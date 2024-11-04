Вы не знали, а в России есть сервисы для помощи студентам в обучении

Вы не знали, а в России есть сервисы для помощи студентам в обученииНе те, в которых «содействие в получении диплома»
Существует ли экосистема для студентов?
В чём нуждаются студенты?
Акции в продуктовом, список бесплатных тусовок и зачёты автоматом за красивые глазки в доступных источниках с актуальной информацией, квалифицированной помощи и современных инструментах на основе ИИ для решения повседневных задач. Не смейтесь, сейчас это действительно актуальный запрос (а представления о беспечных студентах-лодырях можете оставить в прошлом).
Некоторые сервисы гордо заявляют, что они — экосистема для студентов (чаще всего первая, единственная, неповторимая и самая лучшая), но на деле это оказывается чем угодно, чаще всего сайтом, где за деньги вам сделают реферат и решат домашку, но не экосистемой.
Не знаем как вы, но под экосистемой мы подразумеваем хоть какую-то сборную солянку из различных удобных штук, которые всегда под рукой. Например, в контексте студенчества это: доступ ко множеству библиотек, большая база данных с открытыми материалами, образовательные курсы и удобный планер занятий под рукой. Номинально почти всё это есть в сети, но не в рамках чего-то собранного в одном месте и в одном формате. Сайтов с онлайн курсами по универским дисциплинам вообще много, но там не всё так однозначно©
Несмотря на громкие заявления, идеального агрегатора для студентов не придумали. Так ли оно надо — вопрос открытый, кто-то может и не сторонник объединения всего и вся. Делайте что-то одно, но хорошо, не распыляясь на всё подряд. А кого-то уже воспитали компании-гиганты, поэтому молодым людям хочется иметь удобный сервис, который закрывает все потребности разом (и желательно в формате мобильного приложения). Да и мотивации на учёбу больше, когда тебе не нужно тратить время на лишние поиски.
Полезные сервисы, которые работают уже сейчас
Предлагаем не тратить время на поиски чего-то идеального 10 в 1 и самим собрать подборку классных сервисов, которые помогут облегчить вашу студенческую жизнь (кстати, многие сайты будут полезны не только студентам). По сложившейся традиции отдаём предпочтения российским творениям, просто потому, что иностранные или закрыли доступ, или могут это сделать в любой момент.
Newoчём
Мы все миллион раз слышали, что английский нужно учить и сделать его буквально базовой настройкой в своей голове. Но как-то так неожиданно получается, что после десяти лет в школе мы не знаем его на должном уровне. И как быть, если большинство современной актуальной научной информации пишется на английском языке? Помещать себя в информационный вакуум не очень хочется, но и язык за месяц не выучишь (как бы вас не уверяла реклама дешёвых курсов рядом с метро). Для таких случаев и придумали Newочём.
Сервис предоставляет перевод зарубежных статей, но это не просто сухой транслит из научных журналов, и даже не нудные академические тексты. Упор делается на общественно значимых и научно-популярных публикациях из мировых СМИ. Зависнуть там будет интересно не только студентам. Выбор статей — чистая демократия. Админы составляют подборку из 5 свежих материалов и кидают опрос в свои соц.сети: какая статья набирает больше всего голосов, такую и переводят. Но можно предложить и что-то конкретное.
Переводы авторские, с хорошей редактурой (а для тех, кому лень читать, предусмотрена профессиональная озвучка некоторых статей.
Alleng
Помните то самое чувство, когда ищешь учебник из прошлого века или не можешь достать редкую методичку, а ехать в библиотеку совсем не вариант? Для подобных ситуаций есть такие сайты как Alleng: там можно найти книги, учебники и пособия, причём доступный ассортимент впечатляет. Сервис придумали в 2006 году, и с того момента дизайн, оформление и функционал, скорее всего, не меняли. Но не пугайтесь визуала, сайт не мёртвый и постоянно обновляется, так что эстетическая составляющая на его прямое назначение не влияет.
