Наука и технологии
Опубликовано 03 июня 2025, 18:11
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От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

Когда российская Арктика получит качественную связь?
Развитие российской Арктики невозможно без хорошей связи, но природные условия сильно усложняют такую задачу. Сможет ли Россия бросить вызов суровому арктическому климату и выйти победительницей?
От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

© Ferra.ru

Проблемы со связью

Развитие Арктики важно для всех — как для государства, так и для обычных людей, которые там живут. До недавнего времени ситуация с интернет-соединением там была достаточно сложная.

Например, до 2017 года Норильск (один из крупнейших городов российского севера) был ограничен в связи и полагался исключительно на спутниковые каналы с общей пропускной способностью около 1 Гбит/с. Это, мягко говоря, сдерживало цифровое развитие региона, да и молодые специалисты туда как-то не стремились.

© dzen.ru

Несмотря на сложности, в российской Арктике уже используется целый комплекс технологий, в котором сочетаются как современные спутниковые системы, так и проверенные временем радиосредства.

Безотказное оборудование

В таких суровых условиях очень важно следить за состоянием техники, но делать это не всегда получается. Экстремально низкие температуры не способствуют стабильной работе оборудования, однако в «Ростехе» нашли решение.

В феврале 2025 года госкорпорация «Ростех» представила новые спутниковые трекеры, которые разработаны холдингом «Росэлектроника» специально для эксплуатации в суровых условиях Арктики и других труднодоступных регионах России.

От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

© dzen.ru

Эти модули предназначены для установки на различную технику: от лесозаготовительной и строительной до морских судов и буровых платформ. Они обеспечивают автономную передачу данных в центры мониторинга, включая текстовые и аварийные сообщения, а также сообщают о состоянии оборудования.

Трекеры спроектированы с учётом арктического климата: они функционируют при температурах от −60 °C до +50 °C.

Эта разработка «Ростеха» — уже большое достижение. С помощью неё можно будет обеспечить надёжную связь даже в таких экстремальных климатических условиях, что точно улучшит ситуацию.

© dzen.ru

Связь в Норильске

Связь в Норильске до недавних пор оставляла желать лучшего. Однако «Норникель», а точнее его дочерняя структура «Единство», нашла решение.

В 2017 году «Единство» построило первую ВОЛС протяжённостью 956 км, что улучшило ситуацию. Тем не менее, линия была только одна, поэтому если с ней что-то случалось, приходилось возвращаться к менее надёжной спутниковой связи.

© immunocap.ru

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.

Вторую ВОЛС построили в 2024 году. Она обеспечивает резервный канал связи, а значит, если отключится одна линия, то это уже не так страшно. Конечно, реализовать проект было сложно: вечная мерзлота, непроходимая тайга… Поэтому использовалась специальная техника, такая как снегоболотоходы «Хищник» и гусеничные транспортёры.

Сейчас все местные интернет-провайдеры и основные сотовые операторы подключены к оптоволоконной сети. Например, в сети «МегаФона» около 97% трафика в Норильске передаётся через LTE. Это значительно улучшило качество связи для жителей и предприятий региона.

От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

© babr24.news

Спутниковая связь

Спутниковая связь остаётся одним из самых надёжных способов обеспечить связь в труднодоступных районах. Роскосмос представил план развития спутниковой связи в Арктике до 2027 года. Цель программы — устранить цифровой разрыв в северных регионах России и дать надёжный интернет транспорту, бизнесу и населению.

К 2026 году планируется запустить 4 спутника, которые обеспечат широкополосный интернет на морских путях и на континентальной Арктике. А к концу 2027 года компания «Бюро 1440» планирует вывести на орбиту 292 спутника, а к 2030 году — ещё 383. В чем-то похоже на Starlink, но по-нашему.

От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

© habr.com

Без интернета сейчас никуда: навигация, мониторинг льдов и погодных условий, образование, медицина, бизнес — всем этим сферам нужна хорошая и надёжная связь. План Роскосмоса — это шаг к цифровой интеграции Арктики в общероссийское информационное пространство.

Процесс не остановить

Развитие связи в Арктике — не просто технологический вызов, а стратегическая задача, от которой зависят безопасность, экономическое развитие и качество жизни в северных регионах. Несмотря на суровые климатические условия и удалённость территорий, Россия шаг за шагом выстраивает на севере устойчивую цифровую инфраструктуру.

От спутников до кабелей: как обеспечат связью ледяную пустыню?

© pinterest.com

Сейчас, чтобы успешно провести надёжную связь, нужно использовать все доступные технологии, как традиционные, так и новые. Это не только открывает новые возможности для промышленности и науки, но и способствует интеграции региона в единое цифровое пространство страны.