Что изменится, когда американские Patriot приедут в армию Украины, и чем эти системы лучше С-300

Пэтриот MIM-104, американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего радиуса действия, уже стал притчей во языцех со времён первых обстрелов украинской территории. Просить их начали ещё в самом начале конфликта, но вопрос не решён до сих пор.

С одной стороны, ПВО вполне можно расценивать как оборонительное оружие — оно именно в этом амплуа и нужно Украине. Только вот у современные модификаций ракет этой системы имеют очень впечатляющая дальность, а это уже может позволить, при серьёзном количестве батарей таких ЗРК, очень стремительно завоевать господство в воздухе, да ещё и доставать наземные цели глубоко в тылу (да, ЗРК можно использовать и как тактические ракеты).

Сегодня мы расскажем вам об этой системе, её новых возможностях. И, конечно, оценим, как это всё может повлиять на боевые действия.