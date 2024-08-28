Почему красноармейцы не любили ППШ

ППШ один из символов победы в ВОВ, и в то же самое время — один из самых нелюбимых в Красной Армии видов оружия.

Принятый на вооружение перед самым началом войны, он быстро исчез после её окончания. Служба продолжалась в странах, куда СССР поставлял вооружения почти задаром — Китай, Северная Корея, Вьетнам, европейский соцблок и многие другие.

Сегодня разбираемся в короткой судьбе ППШ-41 в советской армии — был ли он неудачен сам по себе, устаревание ли это пистолет-пулемёта как класса или конкретные просчёты конструкторов?

Почему в СССР "не любили" автоматы

Со времён «перестройки» в околоисторической публицистике любили рассуждать о неготовности РККА к вторжению Третьего Рейха. Одной из самых распространённых претензий были обвинения советского руководства в нелюбви к автоматическому оружию и манере отправлять красноармейцев с «мосинками» против немцев, которые поголовно со «шмайссерами».