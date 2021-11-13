Они дойдут до Донбасса первыми

Боевые действия на востоке Украины в 2014-2015 годах (ну или на территории ЛДНР, кому как удобно) были, мягко говоря, не тривиальными. Обе стороны использовали множество «инноваций», созданных по принципу «голь на выдумки хитра». Сказалась нищета украинской армии с одной стороны, и сам по себе импровизационных и стихийный характер организации армий ДНР и ЛНР.

Несмотря на то, что война происходила в век высоких технологий, многие аспекты противостояния напоминали скорее эпоху гражданской войны в России. Обеим сторонам часто приходилось вести столкновения в черте города и совершать рейды в тыл друг другу. Значение мобильных средств войны стыло особенно высоко, рабочими лошадками пехоты и спецназа стали бронетранспортёры и бронеавтомобили, и вот последние сыграли особую роль. Поэтому оснащение украинской армии современными броневиками стало одной из главных задач её модернизации.