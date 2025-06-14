Почему война Израиля с Ираном, при всей её кровавости, уже скоро затихнет

Почему война Израиля с Ираном, при всей её кровавости, уже скоро затихнетПровал «ядерной сделки» и результат очередной «филигранной дипломатии Трампа»
Обещание закончить конфликт на Украине к текущему моменту можно считать не оправдавшимся. По крайней мере, в тех рамках и конфигурациях, в которых это планировал Трамп. Израильские власти под руководством Нетаньяху тянут с завершением боевых операций в Секторе Газа, что уже привело к похолоданию отношений с правительством США.
Но, будто бы было мало конфликтов не угасающих, начинаются и новые обострения. Казалось, недавно мы чуть ли не стояли на пороге войны Индии и Пакистана, но всё закончилось так же внезапно, как и началось. Теперь о себе снова заговорил Иран и сразу в ход пошли козыри, как бы ни иронично это звучало в связи с Трампом.
Предыстория: Ядерная сделка
Завязка довольно простая. Проекты Ирана по созданию собственного арсенала ядерного оружия известны давно. Разумеется, локально его появлению противостоит Израиль, а глобально — США. Дело не только в том, что мировое сообщество не хочет пополнения «ядерного клуба», а усугубляет ситуацию то, что Иран может использовать его для повышения ставок в политическом давлении.
Ключевая загвоздка — в иранских программах по развитию инфраструктуры обогащения урана. Формально, в мирных целях обогащать его может кто угодно, а вот в военных нельзя. Для соблюдения международных норм по мирному развитию атомной отрасли в ООН существует МАГАТЭ. Эта организация обязует страны допускать своих представителей на объекты атомной инфраструктуры для подтверждения именно мирного использования.
У Ирана давние проблемы с МАГАТЭ. Во-первых, в организации полагают, что иранцы показывают не всё. А во-вторых, в 2022 году найдены признаки процедур именно военного профиля, который Иран то не комментирует совсем, то даёт неубедительные объяснения. Это главные «улики», хоть и косвенные, работ по созданию оружия. И это один из основных «каналов» многочисленных санкций для страны.
По данным МАГАТЭ у Ирана около 275 кг обогащённого до 60% урана. При условии обогащения до 90% это потенциальные 5,5 мегатонн в тротиловом эквиваленте. На текущий момент эксперты полагают, что и урана у иранцев больше, и обогатить его они могут до больших уровней. Минимум это примерно 5 - 6 мегатонных боеголовок, ну или очень много тактического ядерного оружия. Ключевое слово — «обогащение» — на данный момент готового для боевого применения урана-235 у Ирана, скорей всего, нет. Хотя эксперты утверждают, что и 60% достаточно для военного применения.
Ядерная сделка и Трамп
Ещё в предвыборную кампанию «ядерная сделка с Ираном» была в числе ключевых направлений будущей внешней политики нового хозяина Белого дома. В прошлую каденцию Трампа отношения с Ираном висели на волоске от крупной войны. Иран атаковал суда в Ормузском проливе, а американцы убили видного руководителя Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касема Сулеймани. Но в остальном конфликт шёл взаимными атаками беспилотников, без далеко идущих последствий.
КСИР — это особая военная организация, существующая параллельно основным вооруженным силам Ирана. Это войска, подчинённые напрямую режиму, исповедующие идеалы исламской революции и шиитского ислама, что отличает их от более светской армии. Это более фанатичные, преданные режиму аятолл (религиозному руководству страны) солдаты. Именно через структуры КСИР проходят важные операции в интересах Ирана за рубежом, поддержка лояльных стран и военизированных движений.
В новом заходе новый/старый президент США решил действовать больше пряником, чем кнутом. «Ядерная сделка» предлагала компромисс — Трамп, в свойственной ему манере самоуверенного «продажника», предложил оперативно и без проволочек снять весомую долю санкций. От Ирана взамен попросили четкий отказ от программ обогащения выше уровней, достаточных для использования в атомной энергетике.
