Они дойдут до Донбасса первыми

Они дойдут до Донбасса первымиЕсли вы были в не курсе
Боевые действия на востоке Украины в 2014-2015 годах (ну или на территории ЛДНР, кому как удобно) были, мягко говоря, не тривиальными. Обе стороны использовали множество «инноваций», созданных по принципу «голь на выдумки хитра». Сказалась нищета украинской армии с одной стороны, и сам по себе импровизационных и стихийный характер организации армий ДНР и ЛНР.
Несмотря на то, что война происходила в век высоких технологий, многие аспекты противостояния напоминали скорее эпоху гражданской войны в России. Обеим сторонам часто приходилось вести столкновения в черте города и совершать рейды в тыл друг другу. Значение мобильных средств войны стыло особенно высоко, рабочими лошадками пехоты и спецназа стали бронетранспортёры и бронеавтомобили, и вот последние сыграли особую роль. Поэтому оснащение украинской армии современными броневиками стало одной из главных задач её модернизации.
Варта
По существу, это классический полицейский броневик, но особенность боевых действий такова, что и полиции, и военным приходится применять смешанную тактику, и учиться друг у друга.
Варта появилась в конце 2015, на сегодня это самый массовый броневик украинских силовиков. Основное отличие подобного класса от, например, БТР, это то, что современные БТР предназначены доставить пехоту к месту высадки, чтобы дальше она действовала самостоятельно, а сама машина становится средством огневой поддержки, ведь на неё можно установить вооружения слишком тяжелое и громоздкое для использования спешенными бойцами.
ukrarmor.com
В броневиках же типа Варты личный состав ведёт бой не покидая машину, используя амбразуры для огня стрелковым оружием, а в бронированном корпусе есть окна с пуленепробиваемым стеклоблоком, в которые открывается намного лучший обзор, чем на классических советских бэтэрах семидесятках-восьмидесятках.
Варта, тем не менее, усилена открытой башней-короной из броневых листов, что и делает её не совсем полицейским средством. В башне размещён 12.7 пулемёт НСВ Утёс, а в перспективе боевой модуль, где будут спарены уже 14.5 КПВ и 7.62 ПКТ.
С российских ЯМЗ машину переоборудовали на импортные дизели Cummins в 300 лошадей. Ходовая — две оси, усиленные броневыми вставками, ну и противоминное днище.
uapress.info
Стихия Варты — это бои в урбанизированной среде, с плотной жилой застройкой. Использование тяжелых вооружений противником затруднено не только узкими уличными просветами, но и маневренностью броневика (9-ти ступенчатая коробка, планируется переход на автомат). Это средство зачистки, когда противник разбит, оборона прорвана, и личный состав разбежался по окрестностям.
В таких условиях противник имеет, как правило, личное оружие, калаши, пулемёты, потому что тяжелое оружие (и ещё более тяжёлые боеприпасы к нему) сложно унести с собой, да и сражаться приходится с постоянной сменой позиций, не набегаешься. Но как раз именно зачистки районов оборачивались наиболее серьёзными потерями бойцов, из защиты имевших только шлемы и бронежилеты. Разбитый враг огрызался засадами, огонь по силовикам могли открыть когда и откуда угодно.
Специальные бронеавтомобили Новатор
Новатор — это класс легких броневиков, где моду задали американцы своими Хамви. HMMWV М1097А2 (двухместный пикап) были поставлены в Украину задолго до событий, для изучения и развития своей техники. Занимался ими Львовский ремонтно-механический завод. HMMWV M1114 UAH были поставлены в количестве 30 штук в марте 2015, это уже новое поколение с усиленной защитой. В тот период нужда в таких средствах была наиболее острой, бои с ополченцами часто приходилось вести в обшитых бронелистами гражданских пикапах, как на кадрах новостей с бесконечными арабскими разборками.
Машины этого класса — средство патрулирования, эскорта и иногда разведки. Группа спецназа может контролировать периферийные районы, быстро выезжать для проверки населённых пунктов, и в случае нештатных ситуаций отстреляться или быстро свалить. Бронирование, соответственно, противопульное и противоосколочное, ну и, как положено, защита от лёгких дорожных мин.
