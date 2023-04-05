«Пенсионеры» в зоне СВО. Какая самая старая техника применяется на Украине

В конфликте на Украине, в отличие от всех предыдущего, очень часто используют современное оружие, о котором мы много пишем, а вы читаете. При этом на кадрах хроник, даже официальных, мы видим много оружия и техники, которая вообще не ассоциируется с 21-м веком и была характерна для войн в самых запущенных уголках планеты.

Но, как известно, на войне не бывает лишнего оружия и техники, а поэтому многие «старики» не могут позволить себе пылиться на пенсии. Сегодня мы расскажем о самых «древних» образцах вооружения, которые так или иначе задействованы в сами знаете каких событиях.