Зачем космонавты берут с собой плюшевые игрушки? Нет, не из-за тоски по дому

Если вы думаете, что взять с собой в космос можно только что-то супернаучное, то вы не знаете наших космонавтов. Вот, например, на очередной миссии на МКС, «Союз МС-26» , в качестве индикатора невесомости экипаж решил взять мягкую игрушку в виде собачки корги. Так, секунду... индикатор чего?

Что такое индикатор невесомости?

Когда ракета выходит на орбиту, двигатели перестают работать и наступает невесомость. И чтобы экипаж точно знал, что всё прошло как надо, и они уже в космосе, нужен какой-то сигнал.

Конечно, можно ориентироваться по приборам, но куда веселее наблюдать за тем, как по салону начинает парить какая-нибудь милота, например, плюшевая игрушка. Вот она и есть индикатор невесомости.