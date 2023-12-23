Видите личного врага в пластиковом мусоре?

Мало того, что весь этот пластик почти никак не перерабатывается и занимает целую кучу места (которое, при должной утилизации свалок, можно было бы потратить с гораздо большей пользой), он еще и служит источником токсинов для почвы и воды. Там, где побывала пластиковая свалка, даже тараканы ночевать отказываются , а вода и вовсе становится опасной для жизни. И будто бы этого мало — микропластик, незаметный для большинства людей, гробит их здоровье, оседает в организме и потихоньку его отравляет.

Возникает логичный вопрос: а можно ли с этим как-то бороться? Можно ли хотя бы встать на путь очищения природы от всей этой дряни и тем самым улучшить и свою жизнь?

Да, можно. Один из способов — создать новую, более экологичную упаковку. Это позволит прекратить засорение природы старыми неэкологичными видами пластика, а значит, и нагрузку на неё снизит.

Такой вот благородной целью задались исследователи Российского биотехнологического университета в городе Москве. Что у них получилось? Давайте разбираться!

Что задумали ученые?

Для решения проблемы загрязнения биотехнологи решили разработать новый материал, который со временем будет разлагаться.

Вы можете сказать, что он уже существуют на рынке и активно применяются, и будете правы. Но не стоит забывать, что существующие варианты отнюдь не совершенны и разлагаются совсем не так быстро, как хотелось бы. К чему это приводит? Да к тому, что разница между биоразлагаемой упаковкой и обычным пластиком становится крайне размытой. Польза от биоразлагаемого материала, если он распадается на простые химические соединения спустя сто, а не условные двести лет??