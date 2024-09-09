Зачем космонавты берут с собой плюшевые игрушки? Нет, не из-за тоски по дому

Зачем космонавты берут с собой плюшевые игрушки? Нет, не из-за тоски по домуУровень милоты: космос
Если вы думаете, что взять с собой в космос можно только что-то супернаучное, то вы не знаете наших космонавтов. Вот, например, на очередной миссии на МКС, «Союз МС-26» , в качестве индикатора невесомости экипаж решил взять мягкую игрушку в виде собачки корги. Так, секунду... индикатор чего?
Что такое индикатор невесомости?
Когда ракета выходит на орбиту, двигатели перестают работать и наступает невесомость. И чтобы экипаж точно знал, что всё прошло как надо, и они уже в космосе, нужен какой-то сигнал.
Конечно, можно ориентироваться по приборам, но куда веселее наблюдать за тем, как по салону начинает парить какая-нибудь милота, например, плюшевая игрушка. Вот она и есть индикатор невесомости.
Казалось бы, зачем использовать мягкую игрушку, когда можно поставить что-то более «научное» или технологичное? Ну, потому что это работает! Во-первых, это простое и понятное решение. Космонавты сидят с пристегнутыми ремнями в своих креслах и не всегда могут сразу ощутить изменения гравитации. Конечно, есть специальные приборы, но чтобы посмотреть на них нужно отстегнуться, а это можно делать только по команде.
А тут игрушка взлетела — значит всё окей, мы в космосе!
Во-вторых, индикаторы невесомости превратились в добрую традицию. Её, как и все другие добрые традиции, лучше не нарушать, потому что каждая миссия в космос — это не только научные исследования, но и частичка дома, личная история каждого из членов экипажа.
Дети космонавтов часто выбирают игрушку для папы или мамы, чтобы хоть как-то быть рядом. Вот и получается, что и вместе веселее, и игрушка поднимает настроение всем на борту.
Вначале, правда, никаких игрушек не было.
Как всё начиналось?
Точно неизвестно, кто и когда впервые додумался использовать игрушку для определения невесомости, но первым «игрушечным» индикатором стал карандаш Юрия Гагарина, который отправился в свободный полёт по кораблю «Восток». Гагарин намертво был пристегнут к креслу, а вот карандаш, в отличие от своего владельца, легко воспарил в невесомости, и Юра не мог его достать и сделать заметки в бортовом журнале.
Как сам Юрий Алексеевич позже вспоминал, ушко крепилось к карандашу на шурупе, который в самый ответственный момент и открутился. Итог? Журнал остался практически пустым, но карандаш стал первым неофициальным индикатором невесомости.
Официально же первая игрушка отправилась в космос год спустя — это была небольшая кукла Матрешка из поролона, которая полетела на «Востоке-3» вместе с космонавтом Андрияном Николаевым.
Дочка друга Сергея Павловича Королёва, Марьяна Корнеева, попросила передать этот талисман на удачу космонавту, который отправится в первый космический полёт. Андриян вернул куклу в целости и сохранности, а самому Королёву послал фотографию Матрёшки на своей руке с подписью: «Моя "попутчица" в космосе».
Кто уже летал в космос?
Список игрушек, которые побывали в космосе, может впечатлить даже заядлого коллекционера. Чего там только не было: и талисманы Олимпиад, и мультяшные персонажи, и даже куклы-амулеты. Вот лишь несколько примеров:
- Чебурашка, чемпион по полётам, дважды летал на МКС — в 2016 и 2022 годах.
- Олимпийский Мишка — талисман Олимпиады 1980 года. Полетел на орбиту в 1979 году на «Союзе-29».
- Волк Забивака — символ чемпионата мира по футболу 2018 года.
- Биби из мультсериала «Смешарики».
- Йода — персонаж «Звёздных войн», летал с Иваном Вагнером в 2020 году.
С течением времени роль игрушек в космосе эволюционировала: теперь это не просто индикаторы невесомости, но и важные символы с особым значением для каждого экипажа. Например, в 2021 году на борт космического корабля отправилась актриса Юлия Пересильд для съёмок первого художественного фильма в космосе «Вызов». Вместе с ней полетел вязаный синий Галчонок — символ её одноименного благотворительного фонда.
В 2022 году Анна Кикина, единственная женщина в составе российского экипажа, взяла с собой игрушку Городовичка — символ Новосибирска в виде рыжеволосого подростка.
Ну и вот уже совсем скоро (11 сентября) на МКС вместе с Алексеем Овчининым, Иваном Вагнером, и астронавтом США Дональдом Петтитом на корабле «Союз МС-26» отправится маленький корги.
У нас есть корги, её зовут Персик. После долгих раздумий, на семейном совете мы приняли решение, что пусть индикатором невесомости станет мягкая игрушка корги. Она будет со мной на протяжении всего полёта, напоминать о доме, о семье. Экипаж тоже не против.
Такая тема с игрушками зашла и нашим зарубежным коллегам.
Например, пять лет назад, во время первого беспилотного полёта SpaceX, в капсуле был плюшевый глобус — символ планеты Земля. С тех пор в каждом запуске есть своя игрушка.
Астронавты брали с собой фигурки «Лего», Базза Лайтера из «Истории игрушек» и других персонажей, чтобы подстегнуть интерес детей к изучению космоса и науки, а в миссии Crew-7 семья командира Андреаса Могенсена передала команде трёхпалого ленивца Сашу, намекнув на «скорость по жизни капитана их миссии».
В августе 2023 командир SpaceX Crew-8 Мэтью Доминик рассказал, что их индикатором невесомости стал маленький спаниель с пушистыми ушами и пятнами на лапах. Его выбрали дочери Доминика, которые скучают по папе.
Значение нашего индикатора невесомости в том, кто его выбрал. У многих родителей по всему миру есть работа, которая отрывает их от семей на длительное время, чтобы служить обществу, стране и всему миру. Выбор был предоставлен моим дочерям, чтобы показать жертву, на которую идут дети во всем мире, пока их родители служат вдали от дома.
Вот кто-то сейчас всё это читает и думает: «Ну и что, взяли игрушку в космос, делов-то». В действительности это очень важный элемент подготовки. кроме шуток, потому что все эти маленькие детали помогают поддерживать положительный настрой. В условиях изоляции, когда ты на многие месяцы заперт в тесной капсуле, даже такие мелочи имеют большое значение.
Космонавтам тоже нужно отвлечься, развеяться, поулыбаться. И тут на помощь приходит игрушка-индикатор, которая, как старый добрый друг, всегда поднимет настроение.
В общем, каждая игрушка несёт в себе определённый смысл, будь то символ города, талисман спортивного события или просто любимый персонаж ребёнка космонавта.
А иногда это что-то необычное, что поднимает моральный дух экипажа и помогает чувствовать себя ближе к дому. Даже если дом далеко-далеко на Земле.
Кстати, за все годы полётов на МКС накопилась целая куча игрушек-индикаторов. В декабре 2021 года в московском Музее космонавтики даже была организована выставка «Куклы — не игрушки», и эта коллекция продолжает расти, а многие из игрушек остаются на МКС как память о предыдущих миссиях и экипажах.
Как видите, история индикаторов невесомости в космосе — это не просто история о детских игрушках, но и о том, как важны мелочи в больших делах. И даже там, среди высоких технологий и суровых условий космоса, есть место и для маленького плюшевого (или не плюшевого) друга.
И не важно, будет ли это корги, медвежонок или ёжик. Главное, что они напоминают нам о доме, о том, что даже в космосе есть место для улыбки и доброты.