Зачем Украина рвётся воевать в Приднестровье?

«Когда происходит что-то странное — ищи, кому оно выгодно» — гласит мудрость, призывающая вас в любой непонятной ситуации винить того, кто на этом мог бы навариться. Мы тут не политологи и не особо пытаемся ими быть, у нас сайт немного о другом. В нашем случае (конфликт на территории Украины), если случается что-то странное, мы ищем, какая очередная техника или вооружение в этом замешаны.

Ситуация в Приднестровье буквально несколько дней назад подняла всех на уши, а теперь большинство и не вспоминает — ну, такое историческое время, слишком много всего происходит.

Вроде бы всё обернулось пшиком — то ли провокация, то ли наверху порешали. Мы же попробуем во всём разобраться, прикинем в теории, чем это могло быть, и вообще напомним вам, что есть ещё и такой регион на Земле — Приднестровье (вдруг вы вообще не в курсе).