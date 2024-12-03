Не дыши: как космонавты добывают кислород там, где его нет

Мы уже рассказывали, как космонавты получают воду для питья на МКС (и не только для питья, кстати), но для полноценной жизни в космосе нужен не только запас жидкости.

Кислород очень важен в космосе (кто бы мог подумать. Давайте разберёмся, как его создают на орбите и что стоит за сложнейшими системами жизнеобеспечения на Международной космической станции.

Первые шаги: с чего всё начиналось

Перед ранними космическими миссиями встал важный вопросом — как обеспечивать экипаж воздухом? В начале освоения космоса никто и не думал ещё о регенеративных системах. Логика у первых космонавтов была простой — на борт брали запас кислорода в виде надёжных картриджей.

Советская программа использовала калиевые патроны: внутри содержалось вещество (на основе надперекиси калия), которое поглощало углекислый газ и одновременно выделяло кислород. Простой и эффективный метод для первых орбитальных станций, например, «Салюта».