Как технологии оживляют историю

Что на новенького?

Где ещё можно так близко соприкоснуться с историей, как не в музее? Конечно, чтение книг и исторических источников, а также археологические изыскания — это захватывающее занятие, но не для всех . Однако именно музей способен наиболее полно воссоздать атмосферу давних событий.

Процесс цифровизации затронул все сферы жизни, и музеи не стали исключением. В последние годы в России эти технологии активно развиваются, особенно этому поспособствовала пандемия COVID-19, которая значительно ускорила процесс адаптации музеев к цифровой среде.