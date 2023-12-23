Планктон на страже нашего здоровья? Врачи ищут среди морских микробов замену антибиотикам

Появление антибиотиков в XX веке стало настоящей революцией в мире медицины. Один только пенициллин спас десятки, если не сотни тысяч советских солдат в годы Великой Отечественной войны, и число спасенных жизней не перестает расти.

Но не всё радужно после открытия новых чудо-лекарств: их чудодейственная на тот момент сила очень быстро начала сходить на нет — а все из-за того, что патогенные микробы приспособились к антибиотикам и выработали против них иммунитет.

Эта проблема получила название резистентности бактерий к антибиотикам, и она — постоянная головная боль для врачей. Если раньше можно было особо не задумываться, какие именно антибиотики выписать больным (все они и так работали), то теперь это задачка, требующая индивидуального подхода — ведь разные бактерии восприимчивы к разным лекарствам, а с другими наоборот хорошо справляются.

Как решают эту проблему? Ну, врачам не остается ничего другого, кроме как разрабатывать новые антибиотики, к которым у вредоносных бактерий ещё нет иммунитета.