Text.ru
Написать оригинальный текст, ну или списать так, чтобы никто не спалил — одна из самых нервных студенческих активностей. Понятное дело, что у вузов есть свои лютые и навороченные проги для проверки текстов на уникальность (и ходят слухи, что пройти их это то ещё испытание). Тем не менее, вы можете составить общее представление о своём очередном научном шедевре, закинув его в бесплатный и доступный антиплагиат, например Text.ru. Возможно, процент оригинальности там будет чуть выше, чем тот, что вам выкатит научный руководитель после проверки, но не критично.
Помимо плагиата можно проанализировать текст и на стилистические ошибки: вам заботливо подскажут, где вы «налили воды», где повторились и где наставили лишних пробелов. На сайте есть и «биржа контента»: если совсем задолбались с домашками и курсовыми, то там вы можете заказать оригинальный текст (или наоборот стать исполнителем), только тсс, мы про это не говорили.
Week
Казалось бы, как таск-менеджер связан со студентам? Это же сервисы для маркетологов, smmщиков, менеджеров и прочих деловых на удалёнке. Да, такими онлайн-планерами чаще всего пользуются при решении рабочих задач, но это только потому, что многие недооценивают их потенциал в учебном процессе!
Через Week можно отслеживать своё расписание, планировать еженедельные и ежедневные задачи, сохранять лекции и конспекты, а также вести совместные проекты в удобном формате. Даже синхронизировать напоминалки с телегой можно! Если вы ответственный и занятой студент, то точно оцените.
Есть бесплатный тариф, однако все крутые плюшки, конечно, за отдельную плату, но нас это не интересует: Week идут навстречу студентам, и pro тариф бесплатный для студентов и преподавателей: нужно просто оформить заявку на оф.сайте. Многие крупные университеты уже успели воспользоваться
халявой невиданной щедростью.
А что там с курсами?
Платформ с курсами много и от отечественных вузов, и международного разлива, при этом большинство из них напоминает дистанционные занятия в универе. Академично и не всегда понятно. Они дают впечатляющий объём знаний, может и эксклюзивных, которых нет по первой ссылке в Гугле. Далее ты изучаешь, сдаёшь зачёты, получаешь сертификат
и гордо пополняешь стопку ненужных бумажек помимо диплома. Это те же пары в универе — только под другим углом. Подходит скорее тем, кто хочет расширить свои компетенции, а не разобраться с тем, что и так есть в учебной программе.
Некоторые скажут: «Хотите индивидуальный подход — наймите репетитора», справедливо, но дорого: не самая выгодная стратегия, если вы студент. И как тогда быть, когда денег немного, а нужно быстро разобраться с вышматом, и желательно в современном удобном формате, без напускного канцеляризма?
Всё не так плохо: есть альтернативные варианты, например можно воспользоваться Кампус курсами. Из плюсов — небанальный подход, качественная обратная связь. Резину они не тянут — понимают, что большинству надо подтянуть конкретные предметы перед сессией, а не выучить всё на уровне профессора. Сами занятия есть в записи, но можно напрямую общаться с преподом через мессенджер, чтобы он помог с чем-то дополнительно. Цены у них дешевле в сравнении с индивидуальными занятиями, правда есть одно грустное «но», предметы там только математического характера. Чего-то гуманитарного нет, возможно не пользуется спросом, а возможно опять не признают неточные науки!
Выводы
Конечно, когда мы говорим о самых популярных сайтах для студентов, то обычно в списках лидируют множество однотипных онлайн-курсов или сервисы, где за деньги пишут курсачи. Но это едва ли отражает реальную картину потребностей учащихся.
Очевидно, что с учётом всех новых технологий, студентам сейчас живётся комфортнее, но до идеала ещё далеко. Мы всё же верим, что студенческие сервисы будут развиваться и улучшаться с учётом новых веяний и потребностей, тем более это благодатная почва для новых идей и стартапов. Молодые люди активно подхватывают годные продукты, а сарафанное радио вообще выполняет половину маркетинговой стратегии.