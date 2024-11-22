Палеонтологи на службе обществу

Палеонтологи на службе обществуДревностей бояться — наукой не заниматься
© Ferra
Любознательность учёных не знает границ: они изучают сокрытое под землёй или во льдах, находят всевозможные артефакты прошлого — от останков первых одомашненных собак до следов давно исчезнувших цивилизаций.
Безусловно, это очень интересно даже далеким от науки людям. Вспомните как зачитывались в детстве энциклопедиями о динозаврах. Да и в зрелом возрасте периодически становится любопытно, чем же питались те или иные представители животного мира, какие были особенности строения их тел, или кто был предком того или иного зверя в эволюционной цепочке. Как раз этим занимаются палеонтологи.
Палеонтолог — ученый, который изучает прошлое Земли: ископаемые остатки вымерших животных, растений, бактерий и т. д. Всё, что мы знаем о том, как появились наши домашние питомцы, какими были животные ледникового периода и многое другое известно нам именно благодаря учёным-палеонтологам.
Палеонтология — невероятная наука. Она изучает не только эволюцию живого мира, но и то, что происходило с нашей планетой: падения метеоритов, изменения климата, как именно формировались горные породы Земли.
Впрочем, наука эта не только о прошлом, но и о будущем: природные катаклизмы могут повторяться, поэтому исследования палеонтологов могут помочь нам предсказать, что и когда случится с нашей планетой.
Но даже на этом польза палеонтологии не заканчивается. Исследования в этой области могут помочь в разработке новых антибиотиков, к которым будут не устойчивы бактерии.
Останки волка — больше чем музейный экспонат
В Сибири местные жители нашли останки волка, который жил 44 тысячи лет назад. Это первая такая находка: в ледниках обычно находят травоядных, которые застряли в каких-нибудь болотах, замёрзли и сохранились до наших дней. А здесь такой крупный хищник, внутренности которого были изолированы и сохранились в отличном состоянии.
Его желудок сохранился в изолированном виде, отсутствуют загрязнения, поэтому задача стоит нетривиальная. В результате проведенной препарации мы надеемся получить моментальный срез биоты древнего плейстоцена. Это был активный и крупный хищник, у нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы.
Российские учёные из Северо-Восточного федерального университета в стерильных условиях провели вскрытие и отправили образцы внутренних органов и остатков пищи в желудке на изучение: интересует их, чем волчара питался и какими древними вирусами (микробиотами) был заражён. Помимо этого, исследовали мягкие ткани хищника (чтобы понять, чем животное отличается от потомков), а заодно по зубам определили биологический возраст волка.
Кроме учёных из СВФУ, в исследовании принимали участие их коллеги из Санкт-Петербурга. Это не первая их совместная работа: ранее они определили последовательность наследственных генов якутской и ископаемой ленской лошадей, а также работали с геномами ископаемых зайцев и голоценового медведя.
Учёным этот мумифицированный волк может о многом рассказать: например, содержимое его кишечника покажет, чем питался сам хищник и что ели его жертвы. И самое главное — какие микроорганизмы и бактерии помогали справляться с инфекциями тех времен. Потенциально изучение микрофлоры поможет создать антибиотики против вирусов, которые таились в ледниках и представляют серьёзную угрозу всему человечеству.
Для нас это может быть актуально, поскольку в связи с глобальным потеплением в полярных регионах происходит вытаивание древних бактерий, к которым у современного человека нет иммунитета. Возможно, анализ древнего волчьего кишечника поможет ученым найти средства противодействия этой угрозе
Опасность вирусов
Такой интерес к замороженным вирусам и стремление заранее разработать антибиотики не случайны — Россия находится к ледникам ближе прочих стран, и, случись что, одной из первых пострадает от древних инфекций.
Такие угрозы более чем реальны: биологи из США изучали ледник Гулия в Китае, которому не менее 15 тысяч лет. В нем обнаружили 33 вируса: четыре уже известных, а 29 — совершенно новых, непохожих на те, что мы знаем. Когда же ледяную пробу растопили, некоторые вирусы ожили.
А ведь у человека вовсе нет иммунитета к настолько старой заразе, так что вопрос изучения ледников отнюдь не праздный: то, что в них находится, может нас как спасти, так и погубить.
Уже известны случаи, когда из-за таяния льдов пострадали люди и животные: например, летом 2016-го на Ямале аномальная жара растопила ледник, и на поверхность «вышли» споры сибирской язвы (в начале нулевых вспышек этой болезни в той местности зафиксировано не было). Сибирскую язву нашли у 20 человек, которые контактировали с больными оленями. Животных, к слову, погибло более 2-х тысяч.
Полезное таиться в недрах
Нам, простым людям, может казаться, что такие научные изыскания мало касаются нашей жизни — что-то там откопали, поизучали, получили известность в своем кругу, да и всё на этом. Однако, если же мы сами копнём глубже, то увидим, что любые археологические находки, изучение древнего льда и того, что находится внутри него, может спасти немало жизней. Да и пользу от изучения истории отрицать невозможно.
Обычный доисторический волк, которого нашли сибиряки, в будущем может помочь будущем медикам создать вакцины от пока неизвестных нам вирусов. Наука, как и всегда, на службе общества. Это ли не здорово?