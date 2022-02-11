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У полиции РФ отняли легендарный пистолет Макарова и выдали замену. Что выбрали и стоило ли оно того?

Вы знаете, таки да!
О тернистом пути замены пистолета силовиков и армии России. Сорок лет как устаревший Макаров наконец ушёл на пенсию!
У полиции РФ отняли легендарный пистолет Макарова и выдали замену. Что выбрали и стоило ли оно того?

То, что пистолету Макарова давно была нужна замена как для полицейских, так и особенно для военных, говорили давно. Вальтер ПП, который большей частью послужил прообразом для советского пистолета, начал уходить на покой в конце 70-х, примерно в то же время выработались основные запросы к новому оружию.

1) Высокое останавливающие действие пули, пробивная мощность, порядка 600 кДж (килоджоулей) дульной энергии.

2) Удобство рукояти, лёгкость, возможность длительно удерживать пистолет на прицеле, или наоборот – стрелять навскидку.

3) Компактность, «гладкость» корпуса, без цепляющихся за одежду и амуницию элементов.

4) Высокая надёжность, безотказность и безопасность от самопроизвольных выстрелов.

5) Увеличенная длина ствола для повышения кучности и точности стрельбы.

Вальтер настолько слился с образом Бонда, что даже Крейгу приходится бегать с ним, хотя альтернатив более чем. На фото Бонд, Джеймс Бонд и PPK, Вальтер PPK

Вальтер настолько слился с образом Бонда, что даже Крейгу приходится бегать с ним, хотя альтернатив более чем. На фото Бонд, Джеймс Бонд и PPK, Вальтер PPK

Легенда, но пора бы уже на покой

Таким образом, пистолет Макарова был классическим оружием европейской полиции 1930-1970-х годов по основным характеристикам, и уже в 80-е был стволом не современным. В армейских подразделениях, как боевой, существовал пистолет Стечкина (или АПС, как вам угодно) с автоматическим режимом стрельбы. Несмотря на то, что это был массивный и мощный пистолет, использовал он тот же патрон 9х18 мм, сам по себе не очень удачный.

Со временем от Стечкина отказались в пользу АКС-74У, как вспомогательного оружия экипажей. А Макаров оставался служить в качестве «гарнизонного» оружия для дежурных офицеров ещё 40 лет до дня сегодняшнего, когда уже официально приняли решение, что старик уйдёт-таки на покой.

АПС или Стечкин

АПС или Стечкин

Чем Макаров хотели заменить

Помимо модернизаций самого «Макара» и некоторых опытных образцов, о которых говорить не интересно, мы напомним, что могло бы массово оказаться в кобуре российского полицейского или военного последние лет 20, но так и не оказалось.

ГШ-18 – пистолет Грязева-Шипунова

Грязев в российском оружейном деле человек не последний, он разработчик целого ряда авиационных пушек, автоматических пушек для БМП и БТР, зениток. На склоне лет его потянуло вместе с другим корифеем Шипуновым создать наконец нормальный пистолет взамен Макарова.

ГШ-18

ГШ-18

Новый ствол вобрал в себя лучшее от Беретты 92, Вальтера 38 и Кольта 1911. Форм-фактором за основу был взят Глок 17, так как в 90-е он стал образцом полицейского оружия по лёгкости и эргономике. Но потом от ряда наработок отказались, потому что российские требования по надёжности оружия оказались значительно выше зарубежных (от бедности или перфекционизма — кто его знает.

Ударно-спусковой механизм Глока оказался самым слабым местом (поэтому от австрийца частично заимствовали лишь дизайн), поэтому был разработан собственный ударно-спусковой механизм. В отечественной разработке удалось создать принцип, который надёжно досылал патрон в патронник при возврате затвора в исходное положение. ГШ ещё интересен несколькими степенями защиты от непроизвольного выстрела, а особенной фишкой стала его рекордная лёгкость — всего 800 грамм в снаряжённом виде.

Для сравнения: Макаров с более лёгким боеприпасом и меньшей ёмкостью магазина (8 патронов против 10 у ГШ) весит, заряженный, 810 грамм. Да, самое главное патрон — он стал новым, аналог Парабеллума 9х19.

