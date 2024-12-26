Как технологии оживляют историю

Как технологии оживляют историюТрадиции встречаются с технологиями: взгляд на цифровизацию музеев
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Что на новенького?
Где ещё можно так близко соприкоснуться с историей, как не в музее? Конечно, чтение книг и исторических источников, а также археологические изыскания — это захватывающее занятие, но не для всех. Однако именно музей способен наиболее полно воссоздать атмосферу давних событий.
Процесс цифровизации затронул все сферы жизни, и музеи не стали исключением. В последние годы в России эти технологии активно развиваются, особенно этому поспособствовала пандемия COVID-19, которая значительно ускорила процесс адаптации музеев к цифровой среде.
В чем же проявляется цифровизация? Да много в чём! Создание виртуальных выставок, разработка онлайн-платформ для взаимодействия с посетителями, внедрение технологий дополненной и виртуальной реальности, а также использование искусственного интеллекта для управления коллекциями.
VR и AR
VR (Virtual Reality) позволяет создавать полностью виртуальные среды, которые погружают посетителей в исторические события и реконструируют утраченные памятники или интерактивные выставки. Например, так можно воссоздать древние города или иные архитектурные объекты, которых уже не существуют. Ещё есть иммерсивные экскурсии, где посетитель может «переместиться» на место событий.
AR (Augmented Reality) добавляет цифровые слои к реальной среде, что делает экспонаты интерактивными: в исторических музеях AR позволяет «оживить» экспонаты, например, показать, как выглядели древние артефакты в их изначальном виде. В художественных галереях можно узнать больше о картине.
QR-коды
QR-коды в музеях используются для обеспечения быстрого доступа к дополнительной информации о экспонатах.
Когда посетитель сканирует QR-код, он может узнать историю создания предмета, прочитать материалы на разных языках или посмотреть видео. Коды позволяют создать интерактивные маршруты: посетители могут составить индивидуальный план экскурсии просто по подсказкам на своем устройстве.
Преимуществ от QR-кодов много: например, не нужно печатать буклеты, да и гид-полиглот тоже не нужен — можно быстро адаптировать контент для различных языковых групп.
Искусственный интеллект (ИИ)
Ну и куда же сейчас без него? И в музеях пригодится! Например, ИИ может помочь в сортировке и создание каталогов музейных фондов — в общем, во всякой рутинной, но объёмной работе. А уже на основе таких каталогов можно будет сделать систему поиска, а это поможет, например, студентам или туристам быстро найти информацию об экспонате просто по фото.
К тому же, ИИ пригодится и в реставрации! Он анализирует поврежденные картины или скульптуры и помогает воссоздать их оригинальный вид с помощью цифровых данных.
Да и в организации увлекательных экскурсий нейросети помогут: они отслеживают, как посетители передвигаются по музею, чтобы оптимизировать маршруты. А если по какой-то причине доехать до музея не получилось, но насладиться искусством все равно хочется, есть отличный выход — виртуальные туры (да-да, с помощью ИИ, как можно догадаться). К тому же на их основе даже делают образовательные программы с викторинами и играми!
Российские музеи, которые уже используют новые технологии
Государственный Эрмитаж
Эрмитаж предлагает виртуальные туры по своим залам и выставкам, в том числе и те, которые недоступны для обычных посетителей. Например, можно пройтись по крышам Эрмитажа — где ещё вы насладитесь такими видами?
Если нет возможности приехать в Санкт-Петербург, то на официальном сайте можно найти цифровую коллекцию — там можно подробно изучить экспонаты в хорошем качестве.
Третьяковская галерея
В Третьяковской галерее многие произведения искусства переведены в цифровой формат: теперь их размещают на сайте галереи и в социальных сетях. Например, можно изучить всех мишек на картине И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» онлайн!
И это не всё: галерея разработала образовательные сайты, промо-сайты выставок и виртуальные туры по экспозиции. Ещё пара фишечек: интернет-магазин и система онлайн-продажи билетов, так что в километровой очереди на новую выставку стоять не придётся!
И внутри самой галереи есть куча штук, которые помогут действительно узнать что-то новое, а не просто галопом пробежаться по залам: например, посетители могут прослушать интересные аудиогиды, которые не дадут заблудиться в музее — там есть навигация по экспозиции.
А ещё в залах установлены интерактивные панели, которые позволяют рассмотреть экспонаты со всех сторон, увидеть рентгенограммы картин и узнать скрытые детали, которые не так просто заметить!
Государственный исторический музей
Не отстаёт от других и Государственный исторический музей. На официальном сайте можно провести себе самому виртуальный тур по главным зданиям, в том числе по Историческому музею и Музею Отечественной войны 1812 года, и это всё не выходя из дома.
В экспозициях используются современные мультимедийные технологии, например, дополнительные экраны и презентации, которые помогают глубже понять исторический контекст и делают выставки более динамичными.
Технологии на благо истории
Цифровизация музеев в России открывает новые горизонты для взаимодействия с культурным наследием. Сегодня каждый посетитель, будь то школьник, студент или опытный исследователь, может по-новому взглянуть на знаменитые шедевры. Современные технологии позволяют не просто смотреть на экспонаты, а погружаться в их историю, узнавать скрытые детали и даже поучаствовать в интерактивных проектах.
Виртуальные туры, мультимедийные инсталляции, дополненная реальность и искусственный интеллект делают посещение музеев увлекательным и познавательным. Они помогают стереть границы между прошлым и настоящим и дарят уникальный опыт, который невозможно повторить в другом месте.
Современные музеи России — это пространство, где технологии соединяются с искусством и историей, буквально каждый может отыскать здесь своё вдохновение и по-настоящему прочувствовать дух времени.