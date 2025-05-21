В каких случаях можно избавиться от осложнений после операции или узнать их наперёд

В каких случаях можно избавиться от осложнений после операции или узнать их наперёдИли с современной медициной никаких проблем не будет?
Восстановление после хирургических операций — достаточно тяжелый процесс для пациента. А время восстановления зависит от операции и от послеоперационных осложнений. Могут и через неделю выписать, а могут и через месяц.
Именно осложнения после операции являются ключевым фактором в определении срока госпитализации. К тому же, мало кто с дотошностью соблюдает рекомендации врачей, да и сами медики могут допустить ошибку. Человеческий фактор никогда нельзя исключать, а это может продлить время нахождения в больнице.
Почему появляются осложнения?
Послеоперационные осложнения могут возникнуть по самым разным причинам:
-
Усталость и потеря аппетита. Так организм может среагировать на анестезию, к тому же на заживление ран расходуется много сил. Эти симптомы обычно проходят в течение месяца.
-
Рвота и тошнота. Достаточно частая реакция организма на перенесённую операцию. У 5 из 10 пациентов бывает тошнота, у 3 из 10 может быть рвота. Вроде, кажется, ничего страшного в этом нет, но на самом деле это не так: организм обезвожен, пациент не может нормально питаться. Но даже это не самое страшное: рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и привести к пневмонии.
-
Инфекция. Даже в стерильной операционной ране из-за неосторожности может развиться инфекция. А иногда она возникает, если операцию проводили на кишечнике и желудке или при использовании катетера. Конечно, эта проблема решается более тщательной подготовкой специалистов к операции и дальнейшей профилактикой, но шанс всегда есть.
-
Проблемы с постоперационной раной. Очевидно, что хирургический разрез кожи — это нанесение травмы организму, и его нужно правильно лечить и обрабатывать. Иначе зашитая рана может кровоточить, болеть и так далее.
Это далеко не все возможные проблемы: внутренние кровоизлияния, образование тромбов и другие последствия, которые зависят от типа проведенной операции.
Врачи стараются как можно тщательнее следить за самочувствием пациента после операции. Однако, иногда всё идет не по плану: пациент может нарушить предписанный ему режим, например, съесть, что принесли ему родственники, несмотря на противопоказания после операции на кишечник. Шов разошёлся, но зато пациент заел стресс со вкусом. Естественно, любые осложнения сразу же стараются исправить: прописывают курс препаратов, отправляют на дополнительные обследования и многое другое. Главное — соблюдать правила и не противиться им.
Сейчас на почти любой случай есть курсы лечения, но на этом медицина не останавливается. Для каждой ситуации учёные стараются придумать такую разработку, которая поможет легче перести послеоперационные осложнения или вообще обойтись без них.
Новинки от учёных помогут после операций
Заклеят и вылечат
Недавно начали разрабатывать средство, которое сможет предотвратить осложнения после операции на кишечник. Учёные Волгоградского государственного медицинского университета работают над созданием препарата, который будет работать как плёнка и гель с антибиотиками, что позволит снизить риск образования спаек и поможет с заживлением раны.
Почему этот препарат так нужен? Расхождение швов после операции на кишечник бывает примерно в 4−13% случаев, зависит от физиологии пациента, опыта хирурга и так далее. Помимо этого, могут появится так называемые «спайки» — рубцы, которые образуются при воспалении. Из-за них процесс реабилитации проходит болезненнее, потому что такие «спайки» мешают работе пищеварительного тракта.
Так вот, новый препарат от российских учёных исправит все проблемы после операции: его будут наносить на рану, что остановит кровотечение, к тому же, в его составе есть антибиотики, которые не позволят развиться инфекции. А та самая плёнка защитит лекарство и позволит ему работать только на месте нанесения, а спаек образовываться не будет.
Препарат планируют продемонстрировать в 2026 году: к этому времени учёные найдут оптимальный химический состав и проведут все необходимые тесты.
Коктейль из клеток человека
Но не только волгоградские учёные работают над этой проблемой: Сеченовский Университет запускает производство биомедицинского клеточного продукта (БМКП), который поможет предотвратить осложнения после операций. БМКП будет направлен на восстановление голосовых складок, барабанной перепонки и структуры полости носа.
Биомедицинский клеточный продукт — это смесь из клеток человека и лекарственных средств с медицинскими изделиями. Главная фишка в том, что клетки человека помогут безопасно и эффективно восстановиться после перенесенных операций.
БМКП — отличный вариант, особенно в тех случаях, когда хирургическое вмешательство или современные препараты могут помочь пациенту лишь частично. Далее российские учёные планируют использовать препарат при лечении проблем кожи, заболеваний сердца и для восстановления скелетной ткани.
Послеоперационные осложнения — это вам не шутки!
Рекомендации врачей игнорировать не стоит: специалисты всё-таки не самодуры и сложные для выполнения правила предписывают не просто так. К тому же, с каждым годом узнаётся всё больше особенностей нашего организма, которые могут влиять на послеоперационное восстановление.
Например, недавно специалисты из Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина нашли специфические маркеры в крови, которые могут предупредить о риске развития осложнений у пациентов после операции на сердце.
А учёные Томского государственного университета в конце прошлого года разработали специальные поверхности для имплантов, чтобы и организм не отторгал инородное тело, и при этом сам имплант не испортился с течением времени.
Кто знает, возможно, уже совсем скоро пациенту не придётся месяцами валяться на больничной койке, а домой его отправят спустя считанные часы, да ещё и с прекрасным самочувствием. Это ли не здорово?