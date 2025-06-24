Почему облажались иранские ПВО?ПВО и политика
Война в Иране перешла в новую фазу — в неё вступили США. Впрочем, в том, что это произойдёт сомневался мало кто.
Бомбардировки иранских объектов мы называем войной, но на лицо ещё одна «особенная» война. Совершенно не ясно, как Израиль и США видят её конец, какие цели они преследуют, хватит ли для их достижения воздушных бомбардировок, как, наконец, будет реагировать Иран, или это игра в одни ворота?
Есть ли вообще военное решение у этого конфликта? Вот об этом сегодня и рассуждаем.
Воздушная война
Большую часть войн человечество вело на суше, пехотой и конницей, с 17-го века стали появляться войны, которые велись в основном на море. Теперь же, в 21-м веке мы видим новый формат войны — воздушная война.
В прошлый раз мы оговаривались (да и вообще, это известный факт), что о сухопутной операции и речи быть не может. Расстояние между Израилем и Ираном около 1000 км между границами. Кроме того, наземная война менее чем 10 миллионного населения Израиля против почти 90 миллионного Ирана, имеет очевидные ограничения, даже с учётом технологического превосходства израильтян.
Операции только силами ВВС — давно не новость, но они были или прологом к большим наземным операциям, или же предполагали решения ограниченных задач. В последнем случае речь шла, как правило, о различных военно-политических организациях, о странах третьего мира. Но решать силами только авиации в конфликте с большой, населённой и ресурсной страной — такое мы видим впервые.
Где ПВО?
Некоторые утверждения о том, что Иран не производит, или почти не производит сложных компонентов для зенитных комплексов (радиолокационные станции, радары подсвета и наведения) не соответствуют действительности. Иранские ПВО, можно сказать, состоят из 4-х типов систем, 4-й это собственные копии:
- американские (ЗРК средней дальности MIM-23), и их последующие копии
- советского типа, и соответственно их копии
- китайского типа, которые последние годы пришли на смену советским, и да… их копии
Другое дело компонентная база, а с ней у подсанкционного аятоллистского Ирана проблемы давно. Вопросы количества решаются за счёт обилия ресурсов и дешёвой рабочей силы. Но высокотехнологические отрасли, в том числе радиоэлектронную промышленность, после революции 1979 года, почти в изоляции, развивать было тяжело.
Мы знаем о наличии систем большой дальности типа С-300 (поставлялись РФ после снятия ограничений с 2015 года) и иранских аналогов Bavar-373 и Талааш. Множество ЗРК на базе китайских HQ-2 (развитие советских С-75), и прочая. Но экспортная история иранских систем ПВО скудна (за исключением их прокси, типа хуситов), поэтому судить о реальных ТТХ сложно.
Однако, даже с «просевшими» из-за санкций характеристиками, эшелонированное ПВО должно было работать если не качеством, то количеством.
Запад Ирана — горная местность, это одновременно и преимущество, и недостаток. С одной стороны, это хорошая защита внутренних районов, а обилие пещер — надёжные природные бункеры. В то же время, подобный ландшафт затрудняет использование ПВО — ограниченная видимость, сложности маскировки, многочисленные переотражения радиоволн, наконец, логистика. Это мешает создать эффективную систему дальнего обнаружения и разведки для управления дивизионами ПВО.
Да, подразделения зенитных систем имеют свои радары на командных пунктах и радары наведения в дивизионах, но это непосредственно захват целей, распределение и поражение. Без качественной разведки неба и дальнего обнаружения, эффективность даже хороших ЗРК будет ниже их потенциального уровня. ПВО — это система, а не просто совокупность ЗРК.
Первоначально Иран использовал американские радары в северной и южной части страны, но уже к концу 90-х они морально устаревали, не говоря уже о физической изношенности. Находясь под санкциями было сложно провести серьёзную модернизацию, но в этом помогала Россия. Так, на базе российского трёхкоординатного (3D) радара с фазированной антенной решёткой Гамма-Д дециметрового диапазона был разработана иранская система Фалак. Она позволяла отслеживать летательные аппараты от беспилотников до баллистических ракет в радиусе 400 км.
Также есть сведения о закупках российских 3D-радаров Резонанс-Н метрового диапазона, с дальностью обнаружения различных целей до 600 — 1100 км, в зависимости от типа летательного аппарата, и до 100 км в высоту. На их базе были созданы системы Хадир и Сефер, однако насколько они способны скопировать точность измерений по дальности, азимуту, углу места и высоте — говорить сложно.
