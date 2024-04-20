«Пластмассовый» мир победит?

Отравляет пластик и почву, из которой вредные вещества впоследствии попадают в подземные воды (или другие окружающие источники воды). Всё это негативно сказывается на сельском хозяйстве: растения хуже растут, накапливают меньше питательных веществ.

Вредит пластик и животным — он может попасть в их организм и отравить. Например, из-за пластика погибает огромное количество морских обитателей: рыбы, киты и черепахи умирают либо от отравления, либо от того, что запутываются в мусоре. Бывает и так, что животные случайно проглатывают пластик и их пищеварительный тракт «забивается». Это обрекает их на голодную смерть – питаться с пластиком в желудке они не могут.