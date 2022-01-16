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Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дня

Ответ сверхдорогому американскому B-2 Spirit
Россия создаст новый стратегический бомбардировщик-стелс, который со временем сможет вытеснить стареющие Ту-22М и Ту-160.
Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дня

Ну, в общем, свершилось — ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) точно быть! Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу» очертил сроки поступления нового самолёта на вооружение с 2024 по 2033. Будем реалистами — к 2024 ничего не успеют, но к 30-му очень даже возможно.

Новую птичку разрабатывает «Туполев», что не удивительно, так как этим классом по традиции со времён СССР занимаются именно там.

Такая машина должна окончательно отправить на пенсию Ту-95, отодвинуть на второй план Ту-22М3М и даже Ту-160, который уже плохо подходит под реалии войн ближайшего будущего.

Что это такое

Все эти модели выше по списку — тяжёлые бомбардировщики, которые способны нести на себе тяжёлое (внезапно) вооружение, включая ядерное. Или, иными словами — это стратегическая авиация. При этом такие бомбардировщики остаются всего лишь частью «ядерной триады», куда помимо авиации входят межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки-ракетоносцы. В случае ядерной войны стратегическая авиация наносит удар во второй волне.

Ту-22М

Ту-22М

Соответственно, одной из важнейших характеристик является дальний радиус действия. Помимо ядерного оружия такие бомбардировщики зачастую служат носителями менее мощных вооружений. Ту-22М3 несёт крылатые противокорабельные ракеты Х-22, а Ту-160 стратегические крылатые ракеты Х-55, что делает их чем-то наподобие «воздушных Искандеров». Х-55 может нести на себе ещё более старый Т-95МС, а больше никто такое вооружение поднять не может.

Есть, конечно, и более скучная начинка в виде свободнопадающих, корректируемых и управляемых бомб большой массы, благо Ту-160 может утащить на себе их до 45 (!) тонн.

Ту-160 больше не торт?

Ту-160

Ту-160

©ТАСС

К сожалению, больше не торт. Сам по себе проект создавался в качестве ответа на американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1, разработка шла в спешке, а принятие на вооружение произошло до окончания государственных испытаний.

В период «разрядки» В-1А остался в амплуа стратегического бомбардировщика (всего 4 единицы), но В-1В, дальнейшее развитие, превратили в самолёт прорыва ПВО. И его США уже изготавливали с применением технологий стелс, при этом отказались от тяжёлых вооружений в пользу высокоточных ракет малого радиуса и корректируемых бомб.

С окончанием холодной войны американцы с головой ушли в стелс, поэтому дальнейшим поколением стратегически бомбардировщиков стал В-2 Спирит. Созданный по схеме «летающее крыло», он олицетворял новые принципы, среди которых главный — радиолокационная малозаметность.

B-2 Spirit

Ту-160 морально устарел. Споры, конечно, ведутся — за счёт развития самого вооружения и его собственной дальности его можно пока не списывать, но без опции малозаметности толку от Ту-160 сегодня не больше чем от Ту-95. Машина остаётся крайне уязвимой, так как создавалась для полётов на больших сверхзвуковых скоростях около 2200 км/ч. Огромные сопла делают самолёт хорошо заметным в инфракрасном диапазоне, при этом он имеет и гигантский показатель значения ЭПР.

Говоря короче, он слишком заметен — истребители могут наводится на него даже не включая собственные радиолокационные станции, а системы самого Ту-160 не смогут предупредить экипаж об атаке. Его применение, и без того не не очень впечатляющее по коэффициенту полезного действия, потребует солидного эскорта истребителей.

Развивать собственные средства радиоэлектронной борьбы тоже сидится сомнительным — увеличение мощности помех приведёт к некорректной работе собственного радиолокационного оборудования и перегрузит внутреннюю энергосистему.

А применять такой самолёт в мелких военных конфликтах попросту нецелесообразно — слишком дорогая игрушка, чтобы ею рисковать, да и цена + сложность эксплуатации того не стоят. При этом такой самолёт без труда подобьёт даже устаревший ЗРК Бук, что уж говорить о Пэтриотах или С-300. Забивание гвоздей микроскопом чистой воды.

