты сегодня способны бить очень далеко, поэтому Ту-95МС имеют возможность не входить в зону действия украинских ПВО и таким образом работают «на подтанцовке» у ракетных сил оперативного назначения (Искандеры, морские ракеты Калибр, и воздушные ракеты Кинжал).
Т-62
Мы посвящали танку статью — многие писали нам «Да вы прикалываетесь! Не будет такого на практике!», но по факту эти машины попали в зону СВО и активно в ней используются. Почему — долгий разговор для отдельной статьи, разберёмся в причинах позже.
У этого танка богатая боевая история в Африке и на Ближнем Востоке, а ещё он поучаствовал в разных конфликтах как СССР, так и России — от конфликта на Даманском в 1969 году до пятидневной войны с Грузией в 2008. Особо машину любят кубинские военные, воевавшие на них в Эфиопии.
На момент появления это был настоящий истребитель танков за счёт впервые применённого гладкого ствола с высоким разгоном бронебойных оперенных снарядов (БОПС), а позже, когда его улучшили управляемым вооружением, Т-62 соседствовал на вторых ролях с более продвинутыми Т-72 и Т-80.
Уже в 1980-е танк окончательно устарел — в первую очередь, за счёт слабого бронирования. Броня Т-62 гомогенная, а начиная с Т-64 шла уже композитная, то есть многосоставная, кратно более устойчивая к противотанковым средствам. Проекты модернизации в основном касались экспортных машин для третьего мира. На Т-62 нет современных средств управления огнём (СУО) и не предусмотрено тепловидение как таковое.
Но, если не использовать Т-62 разумно и не на танкоопасных направлениях, он всё ещё способен усилить российскую группировку и отчасти решить проблему нехватки танков и огневой мощи на некоторых направлениях. Правда, пока о каких-то результатах его использования не известно, кроме частых поломок этих пожилых машин.
ДШК
Строго говоря, устаревшее стрелковое оружие тоже стало заметным участником боёв на Украине, причём аж с 2014 года — засветились и пулемёты Максим, и пистолет-пулемёты ППС, и винтовки Мосина. Винтовки Мосина попадали на кадры в руках мобилизованных бойцов ДНР уже и в 2022 году.
Но ДШК — другой коленкор, хоть и появился он в, мягко говоря, далёком 1938 году. По большому счёту, этот пулемёт не так чтобы уж сильно устарел (ещё более старый американский Браунинг М2 до сих пор на вооружении в США и его замена даже не планируется). В войсках РФ его заменили в калибре 12,7 мм более лёгкие и эргономичные НСВ и позднее Корд. Но не потому, что у ДШК была неудачная конструкция или он был неэффективным, а потому, что был тяжёлым и имел слишком сильную отдачу.
Пулемёты в этом калибре в основном изначально рассматривались как зенитные, но оружие получилось точным и с возможностью стрельбы на большие дальности, поэтому его начали применять для борьбы с небронированной техникой и боя на дистанциях свыше 1000 метров.
Модернизированный ДШК в ВСУ
В ВСУ он с 2014 года заполнял дефицит тяжёлых пулемётов — их ставили на пикапы и легкобронированные Хамви из американских поставок. На лёгкой технике его используют для операций мотоманевренных соединений — рейды, разведка боем. На сегодня данные машинки используют 790я аэромобильная бригада и 128-горно-штурмовая бригада ВСУ.
На российской стороне значительное количество этих пулемётов применялось подразделениями ЛДНР, но сколько их там осталось на сегодня — неизвестно.
Гаубица Д-1
Орудие появилось на завершающем этапе ВОВ и впервые особо проявило себя в наступлениях Красной Армии в 1944 году. У СССР вообще был офигенный парк тяжёлой артиллерии (152 мм) и Д-1 относилась к классу корпусной артиллерии, то есть сводилась в отдельные артиллерийские полки.
На фоне прочих Д-1 отличалось значительно облегченной массой и была самым лёгким орудием в своём калибре. Это позволяло артиллерийским частям с ними быть мобильнее, а командующим — маневрировать тяжёлыми огневыми средствами в операциях. Особо ценными гаубицы были при прорыве многочисленных немецких укрепрайонов, за счёт имевшихся в их номенклатуре бетонобойных снарядов.
В 1970-е Д-1 постепенно заменяли на более совершенные Д-20, которые остались основными буксируемыми гаубицами по обе стороны СВО. Только вот масштабы операции и сроки быстро износили артиллерийские стволы и военно-промышленный комплекс не особо успел подготовить замену.
По этой причине некоторое число Д-1 расконсервировали для оснащения Народной Милиции и некоторых добровольческих формирований на российской стороне. Гаубица не обладает значительной дальностью стрельбы (12400 метров) и не может применять более современные боеприпасы в калибре 152 мм.
Но в целом орудие не бесполезно — могущество боеприпасов позволяет работать против большинства характерных для гаубичной артиллерии целей.