Почему «гражданские» министры обороны — это правильно

Почему «гражданские» министры обороны — это правильноМинистерство обороны — это не только армия
В России новый министр обороны Андрей Белоусов, и тут же многие подхватили приевшийся хайп о том, что новый м.о. «гражданский». Третий подряд уже «гражданский» министр обороны, после Анатолия Сердюкова и Сергея Шойгу, но люди продолжают удивляться.
Мы издание о технике и не особо затрагиваем политики, но, думаю важно рассказать о том, почему гражданский министр обороны — это не только нормально, но даже хорошо, и даже часто гораздо лучше кадрового военного.
Кто такой министр обороны?
Многие наверняка в курсе, что высшей военной должностью в Российской Федерации является не министр обороны, а Начальник Генерального штаба (НГШ) ВС РФ, он же и Первый заместитель министра обороны. Именно на нём висит оперативное управление войсками, а в мирное время это подготовка, организация учебных мероприятий, решение вопросов организационно-штатной структуры.
НГШ отвечает за боеготовность на организационном уровне. Разумеется, встаёт вопрос — а чем тогда занимается министр обороны? Его работа — руководить министерством обороны, и проще наверно было бы просто скопипастить нормативно-правовые акты, но вы ведь наверняка не собираетесь это всё читать, поэтому разъясним более привычными оборотами.
Министерство обороны, по большому счёту, администрирует деятельность вооруженных сил. Это государственный орган — такое же министерство, как и любое другое, которое замыкает в себе ту или иную ключевую для существования и функционирования страны отрасль.
Министерство обороны занимается:
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Привлечением граждан на военную службу — это военкоматы, призыв, найм на контрактную службу, мобилизационные мероприятия, сборы резервистов, учёт военнообязанных граждан.
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Организацией быта, обслуживания, воинских частей.
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Кадровым администрированием, организационно-штатной структурой, финансовым обслуживанием.
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Правовой защитой военных: льготы, пенсии, обеспечение жильём, заработная плата, довольствие.
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Взаимодействием с военно-промышленным комплексом, постановкой задач для разработки новых вооружений, их испытаниями и принятием на вооружение.
Министерство обороны обеспечивает связку вооруженных сил с государством. Армия — это специфическая работа, решение специфических государственных задач, даже специфический образ жизни военных, отличный от гражданского населения. А Министерство обороны — это как бы провод, который запитывает электричеством прибор, но запитывает армию к ресурсам страны — материальным, технологическим, людским, финансовым.
Поэтому должность министра обороны скорее политическая, это государственный чиновник. От него требуется серьёзный опыт организационной и управленческой работы. Такой человек должен хорошо понимать не столько военное дело, сколько как организовывать работу людей и департаментов, как устроены хозяйственно-экономические отрасли страны, общественная жизнь и текущие проблемы и задачи государства.
Министр обороны в этом смысле не «командует армией» — это делают главнокомандующий, Начальник Генерального штаба и далее командующие и начальники родов и видов войск, стратегическими и оперативными соединениями, и так далее вплоть до младшего командного состава.
Кто такие министры обороны?
В России
С введения военного министерства в 1802 году, его возглавляли кадровые военные. Фамилии их редко о чём говорят, так как министрами не становились видные полководцы за очень редкими исключениями. Как правило, вы их слышали в связи с крупными военными реформами, например Аракчеев или Милютин.
Первым в истории страны гражданским военным министром (вообще) был Лев Троцкий, в большевистском исполнении это звучало как «народный комиссар». И парадоксально перед ним стояла самая сложная и амбициозная задача из всех, что можно было представить. Троцкий практически с нуля создал Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА).
На тот момент именно на нём лежала прямая ответственность за выживание большевистского государства в России. Это потребовало колоссальной энергии по организационной и кадровой работе, мобилизации населения и снабжения войск. Это требовало череды крайне непопулярных решений, которые были обеспечены силовыми мерами. Тем не менее, среди красноармейцев Троцкий пользовался огромной популярностью и авторитетом.
