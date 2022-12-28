Что изменится, когда американские Patriot приедут в армию Украины, и чем эти системы лучше С-300

Что изменится, когда американские Patriot приедут в армию Украины, и чем эти системы лучше С-300Астрологи объявили месяц статей по системам ПВО
Правда ли, что системы ПВО Пэтриот насколько бестолковые, какими их рисуют в патриотичных СМИ? Чем эта система отличается от С-300, которые изначально были в ВСУ, и что представляет собой в сравнении.
Фото: US Army
Пэтриот MIM-104, американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия, уже стал притчей во языцех со времён первых обстрелов украинской территории. Просить их начали ещё в самом начале конфликта, но вопрос не решён до сих пор.
С одной стороны, ПВО вполне можно расценивать как оборонительное оружие — оно именно в этом амплуа и нужно Украине. Только вот у современные модификаций ракет этой системы имеют очень впечатляющая дальность, а это уже может позволить, при серьёзном количестве батарей таких ЗРК, очень стремительно завоевать господство в воздухе, да ещё и доставать наземные цели глубоко в тылу (да, ЗРК можно использовать и как тактические ракеты).
Сегодня мы расскажем вам об этой системе, её новых возможностях. И, конечно, оценим, как это всё может повлиять на боевые действия.
РЛС для разведки воздушного пространства и наведения ракет
Ra Boe / Wikipedia
Отличия Пэтриот от С-300
Ни для кого не секрет, что ЗРК MIM-104 Patriot стал американским ответом на советские комплексы С-300. Помимо возможностей РЛС, дальности и потолка, расширения спектра потенциальных целей и новых ракет, изменения коснулись и самих принципов работы.
До этого пусковая оснащалась одной ракетой на подвижной платформе, а перед самим пуском ракету приходилось разворачивать в сторону цели. В новой системе одна пусковая получала четыре транспортно-пусковых контейнера (ТПК) по одной ракете в каждом. Для приведения в боевое положение нужно просто горизонтировать пусковую и поднять блок с ТПК.
Сначала ракета выстреливается зарядом на некоторую высоту, потом, получив координаты цели — запускается маршевый двигатель, а элероны перед этим задают направление и склоняют ракету в нужном направлении. Это намного ускоряло процесс перевода из походного положения в боевое — скорость реакции на интенсивную воздушную обстановку сократилась, а дивизионы стали заметно мобильнее и им теперь хватало меньшего количества транспорта при том, что общая огневая мощь увеличилась.
Боевой расчет дивизиона С-300ПС за работой
Обе системы используют для подсвета и наведения универсальные РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР), обе оснащены ТПК с аналогичным принципом действия, обе получили многоканальный режим, позволяющий работать по нескольким целям разом. Разом же они и заменили целый ряд систем предыдущих поколений, так как могли работать и по сверхмалым высотам, и глубоко в стратосфере, в режиме противовоздушной и противоракетной обороны.
Но есть и различия — они, в основном, в характеристиках.
Тут мы могли бы завалить вас таблицами или списками сравнительных характеристик, но такое будет мучительно читать. Важно понимать, что и та и другая система имеют множество модернизаций. С-300П и С-300ПМУ очень разные по возможностям ЗРК, это же касается и Пэтриотов, особенно после внедрения системы PAC-3 (но об этом чуть позже).
В целом С-300 превосходит основные модификации американского ЗРК по потолку примерно на 10%, но особенно большой отрыв наблюдается на предельно малых высотах — Пэтриот не видит цели ниже 30 метров, а С-300 видит. По дальности поздние С-300ПМУ2 и С-400 (по сути, глубокая модернизация прежнего ЗРК, нежели новое поколение) превосходят Патриота почти на четверть — российские системы дотягивают на 200 км, а американские на 160 км (и, разумеется, это не совсем так… ниже объясню, почему).
Демонстрация работы компонентов MIM-104 Patriot
При этом долгое время у Пэтриот было два важных преимущества. Во-первых, довольно скоро эти ЗРК успели повоевать в Ираке (Буря в пустыне), и получить много полезных отзывов — систему дорабатывали и улучшали. Во-вторых, финансы — да, бюджеты стран НАТО резко сокращались после распада СССР, но ситуация не была так же плачевна как в российском ВПК в эти же годы.
Комплексы MIM-104 модернизировали для большого числа стран и их специфических театров военных действий, ЗРК становился более универсальным и способным решать очень разные задачи.
Чем на самом деле хорош Patriot
Когда пишут о российских системах, упор больше делается на радиолокационные станции, увеличение высоты и дальности, увеличение возможностей по перехвату высокоскоростных или маневренных целей. А вот в разговоре о Пэтриот нам важны ракеты.
Перехват PAC-2 ракет-мишени на учениях
Стандартная зенитная управляемая ракета (ЗУР) PAC-2 отличается от российских аналогов тем, что её активная система самонаведения настроена на поражение прямым попаданием. Российские системы практикуют поражение цели двумя ракетами, так как основной поражающий элемент — осколки (а их бывает недостаточно для полного поражения), американская ракета
делает больно иначе стремится максимизировать урон в сторону и фугасного поражения.
Если использовать одну ЗУР в С-300/400 по баллистическим ракетам, есть высокий риск того, что ракета повредит только оперение ракет противника и всего лишь собьёт их с курса, оставляя риск падения на гражданские объекты (что мы периодически наблюдаем в работе украинских ПВО в городской местности). А в некоторых случаях повреждения вообще могут не сказаться на полёте и точности курса.
