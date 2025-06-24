Почему облажались иранские ПВО?

Война в Иране перешла в новую фазу — в неё вступили США. Впрочем, в том, что это произойдёт сомневался мало кто.

Бомбардировки иранских объектов мы называем войной, но на лицо ещё одна «особенная» война. Совершенно не ясно, как Израиль и США видят её конец, какие цели они преследуют, хватит ли для их достижения воздушных бомбардировок, как, наконец, будет реагировать Иран, или это игра в одни ворота?

Есть ли вообще военное решение у этого конфликта? Вот об этом сегодня и рассуждаем.

Воздушная война

Большую часть войн человечество вело на суше, пехотой и конницей, с 17-го века стали появляться войны, которые велись в основном на море. Теперь же, в 21-м веке мы видим новый формат войны — воздушная война.