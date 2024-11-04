Вы не знали, а в России есть сервисы для помощи студентам в обучении

Полезные сервисы, которые работают уже сейчас

Предлагаем не тратить время на поиски чего-то идеального 10 в 1 и самим собрать подборку классных сервисов, которые помогут облегчить вашу студенческую жизнь (кстати, многие сайты будут полезны не только студентам). По сложившейся традиции отдаём предпочтения российским творениям, просто потому, что иностранные или закрыли доступ, или могут это сделать в любой момент .

Newoчём

Мы все миллион раз слышали, что английский нужно учить и сделать его буквально базовой настройкой в своей голове. Но как-то так неожиданно получается, что после десяти лет в школе мы не знаем его на должном уровне. И как быть, если большинство современной актуальной научной информации пишется на английском языке? Помещать себя в информационный вакуум не очень хочется, но и язык за месяц не выучишь (как бы вас не уверяла реклама дешёвых курсов рядом с метро). Для таких случаев и придумали Newочём.

Сервис предоставляет перевод зарубежных статей, но это не просто сухой транслит из научных журналов, и даже не нудные академические тексты. Упор делается на общественно значимых и научно-популярных публикациях из мировых СМИ . Зависнуть там будет интересно не только студентам. Выбор статей — чистая демократия. Админы составляют подборку из 5 свежих материалов и кидают опрос в свои соц.сети: какая статья набирает больше всего голосов, такую и переводят. Но можно предложить и что-то конкретное.

Переводы авторские, с хорошей редактурой (а для тех, кому лень читать, предусмотрена профессиональная озвучка некоторых статей.