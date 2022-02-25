Первые сутки операции на Украине, что мы знаем на сегодняшний час

Стратегически самое важное, так как успехи здесь влекут наиболее печальные последствия для Украины, сдача Киева способна резко обрушить боевой дух ВСУ и всего населения, особенно если страна останется без политического руководства или оно будет парализовано.

Очевидно, что здесь планировалась дерзкая операция, в схожем с Чехословакией-68 сценарии (По сути крещение маргеловских ВДВ), когда ещё до ввода сухопутных сил стран Варшавского договора была «выключена» политическая власть страны.

После ракетных ударов, ослабивших ПВО, последовали налёты группировки армейской авиации (те самые кадры с Ка-52). Вертолётный десант сумел захватить аэродром в Гостомеле и закрепится там. Очевидно его планировали для переброски основных сил ВДВ на Ил-76 с личным составом и техникой.