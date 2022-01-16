Пока ватники молятся на Ту-160М2, Россия тихо строит лучший бомбардировщик Судного дня

Ну, в общем, свершилось — ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) точно быть! Первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов в интервью «Интерфаксу» очертил сроки поступления нового самолёта на вооружение с 2024 по 2033. Будем реалистами — к 2024 ничего не успеют, но к 30-му очень даже возможно.

Новую птичку разрабатывает «Туполев», что не удивительно, так как этим классом по традиции со времён СССР занимаются именно там.

Такая машина должна окончательно отправить на пенсию Ту-95, отодвинуть на второй план Ту-22М3М и даже Ту-160, который уже плохо подходит под реалии войн ближайшего будущего.

Что это такое

Все эти модели выше по списку — тяжёлые бомбардировщики, которые способны нести на себе тяжёлое (внезапно) вооружение, включая ядерное. Или, иными словами — это стратегическая авиация. При этом такие бомбардировщики остаются всего лишь частью «ядерной триады», куда помимо авиации входят межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки-ракетоносцы. В случае ядерной войны стратегическая авиация наносит удар во второй волне.