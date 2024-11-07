Холодная Россия: почему Арктика так важна?

Научная Арктика

Арктика способствует научному развитию России: создаются дрейфующие полярные станции и лаборатории комплексного изучения, на которых учёные исследуют природу и экологию этого района Земли. Но освоение Арктике — сложная задача, ведь этот регион особенно чувствителен к влиянию человека: требуются новейшие разработки и нестандартные научные подходы, которые помогут изучить Арктику и не разрушить её экосистему. Один из способов изучения — создание космической системы наблюдения за Арктикой.

Вид из космоса

В России была разработан гидрометеорологическая космическая система, которая позволяет непрерывно наблюдать за арктическим регионом Земли и прилегающими территориями. При помощи спутников «Арктика-М» учёные получают метеорологические (ледовая обстановка на морях, порывы ветра, температура, общее содержание в атмосфере водяного пара и озона и т. д.), а также гелиогеофизические данные (вариаций солнечного ветра, радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве (ОКП), прохождении солнечных вспышек в различных диапазонах, развитии и выброса корональных масс, изменений солнечных пятен.).

Именно с помощью «Арктики-М» впервые удалось проследить за этой ледяной пустыней из космоса: полученная информация поможет лучше понять климатические изменения, которые мы сможем либо предотвратить, либо хотя бы минимализировать ущерб.

Но помимо космоса, исследования можно провести и на воде: для этого экспедиции отправляют с дрейфующей полярной станции «Северный Полюс».