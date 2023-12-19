Что находится за пределами нашей Вселенной: 5 теорий

С течением времени частицы и энергия начали соединяться, образуя атомы, а затем молекулы, из которых возникли первые звёзды и галактики.

Наблюдения показывают, что Вселенная действительно расширяется. Все галактики расположены далеко друг от друга, и дистанция между ними продолжает меняться с увеличивающейся скоростью.

Но со временем в дело вступила гравитация, и расширение замедлилось. Однако недавние исследования показывают, что теперь расширение снова ускоряется из-за таинственной тёмной энергии, которая составляет большую часть энергетического содержания Вселенной, но о её природе сейчас мало что известно.

Итак, у нас есть: сингулярность — Большой взрыв — расширение Вселенной.