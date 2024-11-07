Холодная Россия: почему Арктика так важна?Наука и ледники
Арктика — один из наиболее перспективных регионов Земли для изучения: она богата природным газом и нефтью (около 25% от мирового запаса), есть малоизученные микроорганизмы, которые способны ускорить развитие мировой науку и медицины. Экология этого региона также имеет большое значение: там проще всего отследить таяние льдов, влияние солнечных лучей на Землю, перепады температуры.
Помимо этого, Арктика — стратегически значимый регион для России. Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа и северные муниципальные образования Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края, Республики Саха (Якутии), Республика Карелия — всё это Российская Арктика.
Это гигантские территории, которые необходимо изучать. Именно поэтому ключевую роль в освоении северной территории и сохранении уникальной полярной природы играют научные исследования, которые финансируют государство. В ближайшие годы в Заполярье появятся несколько научных центров, наукоградов и исследовательских станций: «Снежинка» в Ямало-Ненецком автономном округе и кампус «Арктическая звезда».
Научная Арктика
Арктика способствует научному развитию России: создаются дрейфующие полярные станции и лаборатории комплексного изучения, на которых учёные исследуют природу и экологию этого района Земли. Но освоение Арктике — сложная задача, ведь этот регион особенно чувствителен к влиянию человека: требуются новейшие разработки и нестандартные научные подходы, которые помогут изучить Арктику и не разрушить её экосистему. Один из способов изучения — создание космической системы наблюдения за Арктикой.
Вид из космоса
В России была разработан гидрометеорологическая космическая система, которая позволяет непрерывно наблюдать за арктическим регионом Земли и прилегающими территориями. При помощи спутников «Арктика-М» учёные получают метеорологические (ледовая обстановка на морях, порывы ветра, температура, общее содержание в атмосфере водяного пара и озона и т. д.), а также гелиогеофизические данные (вариаций солнечного ветра, радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве (ОКП), прохождении солнечных вспышек в различных диапазонах, развитии и выброса корональных масс, изменений солнечных пятен.).
Именно с помощью «Арктики-М» впервые удалось проследить за этой ледяной пустыней из космоса: полученная информация поможет лучше понять климатические изменения, которые мы сможем либо предотвратить, либо хотя бы минимализировать ущерб.
Но помимо космоса, исследования можно провести и на воде: для этого экспедиции отправляют с дрейфующей полярной станции «Северный Полюс».
Дрейфующая станция
Например, недавно завершила свою миссию дрейфующая полярная станция «Северный Полюс-41», которая исследовала причины изменения климата Арктики с помощью различных анализов.
Экспедиция «Северный полюс-41» стала большим успехом российских ученых, конструкторов и судостроителей. Уникальный, а десять лет назад, казалось, фантастический проект, задуманный в стенах Арктического и антарктического научно-исследовательского института, был реализован и полностью подтвердил свою целесообразность не только с научной, но и с экономической стороны. На десятки лет мы будем обеспечены актуальными данными о состоянии природной среды Арктики и укрепим свои научные позиции в высоких широтах. Завершающаяся экспедиция принесла обширный объем научной информации, которая уже анализируется нашими учеными. В августе судно будет готово к выходу в очередной рейс. Дрейфующая станция «Северный полюс-42» начнет свою работу уже осенью этого года.
Всего станция «Северный полюс-41» преодолела около 3000 морских миль и выполнила 50 научных исследований, в том числе изучила природные компоненты Арктического региона. После того, как учёные обработают новую информацию, они смогут полноценно обустроиться в Арктике и дотошно изучить этот регион. Возможно, это сделает прогноз погоды точнее, и люди наконец будут готовы к аномальной жаре или холодам? Время покажет.
Дружба с Россией
А ещё, Арктика скрепляет дружбу народов: например, дружбу Индии и Китая с Россией.
Арктика и Индия
Индия обсуждает с Россией совместный проект в Арктике, который предназначен для анализа и мониторинга изменений экосистемы и климата в данном регионе.
Так как Арктика очень чувствительна к перепадам температур, учёные смогут предугадать климатические изменения в мире и подстроиться под них. Арктика нагревается более чем в 2 раза быстрее, чем остальная планета, а это означает, что средняя температура в данном регионе увеличилась примерно на 2−3 градуса, когда мировой климат потеплел лишь на 1 градус.
Из-за этого тает вечная мерзлота, сокращается ледниковая масса и увеличивается уровень воды в мире. А также увеличивается выделение углерода, который хранился в твердой форме, в виде углекислого газа и метана, что приводит к ещё большому потеплению.
Природную среду нужно постоянно исследовать, анализировать происходящие изменения. Новые научные знания помогут своевременно адаптироваться к климатическим изменениям будущего и минимизировать возможный ущерб. Это важно и полезно для всех ученых мира.
Для Индии важно изучение Арктики: изменение арктической атмосферы влияет на систему муссонов, сбивается смена сезонов и возникает аномальная жара, которая ведет к негативным последствиям для индийского сельского хозяйства. Поэтому индийские учёные готовы отправиться в холодную Арктику и совместно с Россией изучить, какие именно изменения происходят в этом регионе.
Возможности Китая
Помимо Индии принять участие в изучении Арктики вместе с Россией хочет и Китай: Поднебесная заинтересована в развитии технологий и образования. Учёные будут проводить онлайн-конференции, делиться разработками и новыми данными. Ещё Китай может спонсировать российские проекты, в которых будут участвовать учёные из дружественных стран. Но всё-таки, ключевое для страны Восточной Азии — получить доступ к Северному морскому пути.
Так важна ли Арктика?
Для того, чтобы сохранить комфортные природные условия и избежать природных катаклизмов необходимо изучать Арктику. В современности экологические проблемы более чем актуальны и влияют на нашу жизнь. Благодаря этому холодному краю человечество сможет спокойно жить и спустя сотни лет. А вот добыча полезных ископаемых может и подождать: кому захочется иметь кучу ресурсов и при этом наблюдать как гибнет природа (и весь привычный нам уклад жизни вместе с ней)?