Глок 22 в калибре 0.40 (американцы обожают мощные пушки) для оснащения ФБР

Глок 22 в калибре 0.40 (американцы обожают мощные пушки) для оснащения ФБР

Почему не заменил ПМ? Не устроила недостаточная ёмкость — всего 10 патронов. В то время как стандартом были давно 15 патронов, а Глоки располагали магазинами и до 21. Вторым конструктивным недостатком был очень тугой спуск. Третьим — жёсткий ход возвратной пружины УСМ и не очень хорошая балансировка. Для экспорта недостатком была и «грубость» изготовления, обилие острых углов, иностранцы на это жаловались.

ГШ-18 на вооружение приняли почти все подразделения специального назначения силовых ведомств, но основной вотчиной для него стал ФСИН. Пистолет выпускался малыми сериями, но огромное количество недостатков эксплуатации не сделали его заменой — непредсказуемый спуск, неудобное ношение и снаряжение магазинов, под него нужно долго готовить стрелка и постоянно его тренировать, потому что оружие специфическое. С другой стороны, хорошая кучность и точность, но в целом — не фонтан, смотрим дальше.

Пистолет Ярыгина

Пистолет Ярыгина

Vitaly V. Kuzmin

Сильнейший претендент — пистолет Ярыгина

Он тоже использовал систему Браунинга с короткой отдачей ствола, но эта система, имеющая преимущества для изготовления компактных пистолетов, не помогла Ярыгину. ПЯ получился и больше и увесистее, чем ГШ — 950 грамм без патронов. Представьте, что это за кувалда, когда заряжен магазин на 18.

С другой стороны, углеродистая и нержавеющая сталь в конструкции (сделавшая его таким тяжёлым) создали поистине неубиваемую волыну. Но при этом масса, паршивенькая эргономика в эксплуатации (масса острых элементов в корпусе, мушка цепляется за обмундирование), обилие деталей в конструкции, и, наконец, множество осечек привели к тому, что заказчики новинку забраковали.

SIG Sauer M17 на 17 или 21 патронов 9х19 Парабеллум Новый стандарт армейских пистолетов армии США

SIG Sauer M17 на 17 или 21 патронов 9х19 Парабеллум Новый стандарт армейских пистолетов армии США

Во многом Ярыгин действительно похож на духовное наследие Стечкина — массивность снижает отдачу, пистолет невероятно точен для стрельбы навскидку. После доработки и устранения всех вскрытых недостатков он мог бы быть дополнительным оружием для особых операций, но... слишком тяжёлый.

Пистолеты Лебедева

Пистолет Лебедева, как основной для российских силовиков и основная замена Макарову... факт уже свершившийся!

ПЛ-14

ПЛ-14

rostec.ru

Лебедев разработал ПЛ-14, а в ПЛ-15 подготовил более зрелую модель, которая во многом вылечила те болячки, которыми страдали пистолеты, о которых мы рассказали выше. Как форм-фактор узнаётся Глок, от него же и облегчённые элементы корпуса из алюминия или пластика, благодаря чему удалось создать лёгкое оружие в те же 800 грамм, а в укороченной полицейской версии ПЛК (короткий) — 710 грамм без магазина.

Но главное в новом пистолете — эргономика (по стрелковым характеристикам он вполне соответствуем мировым стандартам, да и патрон всё тот же 9х19). Это очень удобное оружие, как для левши, так и для правши (предохранитель и сброс магазина продублированы без утяжеления или усложнения конструкции), отлично сидит в любой руке. Магазин на 14 патронов — сегодня это уже маловато, но не критично.

Подробный разбор от Дениса Давыдова

Минусы? Тоже есть, конечно. Критикуют его за малую контактную поверхность рычагов и кнопок, из-за чего его с ним иногда приходится долго возиться до перевода в боевое положение с предохранителя (а за это время какой-нибудь школьный стрелок тебя на тот свет отправит) и увеличивает общее время перезарядки магазина. В полицейском аспекте не очень зашла большая длина ствола, которая несколько больше мировых аналогов в классе.

Но по совокупности баллов Лебедев на сегодня — наиболее адекватное предложение для российских силовиков, которым до до сих приходилось пользоваться уж очень устаревшим оружием.

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