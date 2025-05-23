В Норильске нашли новый минерал, который должен быть только в космосе. Как так?

Он не должен был быть здесь. Но он здесь. И нет, он не упал с метеоритом

Думали, метеориты уникальны? А вот Земля только что подкинула учёным сюрприз: в Норильске нашли минерал, который раньше считали космическим эксклюзивом. Теперь учебники по геологии придётся переписывать, а заодно — пересматривать, как рождались планеты.