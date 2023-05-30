После инсульта большинству людей уготована судьба «овоща». Но в России изобрели новый способ восстановиться

После инсульта большинству людей уготована судьба «овоща». Но в России изобрели новый способ восстановитьсяНаука и медицина не стоят на месте
Мне ведь не нужно рассказывать, насколько страшное и печальное слово «инсульт»? Не дай бог узнать на себе или на примере друзей и родственников, что это такое. Но сейчас мы будем говорить не об инсульте, как явлении, а о новых способах излечиться после него. Тем более, такие способы совсем недавно опробовали. У нас. В России.
Людей, которые перенесли инсульт, проблематично вылечить из-за сложности человеческого мозга. Как правило, для реабилитации нужен целый комплекс мероприятий – занятия лечебной физкультурой, неврологическая реабилитация, занятия с логопедами, хирургами и даже психологами.
А результата при этом может и не быть. Потому что организм у разных людей немного разный, и нарушения после инсульта у каждого человека свои.
Поэтому, хоть и нарушения кровоснабжения мозга с нами всю человеческую историю, но врачи до сих пор ищут новые методы помощи перенесшим инсульт людям, чтобы у них появилось больше шансов восстановиться и вести полноценную и счастливую жизнь.
При этом врачи готовы использовать как привычные всем нам методики и инструменты, так и новые, иногда очень необычные.
Исследование, которое провели ученые из Российской медицинской академии непрерывного образования Минздрава России (РМАНО Минздрава России), как раз из необычных. С его помощью врачи попытались выяснить, может ли акупунктура помочь пациентам, перенесшим инсульт, их реабилитации.
Что изучили?
Исследователи из РМАНО Минздрава России рассмотрели возможность использования иглоукалывания для лечения у лиц, перенесших инсульт и у заболевших дисфагией (нарушение функции глотания), а ещё сравнили полезность иглотерапии с обычной физиотерапией, основанной на электростимуляции.
Прри чём тут дисфагия? Во-первых, это очень частое сопутствующее заболевание у людей, перенесших инсульт, и очень опасное: до четверти страдающих от этого нарушения людей умирают. И даже при удачной терапии дисфагия может привести к аспирационной пневмонии — воспалению легких, которое развивается из-за попаданием желудочного сока или слюны в этот орган.
Как проводили исследование?
Базой для исследования стали две больницы, расположенные в Бурятии — Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко и Боханская районная больница. Всего в эксперименте приняло участие 54 пациента, пострадавших от инсульта.
Возраст участников эксперимента (пострадавших от инсульта) варьировался от 46 до 78 лет и в среднем составлял 63 года, при этом женщин и мужчин было примерно поровну.
Ученые отдельно подчеркнули, что к испытаниям не допускали пациентов с выраженными когнитивными нарушениями, нарушениями сознания и с психомоторным возбуждением. Потому что проблематично убедиться, что человек снова способен нормально глотать пищу и жидкости, если он... уже попросту не соображает, что от него хотят.
Ну и для чистоты эксперимента в нём не участвовали пациенты со злокачественными и доброкачественными опухолями, новообразованиями в глотке, на шее и в пищеводе, с туберкулезом и нарушениями психики. Да, всё это тоже нужно лечить, но отдельными методиками, а на этот раз изучали конкретные способы излечения конкретных нарушений.
Перед началом исследования все пациенты прошли стандартный неврологический осмотр с участием медицинского логопеда, чтобы оценить, насколько сильно у них выражена дисфагия.
Результаты оценили по 15-балльной шкале, в которой 0-2 балла означали отсутствие дисфагии, 3-7 баллов – легкую дисфагию, 8-9 – среднюю, 10-15 – тяжелую.
Всех пациентов разделили на две контрольные группы по 27 человек в каждой. В итоге после диагностики дисфагии в обеих группах результаты оказались примерно одинаковыми — 7.1 балла и 7.2 балла соответственно.