Один из концептов ПАК ДА

Один из концептов ПАК ДА

©Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России

Проект ПАК ДА напрашивался сам собой, потому что находящийся примерно в этой же весовой категории Ту-22М3, только более лёгкий, простой и дешёвый, тоже, как и Ту-160 окажется бомбардировщиком-смертником при наличии более-менее серьёзной системы ПВО у противника. Иными словами, был нужен свой В-2, но В-2 — это твою ж дивизию, как дорого дорого, поэтому говорили много, но делали мало.

Но на амбициозный проект модернизации и пополнение парка Ту-160 до 50 новых машин Ту-160М и Ту-160М2 (при стоимости одной в 16-17 миллиардов рублей, и примерно в три раза более дорогой эксплуатации) деньги вроде бы нашлись. Только вот на сегодня информация о поступлении на вооружение есть только об одной единице Ту-160 «Пётр Дейнекин» (как кораблям им дают имена собственные официально. Ну а чё — при цене как у эсминца четвёртого поколения вполне справедливо).

Такие темпы показывают, что в военном командовании мысли не так горячи, как языки разных официальных представителей. Вероятно, часть бюджета переверстали, и копеечка на ПАК ДА нашлась, поэтому появились основания говорить что-то всерьёз.

Уже есть мультик

Российский ответ на В-2 Спирит? Да! Хотя... нет. Или всё же да?

Изначально полагали, что проект будет всё же базироваться на платформе Ту-160 и в конце концов Россия создаст свою версию В-1В или что-то около того. Но уже заявления Путина и Рогозина в 2012-2013 годах дали понять — это будет принципиально новый проект на принципиально новых решениях.

В 2014 году глава Объединённой авиастроительной корпорации Михаил Погосян заявил о завершении проектирования ПАК ДА. В том же году хотели привлечь китайцев и их инвестиции. Денег, понятное дело, острейше не хватало, но китайцы дали понять, что им им такое сотрудничество нафиг не нужно. Оно и понятно, уже в 2013 в аэродинамические трубы Китай засунул свой прототип-копию В-2.

Китайский Спирит Xian H-20 (концепт)

Китайский Спирит Xian H-20 (концепт)

В 2015 казанскому заводу выделили 5 миллиардов на модернизацию и подготовку производственной базы (там же планировалось делать и новые Ту-160М2 и Ту-22М4). В 2017 создали полноразмерный прототип для динамических испытаний, тогда же определились с движком — предсказуемо, им стал производный от НК-32, тот же, что и для Ту-160. Ну а к 2023 обещали как бы и действующий прототип… знаем-знаем… с другой стороны и веры не теряем.

По возможностям нового бомбардировщика известно следующее:

• Самолёт будет летать на дозвуковой скорости

Форм-фактор – летающее крыло, будут применены технологии стелс (не известно, в том же объёме, как у Спирита, или поступят как с Су-57, то есть «как бы да, но не совсем»)

• Грузоподъёмность в 30 тонн (В-2 Спирит — 27 тонн)

• Максимальная дальность полёта 12000 км (В-2 Спирит — 11 000 км)

Экипаж 4 человека (В-2, соответственно, 2 члена экипажа)

О вооружении тоже более-менее известно, ПАК ДА будет адаптирован под перспективные гиперзвуковые высокоточные крылатые ракеты Х-95. По остальной информации ясно, что это, в общем-то, тот же В-2 Спирит. Вот только американцам только покупка стоит 1 миллиард баксов и столько же необходимые для хранения и эксплуатации элементы инфраструктуры. Сколько будет обходится наш вариант, кстати, тоже не последний вопрос.

Ту-95 "Медведь"

Ту-95 "Медведь"

И напоследок…

Решение делать ПАК ДА, конечно, по факту куда актуальнее, чем постройка десятков сомнительных и супердорогих, годных только для ядерного Судного Дня (и то не факт) Ту-160. Это подскажут и китайцы — они сразу прыгнули делать свой Xian H-20, имея в классе стратегической авиации на сегодня супер-архаичные копии Ту-16, а вариации на тему В-1В или Ту-160 пропустили.

Китайцы такие вещи делают «на холодную голову», и это должно быть важным знаком для нас, имеющих куда меньшие ресурсы для реализации сверхдорогих стратегических военных разработок.

Как думаете, потянет Россия такой самолёт?

Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дня
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