Надо полагать, именно эти системы поражались диверсантами при помощи коптеров прямо с территории Ирана. После этого оставшиеся объекты системы ПВО можно было выносить противорадиолокационными ракетами. Кроме того, известно, что израильтяне получили некоторое количество крылатых стелс-ракет особо большой дальности AGM-158 JASSM (до 980 км), которыми можно поражать цели и до входа в зону не только поражения ПВО, но и средств дальней разведки.
С другой стороны, будь такие радары у иранских прокси, они могли использовать своих сателлитов не только как пехоту, но и как элемент ПВО/ПРО-обороны. Впрочем, после израильских ударов ни Хамас, ни Хезболлла не представляют из себя существенных игроков, Сирия выбита поражением Асада, а хуситы далеко.
Кроме того, ссоры Трампа и Нетаньяху, вероятно, были направлены на запутывание иранского высшего руководства, как псиоп. По идее, все структуры ПВО должны были находиться в состоянии повышенной боевой готовности всё время проведения переговоров по «Ядерной сделке», мы можем сделать вывод, что и в этом иранские военные отработали «ниже тройки».
Действия ВВС Израиля и причина их успеха
Большая горная цепь, так же источник преимуществ и неприятностей для Израиля. Самолёты могут длительное время на низкой высоте скрываться в радиогоризонте, который усилен горами. С другой стороны, это усложняет работу пилотов — длительный полёт через пустынные территории Сирии, Ирака, Иордании, после которого летать над сложным ландшафтом.
Горы — это не только перепады высот, но и специфика атмосферных явлений, поэтому важно иметь современную навигацию. Наконец, бортовые радары также страдают от ограничений видимости.
Главным фактором, обеспечившим успех Израиля, стало падение режима Башара Асада в Сирии. Дело в том, что асадовский режим был с Ираном в союзных отношениях — в стране действовали иранские специалисты, спецслужбы и подразделения КСИР. В Сирии Иран как раз мог иметь элементы дальней радиолокационной разведки, значительно расширяющий дальность и горизонт воздушного контроля.
Поражение Асаду нанесли исламисты, но не подконтрольные Ирану, а подконтрольные Турции, давнему политическому сопернику. Поэтому, иранцам пришлось из Сирии уходить. Полагаем, шаткость режима Асада заставили Иран переключиться на развитие влияния в Ираке — там тоже действуют крупные про-иранские прокси. В первую очередь, после свержения Саддама у власти Ирака преимущественно шиитское правительство. Кроме этого, в Ираке действует группировка Хашд аш-Шааби (Силы Народной Мобилизации) и шиитская группировка Бадр, обе почти полностью на финансировании Ирана.
Однако обилие американских баз в Ираке оказалось существенным препятствием, что мешало иранцам развернуться там по полной — это авиабазы, системы ПВО/ПРО и прочая. Ирак пока сидит на двух стульях, а до недавнего времени США и Иран избегали прямых столкновений, хотя и балансировали на грани.
В итоге, потеря Сирии ослепили Иран, сделав массированные удары со стороны Израиля более реализуемыми. Наконец, в Сирии Израильские самолёты получили возможности дозаправки на американской базе Эт-Танфа. Ранее, про-асадовские ВВС и ПВО едва ли позволили израильтянам действовать настолько свободно. У современного режима Сирии, которые ещё более анти-израильский, чем прежний, тем не менее, ни ПВО, ни ВВС нет. А кроме того, у нового режима враждебные отношения с Ираном, и вероятно высокая зависимость от Турции — удары по Ирану и в их интересах тоже.
Итог
В результате, мы видим, что за поражением Ирана (по крайней мере на первом этапе войны) стоит сложный контекст. Свести все стрелки на техническую отсталость и разгильдяйство военных нельзя, хотя и совсем списывать эти факторы со счетов не стоит.
До провалов ПВО были провалы внешнеполитического курса — Иран лишился важного союзника в регионе. При этом даже среди исламских стран у Ирана больше врагов, чем даже партнеров, не то, что союзников. С режимом аятолл не хотят дружить ни арабы, ни тюрки, что помещает Иран в более глобальный контекст — с ним дружат Россия, Китай и Пакистан.
Ослабление важных союзников — также ударили по «глазам и ушам». А далее израильтяне при поддержке США почти беспрепятственно реализуют технологическое преимущество. Тем более, ряд тактик, таких как удар по стратегическим объектам коптерами внутри страны, и применение ракет AGM-158, уже были обкатаны украинцами против России. Что намекает на то, откуда ноги растут.