Первую группу пациентов лечили стандартным образом: базисная терапия в сочетании со стимуляцией мышц электрическим током с помощью аппарата VOCASTIM в течение 14 дней.
Здесь можете посмотреть, как это примерно происходит
Лечение голосовых связок и щитовидного хряща проходило в течение 10 сеансов, каждый из которых состоял из двух этапов: при подготовке пациенты получили воздействие гальваническим током с частотой 8 Гц, а затем импульсным током в 2,5 Гц.
Воздействие током продолжалось в среднем 5-7 минут, его силу подбирали индивидуально под каждого пациента исходя из его самочувствия. В ходе сеансов пациенты под действием электротока совершали до 150 глотательных движений.
Вторая группа пациентов получила базисную терапию, совмещенную с иглоукалыванием. Для процедур использовали 5-сантиметровые одноразовые иглы из нержавеющей стали. Иглы вводили в организм пациентов на длину 1.9-3.7 см. Пациентов при этом клали на кушетку и оставляли в неподвижном состоянии.
Длительность каждого сеанса составляла 10-15 минут, всего их было 10. Длительность курса лечения, как и в первом случае, составила 14 дней.
Какие результаты получили?
Итак, после курса лечения учёные сравнили результаты у двух групп испытуемых.
Среднее значение выраженности симптомов дисфагии для пациентов, которых лечили с помощью электрического тока, составило 5.5 баллов.
Аналогичный показатель для пациентов, которых лечили с помощью иглоукалывания, после терапии составил 4.1 балла.
Исследователи отметили, что все пациенты стали меньше жаловаться на такие симптомы, как поперхивание при употреблении пищи, изжога, боль при глотании, недоедание, нарушения голоса, слюнотечение. Все пациенты, вне зависимости от терапии, отметили улучшение своего общего самочувствия.
При этом пациенты из группы, которую лечили иглоукалыванием, продолжили восстанавливаться быстрее, чем те, кто лечились традиционной физиотерапией.
В общем, как вы понимаете, таким образом учёные доказали, что лечение последствий инсульта при дисфагии иглоукалыванием более эффективно, чем воздействие с помощью электрического тока.
Ае теперь немного о том, почему результаты оказались именно такими у пациентов в каждой из групп.
Состояние пациентов в группе, которую лечили с помощью физиотерапии, улучшилось за счёт активизации процессов нейропластичности электрическим током и усиления афферентных импульсов от мышц глотки, то есть импульсы между мышцами и центральной нервной системой начали проходить лучше.
Ещё учёные считают, что улучшение функций глотания связано с позитивным влиянием физиотерапии и моторного обучения на субментальные группы мышц.
Позитивное влияние иглоукалывания, в свою очередь, предположительно связано с системным рефлекторным влиянием на нервы и мышцы, участвующие в глотании.
Какие выводы сделали?
Проведенные исследования показали, что рефлексотерапия, как один из видов акупунктурной терапии, может помочь в реабилитации пациентов с нарушениями глотания и другими проблемами приема пищи после перенесенного инсульта.
Каок минимум, эти новые методы позволят излечить ваших близких людей, если у них есть проблемы с глотанием с средней формы до лёгкой.
Так что нетрадиционный для российской медицины метод иглоукалывания скоро станет более распространённым, потому что он увеличивает шансы пациентов выздороветь после перенесенного инсульта.
Кстати, полученные нашими учеными результаты оказались лучше, чем при аналогичном исследовании перспектив акупунктуры китайскими исследователями: при меньших затратах времени на терапию (4-7 недель у китайцев против 2 недель у российских ученых) российским медикам удалось добиться больших результатов в реабилитации больных.
Почему? Потому что были чуть другие алгоритмы применения терапии и немного другая рецептура при воздействии на биологически активные точки пациентов.
Ну и вообще, иглоукалывание теперь стало очень перспективным способом лечения людей после инсультов, но для раскрытия полного потенциала этой методики нужны новые научные исследования, чтобы применять только безвредные и, само собой, полезные методики.