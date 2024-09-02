Излучение Wi-Fi в России научились использовать для… спасения жизней

Излучение Wi-Fi в России научились использовать для… спасения жизнейНе только для мемов
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В СМИ или социальных сетях время от времени мелькают заголовки: «Wi-Fi вредит человеческому организму!». Однако, сколько бы исследований ни проводили, учёные никакого негативного воздействия обнаружить не могут.
В 2021 в Иране проводили исследование, как влияют излучения роутеров на живой организм: учёные провели опрос, есть ли у людей роутер и как обстоят дела с их здоровьем.Помимо этого, проводили опыты, где добровольцев (а ещё животных и клеточные культуры) подвергали излучению.
Все опыты показали, что никакого вреда от излучений роутера нет: даже на клеточные культуры, где излучение использовали гораздо интенсивнее, чем на людях, воздействия не было.
На самом деле, даже если вплотную подойти к роутеру, излучение будет заметно слабее, чем предельно разрешенная мощность. По факту, даже от микроволновки вреда больше, так что, переживать не о чем.
Раз никакого вреда нет (кроме залипания в просторах сети, так как с Wi-Fi все мы стали тратить на это больше времени), то может есть какая-то польза? Оказывается есть, да ещё какая! Учёные не упускают возможности использовать на пользу людям всё что угодно, даже такую вещь как Wi-Fi.
Wi-Fi спасает людей
Российские учёные из Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики разработали систему, которая позволяет находить человека при помощи Wi-Fi с точностью до 7 метров.
Основное предназначение этой системы — проведение поисковых работ: в чрезвычайных ситуациях, когда люди погребены под завалами, она позволит их отыскать. Обычная мобильная сеть для таких целей не подходит: её сигнал просто не пройдёт сквозь завалы, а вот мощности Wi-Fi хватит.
Любое устройство с доступом к беспроводной сети определяет параметры точки доступа Wi-Fi, а также уровень сигнала. И получается так, что даже если если вы к Wi-Fi не подключались, то всё равно информация о вашем смартфоне останется. Система собирает все эти данные, обрабатывает их и определяет расстояние до каждой точки доступа к сети. Далее, путём трилатерации (геодезический метод) она определяет координаты смартфона.
Проблема точности определения местоположения внутри помещений в том, что сигнал от спутников ГЛОНАСС или GPS здесь очень слабый. А по сигналам от базовых станций мобильных сетей точность определения очень грубая — до 300−500 метров. Естественно, внутри помещений нужна другая точность — обычно не хуже 5−7 метров.
Сейчас эту систему испытывают в одной из школ Новосибирска: она позволит родителям отслеживать местоположение своих детей. В тестовом режиме проверяют и новый алгоритм, с помощью которого можно будет увидеть перемещение человека, а не только точку, где он находится.
Зарядим устройства при помощи Wi-Fi
Учёные задались вопросом: «а можно ли зарядить батарею с помощью радиоволн?». Оказалось, это вполне реально, ведь радиоволны обладают «избыточной» энергией, которую можно преобразовать в ток.
Японские и итальянские учёные смогли разработать модуль сбора радиосигнальной энергии и преобразовать её в постоянный ток. Такой результат стал возможен благодаря новому наноразмерному спиновому выпрямителю (от англ. spin — крутить).
Учёные поместили в модуль большое количество спин-выпрямителей, и им удалось обеспечить энергией светодиод и небольшой датчик с помощью сигнала мощностью около -20 дБм. В будущем разработку можно усовершенствовать и получать энергию уже от сигналов мощностью от -62 до -20 дБм (для этого нужно добавить антенну или просто увеличить размеры модуля).
Сбор энергии возможен из радиосигналов LTE, WLAN, DTV и других, которые используют в городах. Так что гипотетически можно будет экономить на электричестве — лампочки будут светить от сигналов роутера. Правда, ждать этого в обозримом будущем не приходится. Пока технология «сырая», поэтому для зарядки устройств с помощью таких электромагнитных волн, источник сигнала должен находиться чуть ли не впритык с модулем сбора энергии.
© Как учёные смогли сделать из Wi-Fi рентген
И это только верхушка айсберга
Подобных разработок ещё много: например, при помощи Wi-Fi сигналов учёные смогли «увидеть» предметы сквозь стену. Кому-то может показаться, что это баловство или наука ради науки, но потенциально всё это может круто изменить нашу жизнь.
Гуляешь себе по улице, а телефон сам собой заряжается, и не нужно таскать с собой кучу проводов или судорожно искать розетку при низком заряде: вокруг нас большое количество радиоволн, энергию которых можно преобразовывать. Так что такой простой вещи, как домашний Wi-Fi роутер, в руках учёных может найтись много неожиданных применений. Это ли не здорово?