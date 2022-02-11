У полиции РФ отняли легендарный пистолет Макарова и выдали замену. Что выбрали и стоило ли оно того?

То, что пистолету Макарова давно была нужна замена как для полицейских, так и особенно для военных, говорили давно. Вальтер ПП, который большей частью послужил прообразом для советского пистолета, начал уходить на покой в конце 70-х, примерно в то же время выработались основные запросы к новому оружию.

1) Высокое останавливающие действие пули, пробивная мощность, порядка 600 кДж (килоджоулей) дульной энергии.

2) Удобство рукояти, лёгкость, возможность длительно удерживать пистолет на прицеле, или наоборот – стрелять навскидку.

3) Компактность, «гладкость» корпуса, без цепляющихся за одежду и амуницию элементов.

4) Высокая надёжность, безотказность и безопасность от самопроизвольных выстрелов.

5) Увеличенная длина ствола для повышения кучности и точности стрельбы.