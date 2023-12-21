Подростковое ожирение и как с ним бороться

Не секрет, что подростковое ожирение (как и в принципе пищевые расстройства) стали настоящим бичом для современных родителей. В этом нет ничего удивительного, ведь буквально за 10-15 лет рацион европейцев, а в частности и россиян, изменился кардинально.

Отдельную нелюбовь у людей, которых волнует здоровье своей семьи, снискал разнообразный фастфуд. Подростки с удовольствием уплетают разнообразные бургеры, наггетсы, картофель фри и затем добивают это все газировками с ядерным количеством сахара.

Не меньше проблем несут в себе чипсы, шоколадки и другие источники "шальных" углеводов.

Родительский контроль над питанием, к сожалению, помогает не всегда, ведь запретный плод сладок, а последствия такой диеты самим маленьким гурманам отнюдь не столь очевидны. Не помогает делу и то, что и сами родители не всегда четко понимают, что именно может навредить их детям, а что безобидно.