«Паляница» — новое чудо-оружие Зеленского. Чем оно на самом деле грозит России?

Однако она имеет только воздушное базирование, и под её носитель переделаны несколько имеющихся у ВСУ тактических бомбардировщиков Су-24. Россия способна отследить подъём в воздух таких машин и принять меры — подключить РЭБ для усложнения приема-передачи данных (лишить возможности доразведки и перенацеливания, а так же навигации по GPS) и примерно предсказать предполагаемые маршруты для активизации ПВО.

Плюсом нет кассетных боевых частей — Storm Shadow создавали для локальных войн, с партизанами и повстанцами. Чтобы выносить их командные пункты, запрятанные в горах или туннелях, схроны или кустарные фабрики. Для атак по военной инфраструктуре, в частности аэродромам, они малопригодны.

ATACAMS и их получение стали отдельной эпопеей, Украина боролась за них почти два года.

Боеголовки могут иметь как осколочно-фугасный тип, так и кассетный, пригодный для поражения площадных целей с минимальным бронированием или без. С дальностью в 300 км они открывают возможность атак для близко и среднеудалённые аэродромы.

Однако их применение сдержано политически — США добро не давали и не дают, во избежание эскалации. Да и дальности не хватит, чтобы достать аэродромы со стратегической авиацией в центральных регионах России, а именно Ту-22М, Ту-95М и МиГ-31 переделанные в носители ракет «Кинжал» — именно эти машины способны наносить удары по критической инфраструктуре дальнобойными ракетами.

Что Украине нужно?

Нужно атаковать аэродромы на большой глубине. Это способно или полностью парализовать, или усложнить и снизить активность российской авиации с оперативно-тактическим вооружением — в зависимости от успеха.

С учётом длинных границ и множественностью критичных объектов, гарантировать полное прикрытие ПВО не может. Что показали и относительно недавние атаки на НПЗ и многие успешные, хоть и не самые результативные по итогам, атаки на аэродромы.

Конечно, у России остаются и другие средства нанесения ударов по критической инфраструктуре — наземные силы и флот. Однако флоту, особенно надводному, стало тяжелее действовать в условиях сложности противостоять морским дронам и редким, но небезуспешным атакам противокорабельных ракет.

Искандерам бояться особенно нечего — наземные пуски трудно регистрировать, а достаточно эффективных средств уничтожать сами пусковые у украинцев нет. Однако в одиночку Искандерам будет сложнее обеспечить массированный урон.

Вот поэтому вы и слышите много и часто, что Зеленский в очередной раз запросил дать добро на удары вглубь России, но получил только ограничение в 100 км. А это атаки только по местам базирования армейской авиации, в основном вертолётам. Повлиять на ход войны стратегически этим нельзя, можно только усложнить для российской стороны применение воздушных сил.

Выход, судя по заявлениям, нашли в разработке, создании и запуске в серию своих ракет. Их запуск по объектам в РФ никто украинскому правительству запретить не может.

Название выбрали мемное — «Паляница», этим словом украинская сторона проверяла потенциальных «диверсантов», ведь не местным сложно проговорить его фонетически правильно. Работало это так себе, конечно, но вот что на счёт ракеты?

Ракета-дрон Паляница

После громких заявлений о чудо-оружии появились и первые фото. Отчасти они и ответили на вопрос — а почему собственно ракета-дрон? Что это за птица такая.

Сначала разберём, что же там от ракеты. Всё просто — двигатель, по основным признакам турбореактивный, как у большинства самолётов и крылатых ракет. По бокам заметны воздухозаборники для питания двигателя кислородом из атмосферы. Его скоростные характеристики неизвестны.

По словам самих украинцев, крейсерская скорость аппарата больше всех имеющихся на оснащении дронов. Однако вряд ли она сверхзвуковая, в силу более чем скромных габаритов. Предположительно можно ожидать 600−800 км/ч.

Оперение по схеме «утка» со стабилизаторами в передней части по центру, раздвоенным килем и общим размахом основных крыльев около 2.5−3 метров в верхней части фюзеляжа. Концы крыльев загнуты вниз, что делает оперение необычным, подобрать аналог довольно сложно вот так сходу. Даёт ли это какие-то преимущества в полёте — тоже пока не ясно.

