Зачем Украина рвётся воевать в Приднестровье?Тайны, загадки, закулисья мировой геополитики и всё такое
Может ли Приднестровье стать новой стороной конфликта? И откуда у Украины такое рвение решать молдавские территориальные проблемы при большом количестве собственных?
Фото: Francisco Seco | The Associated Press
«Когда происходит что-то странное — ищи, кому оно выгодно» — гласит мудрость, призывающая вас в любой непонятной ситуации винить того, кто на этом мог бы навариться. Мы тут не политологи и не особо пытаемся ими быть, у нас сайт немного о другом. В нашем случае (конфликт на территории Украины), если случается что-то странное, мы ищем, какая очередная техника или вооружение в этом замешаны.
Ситуация в Приднестровье буквально несколько дней назад подняла всех на уши, а теперь большинство и не вспоминает — ну, такое историческое время, слишком много всего происходит.
Вроде бы всё обернулось пшиком — то ли провокация, то ли наверху порешали. Мы же попробуем во всём разобраться, прикинем в теории, чем это могло быть, и вообще напомним вам, что есть ещё и такой регион на Земле — Приднестровье (вдруг вы вообще не в курсе).
украинские солдаты у БМП (терроборона?)
REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
А если не знали, то очень напрасно, потому что вообще-то это первая пророссийская непризнанная республика ещё до того, как это стало модно. Поэтому придётся кратко и внятно копнуться в истории — в чём там замес. Без политики и идеологии.
До 1940 года в составе СССР не было молдавской республики, так как территория Бессарабии (историческая область где располагается большая часть Молдавии) находилась под контролем Румынии. Румыны не признавали молдаван как отдельный народ, а считали их такими же румынами, только немножечко «сломанными» (ничего не напоминает?).
При этом кусочек территории с молдавской самоидентификацией был в составе СССР, а точнее Украинской Республики СССР в качестве автономии, со столицей в Тирасполе. А потом Союз отвоевал Бессарабию у Румынии в 1940 году, закрепил это после 1945-м, и с тех пор в составе Советского Союза была отдельная Молдавская ССР. До 1991 года.
Как всё начиналось
Важно понимать, что с началом политики гласности бурный рост набрали националистические движения во всех республиках сверхдержавы. Конкретно молдавские же делились на два лагеря — по одну сторону были те, кто считали себя частью большого румынского народа, а по другую — так называемые самобытники. Самобытники считали, что молдаване — народ отдельный, а молдавский язык, пусть и близкородственный румынскому, всё же язык отдельный.
В итоге из состава СССР Молдавия выходила частями — была провозглашена Приднестровская Молдавская ССР, а затем и Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). ПМР вобрала в себя силы, состоявшие из самобытных молдаван, русскоговорящих и украиноговорящих (то есть советское население, не желавшее выходить из состава большой страны) и противостояла молдавским националистическим силам, взявшим под контроль всю территорию на западном берегу реки Днестр.
После этого случился конфликт, о нем почитайте где-нибудь ещё, не будем растягивать статью. Итогом его стала де-факто независимая ПМР, а де-юре непризнанная пророссийски настроенная республика. Независимость её гарантировали российские миротворцы, и российская же 14-я армия. Вот на этом и заострим внимание.
Патруль народного ополчения приднестровцев, 1992 год
И. Зенин / РИА Новости
Какие интересы преследует Украина в Приднестровье?
Среди украинцев немало людей, которые считают, что их страна могла бы претендовать на территорию ПМР — тем более, треть населения там позиционируют себя как раз украинцами, а украинский язык в Приднестровье распространён наравне с русским и молдавским. Но официальные лица Украины при этом давно и прочно стоят на позициях, что это молдавская территория.
Казалось бы, зачем тогда украинцам, в их нынешней ситуации, восстанавливать «территориальную целостность» Молдавии при том, что даже их собственное положение затруднительно. Некуда лишние войска девать?
Ответ довольно прост — на территории ПМР до сих пор расположена Оперативная Группа Российских Войск (ОГРВ). Но уже весьма наивно приравнивать её к 14-й армии СССР — численность ОГРВ постоянно снижалась и на 2015 год состояла из двух мотострелковых батальонов, а также подразделений управления, обеспечения и связи. Вряд ли этими силами можно как-то угрожать Украине.
