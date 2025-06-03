От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?Когда российская Арктика получит качественную связь?
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Проблемы со связью
Развитие Арктики важно для всех — как для государства, так и для обычных людей, которые там живут. До недавнего времени ситуация с интернет-соединением там была достаточно сложная.
Например, до 2017 года Норильск (один из крупнейших городов российского севера) был ограничен в связи и полагался исключительно на спутниковые каналы с общей пропускной способностью около 1 Гбит/с. Это, мягко говоря, сдерживало цифровое развитие региона, да и молодые специалисты туда как-то не стремились.
Несмотря на сложности, в российской Арктике уже используется целый комплекс технологий, в котором сочетаются как современные спутниковые системы, так и проверенные временем радиосредства.
Безотказное оборудование
В таких суровых условиях очень важно следить за состоянием техники, но делать это не всегда получается. Экстремально низкие температуры не способствуют стабильной работе оборудования, однако в «Ростехе» нашли решение.
В феврале 2025 года госкорпорация «Ростех» представила новые спутниковые трекеры, которые разработаны холдингом «Росэлектроника» специально для эксплуатации в суровых условиях Арктики и других труднодоступных регионах России.
Эти модули предназначены для установки на различную технику: от лесозаготовительной и строительной до морских судов и буровых платформ. Они обеспечивают автономную передачу данных в центры мониторинга, включая текстовые и аварийные сообщения, а также сообщают о состоянии оборудования.
Трекеры спроектированы с учётом арктического климата: они функционируют при температурах от −60 °C до +50 °C.
Эта разработка «Ростеха» — уже большое достижение. С помощью неё можно будет обеспечить надёжную связь даже в таких экстремальных климатических условиях, что точно улучшит ситуацию.
Связь в Норильске
Связь в Норильске до недавних пор оставляла желать лучшего. Однако «Норникель», а точнее его дочерняя структура «Единство», нашла решение.
В 2017 году «Единство» построило первую ВОЛС протяжённостью 956 км, что улучшило ситуацию. Тем не менее, линия была только одна, поэтому если с ней что-то случалось, приходилось возвращаться к менее надёжной спутниковой связи.
ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.
Вторую ВОЛС построили в 2024 году. Она обеспечивает резервный канал связи, а значит, если отключится одна линия, то это уже не так страшно. Конечно, реализовать проект было сложно: вечная мерзлота, непроходимая тайга… Поэтому использовалась специальная техника, такая как снегоболотоходы «Хищник» и гусеничные транспортёры.
Сейчас все местные интернет-провайдеры и основные сотовые операторы подключены к оптоволоконной сети. Например, в сети «МегаФона» около 97% трафика в Норильске передаётся через LTE. Это значительно улучшило качество связи для жителей и предприятий региона.
Спутниковая связь
Спутниковая связь остаётся одним из самых надёжных способов обеспечить связь в труднодоступных районах. Роскосмос представил план развития спутниковой связи в Арктике до 2027 года. Цель программы — устранить цифровой разрыв в северных регионах России и дать надёжный интернет транспорту, бизнесу и населению.
К 2026 году планируется запустить 4 спутника, которые обеспечат широкополосный интернет на морских путях и на континентальной Арктике. А к концу 2027 года компания «Бюро 1440» планирует вывести на орбиту 292 спутника, а к 2030 году — ещё 383. В чем-то похоже на Starlink, но по-нашему.
Без интернета сейчас никуда: навигация, мониторинг льдов и погодных условий, образование, медицина, бизнес — всем этим сферам нужна хорошая и надёжная связь. План Роскосмоса — это шаг к цифровой интеграции Арктики в общероссийское информационное пространство.
Процесс не остановить
Развитие связи в Арктике — не просто технологический вызов, а стратегическая задача, от которой зависят безопасность, экономическое развитие и качество жизни в северных регионах. Несмотря на суровые климатические условия и удалённость территорий, Россия шаг за шагом выстраивает на севере устойчивую цифровую инфраструктуру.
Сейчас, чтобы успешно провести надёжную связь, нужно использовать все доступные технологии, как традиционные, так и новые. Это не только открывает новые возможности для промышленности и науки, но и способствует интеграции региона в единое цифровое пространство страны.