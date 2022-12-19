Почему военные не любят новую технику

Война — это соперничество технологий уже довольно давно. Мы знаем много примеров, когда поражения были следствием не ошибок (или не только ошибок) но и отсталости в технологиях, качестве или количестве.

В истории полно случаев, когда державы терпели крах, потому что не прокачали вооружения до уровня противника. Но почему? Разве трудно было обратить внимание на перспективные разработки, на новые возможности оружия? Порой шпионы добудут инфу, порой возможный противник сам покажет возможности в войне с кем-то ещё.

Как тут не бежать разрабатывать ответку? Но часто военные шишки отмахиваются — мол, всё это мишура, безделица и не стоит внимания. И часто это в итоге дорого им стоило. Но вот в чем суть: военные в своём мнении отчасти правы. И сегодня мы объясним, почему.