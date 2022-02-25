Первые сутки операции на Украине, что мы знаем на сегодняшний час

Первые сутки операции на Украине, что мы знаем на сегодняшний часКраткий обзор на ситуацию в зоне конфликта, на исходе вторых суток
С начала военной операции России прошло более суток и наконец стало примерно понятно, что эта операция собой представляет. На лицо три «фронта» или, корректнее, направления, где происходят основные бои:
• Северное, наступление группировки из Белоруссии в направлении Киева
• Южное, наступление крымской группировки в сторону Херсона и Мелитополя
• Западное, накануне введённые войска РФ при поддержке ЛДНР
Северное направление
Стратегически самое важное, так как успехи здесь влекут наиболее печальные последствия для Украины, сдача Киева способна резко обрушить боевой дух ВСУ и всего населения, особенно если страна останется без политического руководства или оно будет парализовано.
Очевидно, что здесь планировалась дерзкая операция, в схожем с Чехословакией-68 сценарии (По сути крещение маргеловских ВДВ), когда ещё до ввода сухопутных сил стран Варшавского договора была «выключена» политическая власть страны.
После ракетных ударов, ослабивших ПВО, последовали налёты группировки армейской авиации (те самые кадры с Ка-52). Вертолётный десант сумел захватить аэродром в Гостомеле и закрепится там. Очевидно его планировали для переброски основных сил ВДВ на Ил-76 с личным составом и техникой.
ВСУ удалось заблокировать десантников, ещё утром шли тяжёлые бои. На выручку к ним движется сухопутная группировка, так же утром стало известно, что им удалось занять Чернобль (тот самый) и населённые пункты вокруг. Соответственно, до «гостомельского десанта» им ещё 90 км, которые предстоит пройти с тяжёлыми боями.
Так как исход этой операции во многом предрешит судьбу боевых действий вообще, и от неё зависит то, сколько Украина, именно как государство, сможет оказывать сопротивление, Зеленский (или кто там сейчас у них рулит) бросит туда все имеющиеся резервы и ресурсы территориальной обороны.
Кроме того, в сторону Киева движется ещё одна сухопутная группировка, но о её успехах (как, впрочем, и неудачах) нет информации ни в российских, ни в иных источниках.
Южное направление
Херсон
Самое успешное на данный момент для войск РФ. Концентрация ВСУ (а так же оснащение техникой) там оставляли желать лучшего. Ещё вчера, по неподтвеждённым данным там была разгромлена танковая бригада ВСУ, рядом с населённым пунктом Антоновка. Заснятые подбитые танки (предположительно Т-64БВ) появились ещё 24 февраля днём.
На сегодня известно, что российским военным удалось в районе Херсона закрепится на плацдармах и готовится форсирование Днепра, что откроет дорогу на Кривой Рог, а в последующие часы (или сутки, зависит от украинских военных) выйдут к Днипро (который бывший Днепропетровск).
Подбитые украинские танки под Херсоном
Мелитополь
Южное направление как бы раздваивается, другая группировка пошла восточнее, и 24 числа заняла приграничный Геническ, оттуда видимо планируется развивать наступление на Мелитополь, и далее на Мариуполь.
Основная задача этой группировки, видится некоторыми экспертами, как попытка окружить силы ВСУ противостоящие силам ЛДНР и РФ на востоке. Восточная группировка ВСУ, которая проводила операции и располагалась там 8 лет с 2014 года, это самые оснащённые, опытные и боеспособные формирования украинской армии вообще.
Если успех на севере приведёт к политическому краху, то крах на востоке уже военный. После этого, Украине останется противостояние только в полупартизанском формате, ну или рассчитывать, что у НАТО сдадут нервы, и кто-нибудь решит развязать третью мировую. Ну а что, сейчас уже ничего не может удивить.
Мариан Кушнир
Это также сделает Азовское море «внутренним морем» России, а выход на встречу к войскам с востока, приведёт к полной потере Украиной всего своего Юго-Востока. Однако парадоксально, что уже по прошествии более суток, никак о себе не заявил толком российский флот (по крайней мере громко).
В преддверии конфликта, о десантах к Одессе и Николаеву не говорил только ленивый, за исключением уничтожения погранзаставы на острове Змеиный, никакой иной информации о действиях на Юго-Западе Украины нет.
Восточное направление
Тут ожидаемо самые напряжённые и кровопролитные бои. Оборона ВСУ против ЛДНР имеет три эшелона, и как говорилось выше, это наиболее боеспособные части. Так что, отутюжить «Градами», и пройтись как на параде не получится. На линии соприкосновения удалось продвинутся местами на 6-8 км, сейчас там идут позиционные бои.
Обстрелы в районе Харькова
Более динамично действуют группировки, задачи которых охват, и вероятно последующие окружение сил украинцев на востоке.
• Из Белгородской области группировка вошла в город Сумы. Данные здесь разнятся, есть информация что город полностью под контролем войск РФ. Более скептические источники сообщают о боях в пригородах города, и о контроле над ним речи пока не идёт, вероятно более конкретная информация поступит к вечеру 25 – утру 26 февраля. Вероятно, после успеха под Сумами планируется разворот на юг, с целью окружения Харьковской группировки.
• Другая группировка из Белгорода, выдвинулась к самому Харькову, и к середине дня вышла к окружной дороге города. По неподтверждённой информации она была отбита контратакой украинцев. Сейчас бои там ведёт артиллерия обеих сторон, местные сообщают о залпах гаубиц и РСЗО регулярно. Маневренной войны не вышло, есть угроза перехода в затяжную позиционную фазу.
• И ещё одна группировка, на этот раз действующая в интересах сил ЛДНР и поддерживающих их войск РФ в самих ЛДНР. Она выступила из Воронежской области в сторону Старобельска и, возможно далее к Лисичанску. Вероятно, задача этой группы – охват восточной группировки украинцев с севера, в то время как «мелитопольская» группировка будет совершать охват с юга.
По итогам к вечеру 25 февраля
Данная информация базируется на источниках минобороны РФ, и независимых экспертов. Сама верхушка НАТО, отвела Украине 96 часов до полного разгрома, но будет ли это равносильно окончанию военных действий?
Очевидно, несмотря на в целом успешные боевые действия, совсем-совсем «блицкригом» они не стали, хотя яснее ответит на это вечер 26 февраля или утро 27 февраля, когда у украинцев уже не останется резервов, а по темпам наступления войск РФ, станет яснее, какие были предварительные планы, и насколько они оправдались.
Пока настораживает обилие не самой современной техники РФ, на кадрах что гуляют по просторам сети. Вероятно, это связано с тем, что сейчас, по мнению экспертов, в операции занято примерно половина отведённых на все боевые действия сил, порядка 60 батальонных тактических групп. А это значит, что даже выстояв вторые сутки, для ВСУ всё только начинается.