После инсульта большинству людей уготована судьба «овоща». Но в России изобрели новый способ восстановиться

Людей, которые перенесли инсульт, проблематично вылечить из-за сложности человеческого мозга. Как правило, для реабилитации нужен целый комплекс мероприятий – занятия лечебной физкультурой, неврологическая реабилитация, занятия с логопедами, хирургами и даже психологами.

А результата при этом может и не быть. Потому что организм у разных людей немного разный, и нарушения после инсульта у каждого человека свои.

Поэтому, хоть и нарушения кровоснабжения мозга с нами всю человеческую историю, но врачи до сих пор ищут новые методы помощи перенесшим инсульт людям, чтобы у них появилось больше шансов восстановиться и вести полноценную и счастливую жизнь.

При этом врачи готовы использовать как привычные всем нам методики и инструменты, так и новые, иногда очень необычные.