На этом от ракеты всё, а вот дальше идёт дрон, от типичных БПЛА там куда больше:

- полимерный корпус, который сокращает отражаемость радиосигналов, и делает аппарат гораздо менее заметным для РЛС

- «полусамолётный» тип взлёта, собственных шасси нет, но разгоняется на специальной тележке, в общем, никакая пусковая платформа «Палянице» не нужна

Есть ли на аппарате средства оптико-электронной, тепловой или радиолокационной разведки — не известно. Из-за малых габаритов (и желания сэкономить, очевидном) их, вероятно, нет. Скорее всего ракета-дрон летит по заданной программе, ориентируясь на навигацию и автопилот. Доразведки или управления оператором там не предусмотрено (да и на больших дистанциях это сложно исполнить).

Возможно, есть корректировка по GPS, точнее даже наверняка есть, что снова нас возвращает к скорее ракете, чем к дрону. Однако едва ли стоит рассчитывать на программное управление, которое смогло бы сделать аппарат менее восприимчивым к РЭБ, что есть у многих серьёзных военных дронов, которым РЭБ в автономном режиме не страшен.

Ну и наконец, самое интересное — боевая часть. Данных об общей массе ракеты нет, обычно БЧ занимает около трети основной массы у ракет. Остальное — двигатель, топливо и блок управления. Можно оценочно судить, на глаз, что масса БЧ не более 100 кг, а более-менее близкой к истине будет скорее масса +- 50 кг.

Скорее всего, речь идёт о простом осколочно-фугасном воздействии. Для кассетных боеприпасов слишком скромная масса — или очень маленькое количество суббоеприпасов в кассете, или их могущество будет слишком низким. Так как основная цель — аэродромы, где гораздо ценнее кассетные БЧ, такой расклад делает «Паляницу» довольно спорным оружием, не дотягивающим до революционного, как его нам пытаются преподнести.

Дальность заявлена в 1500 км, но независимые эксперты склонны снизить эти цифры вдвое. Ориентировочная стоимость в 50−100 тыяч долларов, что очень мало для крылатой ракеты, но не так уж и мало для дрона-камикадзе, к числу которых «Паляницу» по сухому остатку стоит отнести.

Стоит ли опасаться Паляницу?

Конечно, стоит, если коротко.

Да, для крылатой ракеты её мощность просто смехотворна. Сам внешний вид изделия за версту пахнет кустарщиной, на колёсиках из Икеи. Едва ли можно «Паляницу» отнести к надёжному оружию. Даже иранские дроны и ракеты выглядят куда убедительнее.

Однако данный конфликт уже показал, насколько простые и незамысловатые решения влияют на ход событий. Что смекалка кустарей зачастую оказывается более рабочим вариантом, чем продукция передового ВПК.

Едва ли одной такой ракеты хватит для серьёзного урона по аэродромам, едва ли хотя бы половина выпущенных, долетит до цели. Но ведь их могут использовать десятками, а со временем и сотнями. А если по аэродрому прилетят десятки таких «Паляниц», у этого уже могут быть результаты. Огромное количество сбившихся с курса «ракет-дронов» будут представлять угрозу гражданским объектам на территории России.

Главным преимуществом этого оружия будет являться запуск. Малые габариты позволят разгонять «Паляницы» с любых ровных и достаточно длинных асфальтированных поверхностей. Поэтому вычислять даже массовые пуски заблаговременно будет сложно. Не нужно ни аэродромов, ни специальных пусковых контейнеров, или заметных на дорогах пусковых установок.

При всем высоком уровне российских ПВО, надёжно закрывать все возможные участки неба будет невозможно, а низкий полёт такого аппарата делает его очеть труднозаметной целью, особенно на дальних расстояниях. Сбивать их будет сложно, а при большом количестве — очень сложно.

Конечно, возможности украинской ВПК производить даже такое незамысловатое оружие в больших объёмах вызывают сомнения. Однако относиться к нему несерьёзно и насмешливо не стоит.