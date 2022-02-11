У полиции РФ отняли легендарный пистолет Макарова и выдали замену. Что выбрали и стоило ли оно того?Вы знаете, таки да!
То, что пистолету Макарова давно была нужна замена как для полицейских, так и особенно для военных, говорили давно. Вальтер ПП, который большей частью послужил прообразом для советского пистолета, начал уходить на покой в конце 70-х, примерно в то же время выработались основные запросы к новому оружию.
1) Высокое останавливающие действие пули, пробивная мощность, порядка 600 кДж (килоджоулей) дульной энергии.
2) Удобство рукояти, лёгкость, возможность длительно удерживать пистолет на прицеле, или наоборот – стрелять навскидку.
3) Компактность, «гладкость» корпуса, без цепляющихся за одежду и амуницию элементов.
4) Высокая надёжность, безотказность и безопасность от самопроизвольных выстрелов.
5) Увеличенная длина ствола для повышения кучности и точности стрельбы.
Легенда, но пора бы уже на покой
Таким образом, пистолет Макарова был классическим оружием европейской полиции 1930-1970-х годов по основным характеристикам, и уже в 80-е был стволом не современным. В армейских подразделениях, как боевой, существовал пистолет Стечкина (или АПС, как вам угодно) с автоматическим режимом стрельбы. Несмотря на то, что это был массивный и мощный пистолет, использовал он тот же патрон 9х18 мм, сам по себе не очень удачный.
Со временем от Стечкина отказались в пользу АКС-74У, как вспомогательного оружия экипажей. А Макаров оставался служить в качестве «гарнизонного» оружия для дежурных офицеров ещё 40 лет до дня сегодняшнего, когда уже официально приняли решение, что старик уйдёт-таки на покой.
Чем Макаров хотели заменить
Помимо модернизаций самого «Макара» и некоторых опытных образцов, о которых говорить не интересно, мы напомним, что могло бы массово оказаться в кобуре российского полицейского или военного последние лет 20, но так и не оказалось.
ГШ-18 – пистолет Грязева-Шипунова
Грязев в российском оружейном деле человек не последний, он разработчик целого ряда авиационных пушек, автоматических пушек для БМП и БТР, зениток. На склоне лет его потянуло вместе с другим корифеем Шипуновым создать наконец нормальный пистолет взамен Макарова.
Новый ствол вобрал в себя лучшее от Беретты 92, Вальтера 38 и Кольта 1911. Форм-фактором за основу был взят Глок 17, так как в 90-е он стал образцом полицейского оружия по лёгкости и эргономике. Но потом от ряда наработок отказались, потому что российские требования по надёжности оружия оказались значительно выше зарубежных (от бедности или перфекционизма — кто его знает.
Ударно-спусковой механизм Глока оказался самым слабым местом (поэтому от австрийца частично заимствовали лишь дизайн), поэтому был разработан собственный ударно-спусковой механизм. В отечественной разработке удалось создать принцип, который надёжно досылал патрон в патронник при возврате затвора в исходное положение. ГШ ещё интересен несколькими степенями защиты от непроизвольного выстрела, а особенной фишкой стала его рекордная лёгкость — всего 800 грамм в снаряжённом виде.
Для сравнения: Макаров с более лёгким боеприпасом и меньшей ёмкостью магазина (8 патронов против 10 у ГШ) весит, заряженный, 810 грамм. Да, самое главное патрон — он стал новым, аналог Парабеллума 9х19.
Почему не заменил ПМ? Не устроила недостаточная ёмкость — всего 10 патронов. В то время как стандартом были давно 15 патронов, а Глоки располагали магазинами и до 21. Вторым конструктивным недостатком был очень тугой спуск. Третьим — жёсткий ход возвратной пружины УСМ и не очень хорошая балансировка. Для экспорта недостатком была и «грубость» изготовления, обилие острых углов, иностранцы на это жаловались.
ГШ-18 на вооружение приняли почти все подразделения специального назначения силовых ведомств, но основной вотчиной для него стал ФСИН. Пистолет выпускался малыми сериями, но огромное количество недостатков эксплуатации не сделали его заменой — непредсказуемый спуск, неудобное ношение и снаряжение магазинов, под него нужно долго готовить стрелка и постоянно его тренировать, потому что оружие специфическое. С другой стороны, хорошая кучность и точность, но в целом — не фонтан, смотрим дальше.
Vitaly V. Kuzmin
Сильнейший претендент — пистолет Ярыгина
Он тоже использовал систему Браунинга с короткой отдачей ствола, но эта система, имеющая преимущества для изготовления компактных пистолетов, не помогла Ярыгину. ПЯ получился и больше и увесистее, чем ГШ — 950 грамм без патронов. Представьте, что это за кувалда, когда заряжен магазин на 18.
С другой стороны, углеродистая и нержавеющая сталь в конструкции (сделавшая его таким тяжёлым) создали поистине неубиваемую волыну. Но при этом масса, паршивенькая эргономика в эксплуатации (масса острых элементов в корпусе, мушка цепляется за обмундирование), обилие деталей в конструкции, и, наконец, множество осечек привели к тому, что заказчики новинку забраковали.
Во многом Ярыгин действительно похож на духовное наследие Стечкина — массивность снижает отдачу, пистолет невероятно точен для стрельбы навскидку. После доработки и устранения всех вскрытых недостатков он мог бы быть дополнительным оружием для особых операций, но... слишком тяжёлый.
Пистолеты Лебедева
Пистолет Лебедева, как основной для российских силовиков и основная замена Макарову... факт уже свершившийся!
rostec.ru
Лебедев разработал ПЛ-14, а в ПЛ-15 подготовил более зрелую модель, которая во многом вылечила те болячки, которыми страдали пистолеты, о которых мы рассказали выше. Как форм-фактор узнаётся Глок, от него же и облегчённые элементы корпуса из алюминия или пластика, благодаря чему удалось создать лёгкое оружие в те же 800 грамм, а в укороченной полицейской версии ПЛК (короткий) — 710 грамм без магазина.
Но главное в новом пистолете — эргономика (по стрелковым характеристикам он вполне соответствуем мировым стандартам, да и патрон всё тот же 9х19). Это очень удобное оружие, как для левши, так и для правши (предохранитель и сброс магазина продублированы без утяжеления или усложнения конструкции), отлично сидит в любой руке. Магазин на 14 патронов — сегодня это уже маловато, но не критично.
Подробный разбор от Дениса Давыдова
Минусы? Тоже есть, конечно. Критикуют его за малую контактную поверхность рычагов и кнопок, из-за чего его с ним иногда приходится долго возиться до перевода в боевое положение с предохранителя (а за это время какой-нибудь школьный стрелок тебя на тот свет отправит) и увеличивает общее время перезарядки магазина. В полицейском аспекте не очень зашла большая длина ствола, которая несколько больше мировых аналогов в классе.
Но по совокупности баллов Лебедев на сегодня — наиболее адекватное предложение для российских силовиков, которым до до сих приходилось пользоваться уж очень устаревшим оружием.