Другое дело — армия ПМР, вокруг которой есть опасения, что она может быть так или иначе использована. Численность армии Приднестровья — 15 000 человек, которые за счёт резерва можно дорастить до 80 000. Кроме того, резервистов можно задействовать как добровольческие формирования или ЧВК, так как общая социально-экономическая ситуация в стране плачевна.
Украинский пограничник у берега Черного моря
Zuma/TASS
Этот факт вынуждает Украину удерживать на этом направлении некоторые силы, являющиеся частью сил обороны Украины «ЮГ», так как ПМР находится довольно близко к Одессе. В условиях, когда планы России по десанту в этой части Украины… отложены, вполне разумно не оставлять этот участок.
Говорить о численности украинских силовиков в этом регионе трудно. Мы знаем, что это могут быть пограничники, полиция, части территориальной обороны и непосредственно ВСУ. Но не то что цифр, а даже номеров соединений в открытом доступе нет.
Вполне логично, что РФ может привлечь к военному сотрудничеству ПМР, поэтому Украина заинтересована нанести превентивный удар. Во-первых, это значительная пакость для РФ. Во-вторых, это снимает значительное напряжение с обороны страны и позволяет высвободить силы для применения на более «горячих» участках.
В чем могут быть реальные интересы Украины в ПМР?
Понятно, что без разрешения со стороны Европы и США украинцы не смогут на это пойти. Но у истории со стягиванием войск к границам ПМР может быть и более конкретная задача, которую освещают в СМИ заметно реже. Колбасна.
учения инженерно-саперного подразделения группы российских войск в ПМР
Константин Морозов / РИА Новости
Маленький посёлок особенно ничем не примечателен — ну, подумаешь, село на юге. Но там расположены огромные арсеналы, их там возвели ещё в 1940 году, и они были базой для Одесского военного округа! После вывода войск СССР из Германии и других стран Варшавского договора, в Колбасну стали свозить боеприпасы из Восточной Европы. Отчего загрузка в два раза превышала норму.
Большую часть времени персонал базы занимался утилизацией боеприпасов. Значительная часть исчерпала срок годности. Часть боеприпасов пришли в негодность из-за условий хранения. По оценкам экспертов, тем не менее, там хранятся около 21 – 22 тысяч тонн снарядов, бомб, ракет, патронов… или 2500 вагонов. По тем же оценкам свыше 57% боеприпасов непригодны для использования.
Арсеналы Колбасны являются болезненным местом. Во-первых, РФ могла бы за счёт поставок оттуда решить проблемы дефицита боеприпасов. Во-вторых, в случае вовлечения ПМР в конфликт в той или иной форме, Колбасна могла бы хорошо обеспечить группировку боеприпасами.
Склады Колбасны
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В-третьих, Украина сама была бы не прочь поживиться советскими арсеналами, так как боеприпасы советского образца на хранении бывших стран ОВД почти исчерпались, а собственное производство не покрывает нужд ВСУ. НАТОвские поставки, при их объёмах, никак не смогут заменить собой весь парк вооружений советского типа.
На правах отдельных мнений
Арсеналы под Колбасной на сегодня вполне себе объект стратегического значения. И пока обсасывают темы большой геополитики, в реальности куда больше шансов, что военная операция Украины могла быть направлена на захват складов под свой контроль, а не для решения молдавских территориальных вопросов.
На сегодня власти ПМР пока ограничиваются военными сборами и привлечением местных жителей в ряды миротворческих сил. Украинская сторона ограничилась демаршами: возле границы были заметны скопления военной техники — в основном лёгкой, разведывательно-дозорных машин и броневиков.
Пехота ПМР на учениях
Минобороны ПМР
Стоит признать, что всерьёз к боевым действиям на этом участке пока не готовится ни одна из возможных сторон. Ну и не стоит ожидать, что российские военные формирования в ПМР будут просто на это смотреть. На этом фоне весьма интересно, что же действительно сейчас происходит между Приднестровьем и Украиной.
Будем посмотреть.