Но в тот период практически всё руководство Красной Армии было гражданским, или точнее «полугражданским». Это были, по большей части, офицеры и унтер-офицеры, получившие начальное военное образование на ускоренных курсах подготовки в годы Первой мировой войны. На этом фоне учиться пришлось прямо на войне, и Троцкий сильно не выделялся — у того государства, что вскоре превратилось в СССР, никакой своей военной элиты не было.
А вот ещё один гражданский министр обороны был (тогда министр Вооруженных Сил СССР), и пришёл к власти он сразу после Великой отечественной войны, «при товарище Сталине», да, том самом. Речь о Николае Булганине, который пришёл в военную карьеру, пройдя долгий путь из различных должностей в народном хозяйстве и органах управления, закончившихся на должности главы Госбанка СССР.
В годы войны он занимал посты члена военсоветов фронтов, курировал военную логистику и тыловые службы. В генеральских воспоминаниях ходило много анекдотов про Булганина и курьёзы, связанные с абсолютным профанством в военных вопросах, однако как тыловика его высоко оценивал даже Жуков.
Сталин назначил Булганина на должность в 1947 году и его задачи были диаметрально противоположны, нежели у Троцкого. Это сокращение вооружённых сил (с 11 до 3 миллионов личного состава) и адаптация их под мирное время, при этом требовалось сохранить высокую боеспособность и мобилизационный потенциал на случай новой войны в Европе.
При Булганине СССР довёл до испытаний ядерную программу, начал всерьёз создавать ВДВ, модернизировал ВВС реактивной авиацией, с ним связано начало строительства ракетных войск. В марте 1949 он пошёл на повышение. Было ясно, что основная задача Булганина была политическая — взять армию под контроль, из-за опасений потенциального заговора маршалов, чья популярность в стране была на недосягаемой высоте.
Сразу после смерти Сталина Булганин снова занял пост военного министра, но после прихода к власти Хрущёва передал его Жукову в 1955 году. А после нового витка в борьбе за власть Булганин в 1958 году потерял все посты, на этом его государственная карьера закончилась.
Министры обороны США
В США такая должность родилась только в 1947 году, а до этого, главы родов войск входили в кабинет министров напрямую. Первым министром стал Джеймс Форрестол, журналист и политконсультант, а следом за ним пост занял Луис Джонсон, юрист и, позднее, топ-менеджер.
Большинство американских министров обороны в армии, как таковой, служили. Но речь про срочную службу, так что званий выше младших офицерских, а то и сержантских они не имели. Собственно генеральские погоны на этой должности в США имели 3-й министр Джордж Маршалл (1950-1951 годы) и 26-й Джеймс Мэттис (2017-2019 годы).
Если после Первой мировой войны американцы практически распустили вооружённые силы, оставив лишь Нацгвардию и несколько военных баз, то после Второй мировой речь шла только о сокращении. Теперь страна становилась мировым гегемоном, вступала в «холодную войну» против СССР, и брала под контроль полмира.
В этом прослеживалась чёткая политика государства не отдавать военным полный контроль над вооружёнными силами, особенно с началом «гонки вооружений», где требовалось быть очень гибким с точки зрения финансирования, при этом не дать генералитету бездумно «сжирать бюджет». Это позволило американцам тратить на оборону в два, а иногда и в три раза меньшую часть ВВП, чем СССР.
Тем не менее, за прошедшие десятилетия американцам удалось создать мощнейший в мире флот и ВВС, реформировать армию на контрактную основу, перейти на доминирование высокоточных вооружений и профессиональных военных, но при этом сохранить высокую численность армии.
Гражданские министры вели политику тесного взаимодействия вооружённых сил и экономики США, формируя более оптимальную военную доктрину, не давая стране надорваться в противостоянии с СССР.
По итогам
Гражданский военный министр — это не только нормально, но даже хорошо. Квалифицированный специалист с большим опытом руководства различными ведомствами и департаментами — гораздо более подходящая для управления министерством фигура, чем генерал, за плечами которого только военная карьера.
Такой чиновник не позволяет ведомству замкнуться в себе, предотвращает засилие «генеральских кланов», снижает коррупционные издержки, переориентирует ВПК на реальные нужды согласно наиболее эффективной военной доктрине. Тем самым министр обороны сохранит движение армии в курсе общей государственной политики.