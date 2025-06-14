Почему война Израиля с Ираном, при всей её кровавости, уже скоро затихнет

Предыстория: Ядерная сделка

Завязка довольно простая. Проекты Ирана по созданию собственного арсенала ядерного оружия известны давно. Разумеется, локально его появлению противостоит Израиль, а глобально — США. Дело не только в том, что мировое сообщество не хочет пополнения «ядерного клуба», а усугубляет ситуацию то, что Иран может использовать его для повышения ставок в политическом давлении.

Ключевая загвоздка — в иранских программах по развитию инфраструктуры обогащения урана. Формально, в мирных целях обогащать его может кто угодно, а вот в военных нельзя. Для соблюдения международных норм по мирному развитию атомной отрасли в ООН существует МАГАТЭ. Эта организация обязует страны допускать своих представителей на объекты атомной инфраструктуры для подтверждения именно мирного использования.

У Ирана давние проблемы с МАГАТЭ. Во-первых, в организации полагают, что иранцы показывают не всё. А во-вторых, в 2022 году найдены признаки процедур именно военного профиля, который Иран то не комментирует совсем, то даёт неубедительные объяснения. Это главные «улики», хоть и косвенные, работ по созданию оружия. И это один из основных «каналов» многочисленных санкций для страны.