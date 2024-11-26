Глобус на максималках от российских учёных

У многих первое воспоминание о школьной географии – это глобус: как крутили его, искали свой город, мечтали о путешествиях... Но технологии не стоят на месте, и сегодня на смену классическим глобусам пришли их продвинутые цифровые версии.

От папье-маше до цифровых вселенных

Прежде чем мы перенесёмся в мир глобусов будущего, давайте совершим небольшой экскурс в историю.

Идея создать модель Земли возникла у человечества ещё в глубокой древности. Известно, что древние греки создавали глобусы на основе своих (порой весьма приблизительных) представлениях о мире. До наших дней те глобусы не дошли, но мы знаем о них из древних текстов и изображений.

Задокументировано, например, подобие глобуса возрастом около 150 года до н.э., а его создателем считается греческий учёный Кратет из Малла. Конечно, в те времена о точных данных формы Земли было практически ничего не известно, а глобус скорее напоминал сферическую карту, которую создали на основе догадок и легенд.