Основной аргумент американцев — ядерного оружия у Ирана не будет в любом случае, поэтому лучше согласиться по-хорошему, потому что и по-плохому не заржавеет. Сценарий «по-плохому» разыгрывать будут, конечно, не сами американцы, а Израиль. Премьер Израиля Нетаньяху изначально скептически относился к планам Трампа и просто ждал, когда тому надоест «договариваться», а истребители и другие ударные средства дальнего действия были уже на низком старте.
Впрочем, Иран пережил уже много израильских ударов по предполагаемым ядерным объектам. Но ядерная программа в стране продолжает находится в мировой повестке, хотя, надо полагать, сроки срываются (если они, конечно, есть).
В ночь с 11 на 12 июня ситуация накалилась до предела. Правительство США направило указания о вывозе гражданских (в основном семей военнослужащих и дипломатов) из объектов на Ближнем востоке. База 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабаза Уль-Удейд в Катаре были приведены в повышенную боеготовность. Турция подняла в небо свои самолёты ДРЛО (с мощными дальнобойными радарами) для оперативного контроля ситуации.
Пятница 13-е
Утром мировая повестка ломилась от новостей о том, что израильтяне перешли к сценарию «по-плохому». Можно было обновлять ленту каждые пять минут, потому что новые подробности гарантировано появлялись.
На текущий момент мы знаем, что основным ударам подвергся центр обогащения урана в Натанзе. В атаке приняли участие 200 самолётов, атаке подверглись 100 целей, а израсходовано 330 боеприпасов различных типов и назначения. Иран подтвердил попадания, подтвердил и утечки радиации, однако по заявлениям властей уже приняты меры, и общий радиационный фон под контролем. Насколько можно этому верить — вопрос открытый, с другой стороны — удар по ядерным объектам не первый, наверняка готовились.
Другие цели — объекты в Фордо и Исфахане — по данным МАГАТЭ не получили критических повреждений. Кроме ядерных объектов были удары и по военной инфраструктуре — в первую очередь по ракетным силам оперативного и стратегического уровня. Пострадали склады и пусковые площадки.
Наконец, не могло обойтись без ударов по КСИР. К настоящему моменту можно подтверждены гибель:
Хоссейн Салами — глава КСИР
Мохаммад Багери — начальник Генштаба иранских ВС
Абдолхамид Минчер, Мохаммад Мехди Тегеранчи и Ферейдун Аббаси — ведущие физики-ядерщики, возглавлявшие иранскую ядерную программу
В довесок к ним погибли главком воздушно-космических сил КСИР, адмирал и глава Центрального Штаба ВС Ирана, а всего до 20 высокопоставленных военных и 6 ведущих учёных. Можно сказать, что военная компонента Ирана обезглавлена. Политическая верхушка страны (и религиозная) тронуты не были.
Операция «Восходящий лев»
Израиль, судя по всему, опирался не только на возможности своей авиации. Зафиксированы массовые удары дронами с позиций внутри Ирана, в том числе в окрестностях Тегерана. С их помощью, вероятно, удалось обезвредить критические объекты ПВО страны — радиолокационные станции дальнего обнаружения и разведки.
До Ирана 1000 км от Израиля, а до Тегерана в полтора раза больше. Это существенная фора для иранских зенитчиков, которой они не смогли воспользоваться. По израильским данным, не было потеряно ни одного самолёта, и не перехвачены большая часть использованных крылатых ракет.
Иранцы заявили, что сбит один самолёт, женщина (!) пилот взята в плен — что это за история, пока не ясно, ведь по физиологическим причинам женщины не могут быть пилотами современных истребителей.
Надо полагать, что без дронов не обошлась и ликвидация военной и научной верхушки. Вообще, сценарий очень смутно смахивает на тот, которым воспользовались украинские диверсанты при атаках на российские авиабазы стратегической авиации… что наталкивает на размышления.
