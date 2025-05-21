В каких случаях можно избавиться от осложнений после операции или узнать их наперёд

Сейчас на почти любой случай есть курсы лечения, но на этом медицина не останавливается. Для каждой ситуации учёные стараются придумать такую разработку, которая поможет легче перести послеоперационные осложнения или вообще обойтись без них.

Новинки от учёных помогут после операций

Заклеят и вылечат

Недавно начали разрабатывать средство, которое сможет предотвратить осложнения после операции на кишечник. Учёные Волгоградского государственного медицинского университета работают над созданием препарата, который будет работать как плёнка и гель с антибиотиками, что позволит снизить риск образования спаек и поможет с заживлением раны.

Почему этот препарат так нужен? Расхождение швов после операции на кишечник бывает примерно в 4−13% случаев, зависит от физиологии пациента, опыта хирурга и так далее. Помимо этого, могут появится так называемые «спайки» — рубцы, которые образуются при воспалении. Из-за них процесс реабилитации проходит болезненнее, потому что такие «спайки» мешают работе пищеварительного тракта.

Так вот, новый препарат от российских учёных исправит все проблемы после операции: его будут наносить на рану, что остановит кровотечение, к тому же, в его составе есть антибиотики, которые не позволят развиться инфекции. А та самая плёнка защитит лекарство и позволит ему работать только на месте нанесения, а спаек образовываться не будет.

Препарат планируют продемонстрировать в 2026 году: к этому времени учёные найдут оптимальный химический состав и проведут все необходимые тесты.