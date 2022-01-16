Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дня

Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дняОтвет сверхдорогому американскому B-2 Spirit
Ну, в общем, свершилось — ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) точно быть! Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу» очертил сроки поступления нового самолёта на вооружение с 2024 по 2033. Будем реалистами — к 2024 ничего не успеют, но к 30-му очень даже возможно.
Новую птичку разрабатывает «Туполев», что не удивительно, так как этим классом по традиции со времён СССР занимаются именно там.
Такая машина должна окончательно отправить на пенсию Ту-95, отодвинуть на второй план Ту-22М3М и даже Ту-160, который уже плохо подходит под реалии войн ближайшего будущего.
Что это такое
Все эти модели выше по списку — тяжёлые бомбардировщики, которые способны нести на себе тяжёлое (внезапно) вооружение, включая ядерное. Или, иными словами — это стратегическая авиация. При этом такие бомбардировщики остаются всего лишь частью «ядерной триады», куда помимо авиации входят межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки-ракетоносцы. В случае ядерной войны стратегическая авиация наносит удар во второй волне.
Соответственно, одной из важнейших характеристик является дальний радиус действия. Помимо ядерного оружия такие бомбардировщики зачастую служат носителями менее мощных вооружений. Ту-22М3 несёт крылатые противокорабельные ракеты Х-22, а Ту-160 стратегические крылатые ракеты Х-55, что делает их чем-то наподобие «воздушных Искандеров». Х-55 может нести на себе ещё более старый Т-95МС, а больше никто такое вооружение поднять не может.
Есть, конечно, и более скучная начинка в виде свободнопадающих, корректируемых и управляемых бомб большой массы, благо Ту-160 может утащить на себе их до 45 (!) тонн.
Ту-160 больше не торт?
©ТАСС
К сожалению, больше не торт. Сам по себе проект создавался в качестве ответа на американские сверхзвуковые бомбардировщики В-1, разработка шла в спешке, а принятие на вооружение произошло до окончания государственных испытаний.
В период «разрядки» В-1А остался в амплуа стратегического бомбардировщика (всего 4 единицы), но В-1В, дальнейшее развитие, превратили в самолёт прорыва ПВО. И его США уже изготавливали с применением технологий стелс, при этом отказались от тяжёлых вооружений в пользу высокоточных ракет малого радиуса и корректируемых бомб.
С окончанием холодной войны американцы с головой ушли в стелс, поэтому дальнейшим поколением стратегически бомбардировщиков стал В-2 Спирит. Созданный по схеме «летающее крыло», он олицетворял новые принципы, среди которых главный — радиолокационная малозаметность.
Ту-160 морально устарел. Споры, конечно, ведутся — за счёт развития самого вооружения и его собственной дальности его можно пока не списывать, но без опции малозаметности толку от Ту-160 сегодня не больше чем от Ту-95. Машина остаётся крайне уязвимой, так как создавалась для полётов на больших сверхзвуковых скоростях около 2200 км/ч. Огромные сопла делают самолёт хорошо заметным в инфракрасном диапазоне, при этом он имеет и гигантский показатель значения ЭПР.
Говоря короче, он слишком заметен — истребители могут наводится на него даже не включая собственные радиолокационные станции, а системы самого Ту-160 не смогут предупредить экипаж об атаке. Его применение, и без того не не очень впечатляющее по коэффициенту полезного действия, потребует солидного эскорта истребителей.
Развивать собственные средства радиоэлектронной борьбы тоже сидится сомнительным — увеличение мощности помех приведёт к некорректной работе собственного радиолокационного оборудования и перегрузит внутреннюю энергосистему.
А применять такой самолёт в мелких военных конфликтах попросту нецелесообразно — слишком дорогая игрушка, чтобы ею рисковать, да и цена + сложность эксплуатации того не стоят. При этом такой самолёт без труда подобьёт даже устаревший ЗРК Бук, что уж говорить о Пэтриотах или С-300. Забивание гвоздей микроскопом чистой воды.
©Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Проект ПАК ДА напрашивался сам собой, потому что находящийся примерно в этой же весовой категории Ту-22М3, только более лёгкий, простой и дешёвый, тоже, как и Ту-160 окажется бомбардировщиком-смертником при наличии более-менее серьёзной системы ПВО у противника. Иными словами, был нужен свой В-2, но В-2 — это твою ж дивизию, как дорого дорого, поэтому говорили много, но делали мало.
Но на амбициозный проект модернизации и пополнение парка Ту-160 до 50 новых машин Ту-160М и Ту-160М2 (при стоимости одной в 16-17 миллиардов рублей, и примерно в три раза более дорогой эксплуатации) деньги вроде бы нашлись. Только вот на сегодня информация о поступлении на вооружение есть только об одной единице Ту-160 «Пётр Дейнекин» (как кораблям им дают имена собственные официально. Ну а чё — при цене как у эсминца четвёртого поколения вполне справедливо).
Такие темпы показывают, что в военном командовании мысли не так горячи, как языки разных официальных представителей. Вероятно, часть бюджета переверстали, и копеечка на ПАК ДА нашлась, поэтому появились основания говорить что-то всерьёз.
Российский ответ на В-2 Спирит? Да! Хотя... нет. Или всё же да?
Изначально полагали, что проект будет всё же базироваться на платформе Ту-160 и в конце концов Россия создаст свою версию В-1В или что-то около того. Но уже заявления Путина и Рогозина в 2012-2013 годах дали понять — это будет принципиально новый проект на принципиально новых решениях.
В 2014 году глава Объединённой авиастроительной корпорации Михаил Погосян заявил о завершении проектирования ПАК ДА. В том же году хотели привлечь китайцев и их инвестиции. Денег, понятное дело, острейше не хватало, но китайцы дали понять, что им им такое сотрудничество нафиг не нужно. Оно и понятно, уже в 2013 в аэродинамические трубы Китай засунул свой прототип-копию В-2.
В 2015 казанскому заводу выделили 5 миллиардов на модернизацию и подготовку производственной базы (там же планировалось делать и новые Ту-160М2 и Ту-22М4). В 2017 создали полноразмерный прототип для динамических испытаний, тогда же определились с движком — предсказуемо, им стал производный от НК-32, тот же, что и для Ту-160. Ну а к 2023 обещали как бы и действующий прототип… знаем-знаем… с другой стороны и веры не теряем.
По возможностям нового бомбардировщика известно следующее:
• Самолёт будет летать на дозвуковой скорости
• Форм-фактор – летающее крыло, будут применены технологии стелс (не известно, в том же объёме, как у Спирита, или поступят как с Су-57, то есть «как бы да, но не совсем»)
• Грузоподъёмность в 30 тонн (В-2 Спирит — 27 тонн)
• Максимальная дальность полёта 12000 км (В-2 Спирит — 11 000 км)
• Экипаж 4 человека (В-2, соответственно, 2 члена экипажа)
О вооружении тоже более-менее известно, ПАК ДА будет адаптирован под перспективные гиперзвуковые высокоточные крылатые ракеты Х-95. По остальной информации ясно, что это, в общем-то, тот же В-2 Спирит. Вот только американцам только покупка стоит 1 миллиард баксов и столько же необходимые для хранения и эксплуатации элементы инфраструктуры. Сколько будет обходится наш вариант, кстати, тоже не последний вопрос.
И напоследок…
Решение делать ПАК ДА, конечно, по факту куда актуальнее, чем постройка десятков сомнительных и супердорогих, годных только для ядерного Судного Дня (и то не факт) Ту-160. Это подскажут и китайцы — они сразу прыгнули делать свой Xian H-20, имея в классе стратегической авиации на сегодня супер-архаичные копии Ту-16, а вариации на тему В-1В или Ту-160 пропустили.
Китайцы такие вещи делают «на холодную голову», и это должно быть важным знаком для нас, имеющих куда меньшие ресурсы для реализации сверхдорогих стратегических военных разработок.
Как думаете, потянет Россия такой самолёт?