Впрочем, внутри Ирана много радикально настроенной оппозиции, поэтому найти исполнителей израильским спецслужбам было сравнительно не трудно, другой вопрос — куда смотрела контрразведка.
В общем и целом, диверсионная составляющая операции прошла образцово — очень похоже на аналогичные события, когда была уничтожена верхушка ливанской Хезболлы. В том случае это почти парализовало группировку, и сильно ослабило её позиции внутри страны, сейчас израильские операции в Ливане проходят сравнительно легко.
В 4 часа утра по московскому времени ЦАХАЛ заявил о мобилизации нескольких тысяч резервистов. Удары Израиля явно не последние — срок проведения операции обозначен в 14 дней.
Жертвы и иранская «ответка»
По иранским данным совокупно после израильских ударов погибло 78, ранено 329 мирных жителя.
Политическое руководство страны ответило (вполне предсказуемо) резкими формулировками и пообещало скорый радикальный ответ. Ответ начался к вечеру 13-го прилётами беспилотников по израильской территории. Однако около 100 шахедов были как закуска для «Железного купола».
К ночи начались уже серьёзные ракетные обстрелы баллистикой. В двух волнах ракетных атак предварительно применены от 150 до 400 ракет разных типов, соцсети полны видео серьёзных разрушений и пожаров по всему Израилю, включая Тель-Авив. Информационное агентство Исламской Республики заявило о нескольких попаданиях по министерству национальной безопасности Израиля.
Всего по предварительным данным ранены 63 израильтянина, одна женщина скончалась от полученных ран после госпитализации.
Израиль заявлял, что уничтожил большую часть дальнобойных иранских ракет. Практика показала, что это были поспешные выводы. Хотя и сомневаться не стоило, что у огромного и индустриального Ирана много заначек подобного рода, и удары с его стороны тоже не последние.
Реакция и перспективы
Трамп отреагировал в свойственной ему манере, мол, я давал шансы, партнеры их отвергли, теперь посмотрим. Израильские удары он оценил как «превосходные» и «очень успешные», а перспективы военной поддержки — «у Израиля её много, а будет ещё больше — и они знают, как её использовать».
В целом, надо полагать, на фоне трудных взаимоотношений, и принципиальной позиции Нетаньяху, израильтяне могли действовать без оглядки на Трампа. Но в условиях высокой зависимости от американского ВПК, и слабых перспективах противостоять в одиночку, молчаливое «добро» от США получено, надо полагать, было. Политические лидеры разных стран тоже отреагировали, но всё это в дежурных тонах.
Говорить о перспективах трудно — израильские удары далеко не первые, иранские ответки тоже. На кадрах разрушений видно только столбы дыма, которые ни о чём не говорят, по крайней мере нам непосвящённым. Ядерные объекты находились на большой глубине в бункерах, достать которые даже бетонобойными БЧ дело нетривиальное. Удары по военным базам не затронули и десятой доли военного потенциала Ирана.
Куда хуже ситуация с гибелью высокопоставленных лиц, но новые назначения уже прошли — Иран, всё-таки, не Хамас и не Хезболла.
Мобилизация в Израиле началась, скорей всего, на всякий случай, чтобы подстраховаться от обострений на границах, и наполнить людьми подразделения для ликвидации последствий ударов. Ничего, кроме обменов ударами открытый конфликт Израиля и Ирана не несёт — между странами 1000 км, сухопутной войны не может быть. Хотя могут активизироваться проиранские прокси силы, но их потенциала недостаточно.
В целом едва ли стоит ожидать от Ирана обострений — новая порция безрезультатных ударов сотен ракет грозит подорвать статус региональной сверхдержавы. Дойти до применения ядерного оружия страна тоже не должна — прямой угрозы существованию нет, а даже попытки могут стать фатальными.
Израиль явно продолжит пользоваться окном возможностей, пока иранцы не восстановят возможности своих ПВО. Ближайшие две недели мы наверняка увидим новые активности, возможно не только прямо военные — израильтяне контактируют с иранской оппозицией, которая явно активизируется на фоне последствий ударов.