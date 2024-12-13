Российские учёные бросают вызов вековой загадке магнитного заряда

Уже почти сто лет физики пытаются найти монополи — гипотетические частицы с магнитным зарядом, которые могли бы перевернуть наше представление о мире. Ищут их повсюду: и на Земле, и в космосе.

И тут российские учёные из Нижегородского университета (ННГУ) предлагают свежую идею: искать их не абы где, а в самых мощных магнитах Вселенной — магнитарах (или магнетарах, кому как нравится).

Что такое монополи и зачем их ищут?

Давайте разберёмся, что это за частицы такие. Магнитные монополи — гипотетические частицы, которые не должны быть диполями, то есть с «севером» и «югом» на одном объекте. Если монополь существует, то он, по сути, один из полюсов, и у него только один магнитный заряд: северный или южный.