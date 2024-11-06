Переломы: необычные способы лечения

Перелом костей — один из самых распространённых видов травм. Только в России на 2023 год подобных случаев было свыше 1,5 млн: спорт, аварии на производстве, даже неловкое движение во время утреннего кофе может привести к травмам. Как сейчас лечат переломы?

В больницах и клиниках сначала делают рентген, чтобы понять, где именно сломана кость, насколько серьезна травма и есть ли смещение.