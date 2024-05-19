Почему «гражданские» министры обороны — это правильно

В России новый министр обороны Андрей Белоусов, и тут же многие подхватили приевшийся хайп о том, что новый м.о. «гражданский». Третий подряд уже «гражданский» министр обороны, после Анатолия Сердюкова и Сергея Шойгу, но люди продолжают удивляться.

Мы издание о технике и не особо затрагиваем политики, но, думаю важно рассказать о том, почему гражданский министр обороны — это не только нормально, но даже хорошо, и даже часто гораздо лучше кадрового военного.

Кто такой министр обороны?

Многие наверняка в курсе, что высшей военной должностью в Российской Федерации является не министр обороны, а Начальник Генерального штаба (НГШ) ВС РФ, он же и Первый заместитель министра обороны. Именно на нём висит оперативное управление войсками, а в мирное время это подготовка, организация учебных мероприятий, решение вопросов организационно-штатной структуры.