Новаторы — это наиболее лёгкие и как раз сугубо патрульные машины. Развитие Хамви первого поколения, хотя созданы на базе пикапов Ford F550. Первоначально предполагалось, что машина будет без вооружений, но со временем для неё разработали боевые модули. Наиболее вероятно поколение этих машин с 12.7 пулемётом, КТ-12,7 (копия нашего Утёса), который установят в необитаемую башенку с тепловизионным каналом, а оператор пулемёта будет управлять им через дисплей (в боевом отделении на заднем сидении).
Дозор
Эту машину начали конструировать задолго до войны — с 2004 года она является разработкой Харьковского КБ Морозова, и там же в Харькове производилась. Если Новатор — машина для Национальной Гвардии Украины (аналог Внутренних войск или, сегодня, Росгвардии в РФ), то Дозор-Б — броневик для военных, и он изначально предполагался как гибкая платформа для санитарных, дозорных или командных вариантов.
В ней уже есть более продвинутая система бронирования, которая выдерживает попадания винтовочных патронов СВД или ПКМ в лоб со 100 метров, в борта — с 450 м. Противоминная защита должна держать 1 кг тротила под днищем, или 3 кг под колесом, но сегодняшние варианты этой машины в серии не совсем удовлетворяют военных.
Продумана вентиляция для защиты от химоружия или радиоактивных элементов, и выветривания пороховых газов из боевого отделения. Бронирование двигателя так же потребовало сложной системы охлаждения.
В плане вооружений спектр тоже расширенный. 12.7 пулемёт или автоматический гранатомёт 30 мм или 40 мм, как отдельно, так и вместе в боевом модуле, разумеется дистанционно управляемом, с лазерными дальномерами и тепловизорами. Кроме того, в тяжёлых вариантах доступны ПТРК Барьер или Стугна, и даже установка автоматических пушек 23-мм аналогичных Зу-23-2. Трудно сходу назвать аналогично вооружённый броневик в этой весовой категории.
Машина успела зарекомендовать себя в стычках после 2015 года, так же эти машины закупает для своей армии Польша. В своей сущности это развитие и осовременивание легендарной советской БРДМ-2.
Козак
Аналог Варты для армейцев Украины, бронемашина серий Козак на шасси Iveco Eurocargo, разрабатывалась давно, так же с 2015 года пошла в серию, в армию поступило около 40 таких средств. От скорее всё же полицейской Варты его отличает многофункциональность, это опять же платформа разного назначения.
Но, конечно, больше всего интересует его боевая версия, и в ней этот броневик относится к классу MRAP (mine resistant ambush protected — защищенный от подрыва и засад). 279-сильный турбодизель Tector-6 с шестью ступенями КПП и раздатка на две ступени. V-образное днище на случай подрыва и усиленная ходовая, всё как везде.
Вооружение тоже обыкновенно, такое же как на уже описанных выше образцах — крупнокалиберный пулемёт и автоматический гранатомёт, повторятся не будем. По существу, это уже лёгкий БТР, судя по всему это должна быть многоцелевая машина и для рейдов, и для эскорта, и для поддержки пехоты, и возможно, для взаимодействия с более тяжёлой техникой.
Как в БТР устроено и десантное отделение — независимая бронекапсула с травмобезопасными сидениями. На советских БТР выжить при подрыве на фугасе можно только если десант едет на броне, бронекапсулы позволяют десанту оставаться внутри, защищёнными и от пуль/осколков, и от подрыва.
Однако машины MRAP остаются техникой для тех же задач, что и Хамви, просто реализовывали весь накопленный в Афганистане и Ираке опыт. Это машины для ассиметричных локальных войн, это не ударная техника, они не для более классической войны в Европе, где противники украинской армии имеют артиллерию, РСЗО и ПТУРы.
Напрашивается сам собой вывод, что Козак будет своеобразным заменителем БТР, потому что парк советских машин от БТР-60 до БТР-80 Украина исчерпала в боевых потерях или просто по причине износа. Освоить же собственные разработки в нужных для армии объемах Украина до сих пор не способна, солдаты и Козаков то получают порционно, сколько ждать Атаманы или БМП Копьё — совершенно неизвестно.
U.S. Army photo by Sgt. Alexander Rector
Себестоимость того же украинского БТР-4 в экспорте — порядка 1,5 миллиона долларов, при оптовой партии для Казахстана в 2012. Сегодня сумма вероятно +/- та же, гривна подешевела, инфляция, но и машина более-менее освоена в производстве и цены должны были снижаться. Стоимость же Козака, правда для украинской армии, около 280 тысяч долларов, то есть три Козака примерно стоят как один полноценный БТР украинского же производства.
bmpd