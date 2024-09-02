Излучение Wi-Fi в России научились использовать для… спасения жизней

В СМИ или социальных сетях время от времени мелькают заголовки: «Wi-Fi вредит человеческому организму!». Однако, сколько бы исследований ни проводили, учёные никакого негативного воздействия обнаружить не могут.

В 2021 в Иране проводили исследование, как влияют излучения роутеров на живой организм: учёные провели опрос, есть ли у людей роутер и как обстоят дела с их здоровьем.Помимо этого, проводили опыты, где добровольцев (а ещё животных и клеточные культуры) подвергали излучению.

Все опыты показали, что никакого вреда от излучений роутера нет: даже на клеточные культуры, где излучение использовали гораздо интенсивнее, чем на людях, воздействия не было.