Другая фишка — это пуск двух зенитных управляемых ракет PAC-2, но с задержкой около 4 секунд. Первая зенитная ракета поражает летяющую ракету противника саму по себе, а вторая поражает потерявшую контроль боевую часть (взрыв первой зенитной ракеты мешает обнаружеить «уцелевшие» элементы ракеты противника). Эта система заточена в первую очередь на защиту союзников на Ближнем Востоке, когда военные объекты часто располагаются среди жилой застройки.
Транспортно-пусковые контейнеры с PAC-3 в Patriot — это 16 ракет
U.S. Army / Wikipedia
PAC-2 GEM (GEM-T, GEM-C) — модернизация после не самого успешного применения в войне в Персидском заливе: контактный взрыватель на крутых траекториях перехвата часто «тормозил» и взрывал вражеские ракеты в воздухе не особо эффективно. GEM добавлял неконтактный взрыватель, также ракета стала более устойчивой к помехам. А главное — американцы добавили более чувствительную головку самонаведения (ГСН) к целям с малой ЭПР (эффективной площадью рассеивания).
ЭПР — характеристика объектов под радиолокационным облучением, это сложный термин и быстро его не объяснишь. Говоря проще: чем меньше значение ЭПР, тем сложнее обнаружить или точно поразить объект с помощью радиолокационной станции.
Новая зенитная управляемая ракета смогла работать по крылатым ракетам, а также (опционально) по крупногабаритным БПЛА.
PAC-3 — глубокая модернизация, маленькая ракета для борьбы с баллистическими ракетами. Она завязана на системе цифровой связи Link 16, устойчивой к помехам и перехватам, с помощью неё ракета способна на этапе подлёта поражать цель полностью самостоятельно, а РЛС разгружается для более тщательного контроля сектора.
Габариты пересмотрели: на месте стандартного ТПК разместили сразу четыре ТПК под PAC-3. Дальность всего 20 км, а высота 45 км (маленькой ракете не хватит топлива далеко лететь). Зато вероятность поражения цели одной ракетой американцы довели до 0,9 и выше. И эта ракета настроена строго на прямое попадание, поэтому обходится без тяжёлой и габаритной боевой части. А ещё такие ракеты можно использовать помногу, в режиме интенсивного обстрела.
Усовершенствованная РЛС AN/MPQ 65 A для разведки и наведения PAC-3 до 100 км
Raytheon Advanced Media / © Raytheon
PAC-3 (MSE) — ракета с увеличенной дальностью (60 км) для заатмосферного перехвата баллистических ракет для Patriot, системы THAAD (заточена строго на перехват тактических, оперативно-тактических ракет) и будущего ЗРК MEADS, который должен постепенно заменить «патриотов».
Последние десятилетия ракеты модернизировались за счёт новых разработок в химической отрасли, повышая КПД как по дальности полёта, так и боевой части. Отдельные модификации, по неподтвержденной информации, способны работать до 280 км. Сами ЗРК получали постоянное обновление компонентной базы чтобы действовать оперативнее и получать больше ситуации об обстановке вокруг.
В сухом остатке это очень хороший комплекс. По универсальности он проигрывает характеристикам С-300 в сторону большего внимания к противоракетной составляющей, немного уступает в возможности работы на предельно малых высотах, зато крайне надёжен в отражении любых типов баллистических и крылатых ракет, и, само собой, против любой авиации.
Принципиальное отличие американской системы от советской — более совершенный аппаратный комплекс как самих ракет, так и компонентов боевого управления, разведки и наведения. За счёт этого у Patriot гораздо выше шансы полностью поразить цель одной ракетой (не сбить с курса или повредить, а именно уничтожить).
Patriot и Украина
Норвежские ЗРК NASAMS малой/средней дальности уже работают на Украине, большое количество специалистов уже умеет обращаться с этой "несоветской машиной". Поэтому поиск/подготовка специалистов на Patriot не будет такой уж сложной задачей
Пока сложно говорить о том, какие модификации и с какими ракетами попадут на Украину. И не очень понятно, как обстоят дела с переквалификацией «пвошников» на совсем другие системы. Вполне вероятно, что украинцы договорились с Западом обо всём задолго до публичных заявлений и какая-то часть специалистов заранее прошла или проходит обучение прямо сейчас.
Спекуляции на тему цены тоже излишни — мол, дорогие (4 млн $ за ракету). С-300, в общем-то, тоже далеко не дешёвые системы, и так же уязвимы для барражирующих боеприпасов, поэтому к полкам на С-300 разрабатывали ЗРПК Панцирь — как раз чтобы отражать атаки БПЛА и противорадиолокационных ракет.
Patriot лучше приспособлены для самообороны, но беспилотники типа Ланцета или «Герани» способны пройти ниже критичных для американского ЗРК пределов в 30 метров. Но использоваться Патриоты будут для защиты центральных районов в составе эшелонированной системы ПВО и, само собой, будут прикрыты. Дроны-камикадзе на малых высотах будут уязвимы для пушечных комплексов и ПЗРК, а целеуказание может поступать от тех же советского образца РЛС, способных работать на таких высотах.
Работа расчета ЗРК Patriot
Другое дело, что, как обычно, Украине не дадут таких систем в большом количестве — прикрыть ими планируют центральные регионы и регионы на западе страны, где сконцентрированы ВПК и маршруты поставок натовских вооружений. Для полного прикрытия огромной линии соприкосновения в свободном доступе батарей Пэтриот у НАТО и союзников нет.
Очевидно, что новые американские ЗРК способны значительно повысить стойкость украинской ПВО, но для большинства районов Украины ситуация, по существу, не изменится.