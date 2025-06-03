От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

Проблемы со связью

Развитие Арктики важно для всех — как для государства, так и для обычных людей, которые там живут. До недавнего времени ситуация с интернет-соединением там была достаточно сложная.

Например, до 2017 года Норильск (один из крупнейших городов российского севера) был ограничен в связи и полагался исключительно на спутниковые каналы с общей пропускной способностью около 1 Гбит/с. Это, мягко говоря, сдерживало цифровое развитие региона, да и молодые специалисты туда как-то не стремились.