Почему красноармейцы не любили ППШ

Почему красноармейцы не любили ППШЛучшее — враг хорошего
ППШ один из символов победы в ВОВ, и в то же самое время — один из самых нелюбимых в Красной Армии видов оружия.
Принятый на вооружение перед самым началом войны, он быстро исчез после её окончания. Служба продолжалась в странах, куда СССР поставлял вооружения почти задаром — Китай, Северная Корея, Вьетнам, европейский соцблок и многие другие.
Сегодня разбираемся в короткой судьбе ППШ-41 в советской армии — был ли он неудачен сам по себе, устаревание ли это пистолет-пулемёта как класса или конкретные просчёты конструкторов?
Почему в СССР "не любили" автоматы
Со времён «перестройки» в околоисторической публицистике любили рассуждать о неготовности РККА к вторжению Третьего Рейха. Одной из самых распространённых претензий были обвинения советского руководства в нелюбви к автоматическому оружию и манере отправлять красноармейцев с «мосинками» против немцев, которые поголовно со «шмайссерами».
В действительности это было не совсем так. Роль автоматов (давайте не ссориться из-за терминов, так всем будет проще) была военным не очень ясна. Больно уж короткие дистанции ими удавалось закрывать — до 70-100 метров прицельным огнём, и лишь некоторые образцы могли похвастаться точностью на 200 метрах.
А огневой бой пехота того времени начинала с 400 метров, поэтому разумнее было вкладываться в полуавтоматические винтовки. Что, кстати, СССР не без успеха и делал. Автомат же рассматривался скорее как полицейское оружие, а для армии — как оружие самообороны, для младших командиров, расчетов и членов экипажей. Ну, как в прежние эпохи пистолет, чтобы офицер, как приоритетная цель в рукопашном бою, мог защитить себя. Только лучше.
Масло в огонь подливала стоимость. Хотя конструкции пистолет-пулемётов были не сложными, они предполагали много токарно-фрезеровочной работы, отчего стоили дорого — ствольная коробка, перфорированный кожух ствола и т. д. Первый советский массовый автомат ППД-34 (пистолет-пулемёт Дягтерёва), стоил более 1300 рублей за единицу для Наркомата вооружения. Для сравнения — винтовка Мосина образца 1930-го года стоила всего около 186 рублей.
Те же немцы в те же годы рассматривали свои MP-38/40 именно как не основное оружие. А в целом Вермахт был оснащён автоматами даже хуже, чем РККА, по штатам на дивизию. После того как ППД удалось удешевить всего до 870 рублей, военное руководство решило идти другим путём.
Было сформировано техзадание на разработку автомата с близкими характеристиками к ППД, но более дешёвого и технологичного для быстрого развертывания массового производства. Прежде всего, был расчет на штамповку деталей.
Штамповка — это по сути, прессовка листового металла, горячая или холодная. Пресс может придать сложную форму, с отверстиями, и тем самым снизить потребность в элементах, выточенных на станках. Это и удешевление, и ускорение производства, и упрощение в его технологичности. Георгий Шпагин сумел предложить такой автомат, и его детище удивительно быстро попало в производство. 87 деталей, на изготовление которых нужно немногим более 5,6 часов. Хотя позднее нормой стали 7,3 часа, что всё равно очень быстро.
РККА после финской войны сделала переоценку такого оружия. Автоматы рассматривались как потенциальное оружие штурмового боя на предельно близких дистанциях, где они были гораздо эффективнее винтовки и штыка. Поэтому советские конструкторы и задались идеей создать более массовый вариант.
Преимущества ППШ-41
Хотя в теме заявлено так, что говорить мы будем о недостатках, но как известно, все недостатки происходит от преимуществ, и наоборот. То есть они тесно связаны.
ППШ-41 стоил в итоге порядка 560 рублей за единицу, что уже выглядело вполне приемлемо. СССР располагал отличным патроном 7.62х25 мм ТТ, на основе патронов к пистолет-карабину Маузер С96. При длине ствола 269 мм и скорости пули в почти 500 м/с это давало прекрасную для такого оружия настильность огня. Для сравнения — немецкий MP-40 имел 248 мм длину ствола и 300-400 м/с скорость пули, правда, более тяжёлой и массивной от патронов 9х19 мм.
Магазин барабанного типа на 71 патрон позволял вести достаточно долгий бой на одном магазине, а это отличное преимущество в ближнем бою. Подразделение автоматчиков могло, опираясь только на личное оружие, создать мощную стену огня — решить задачу автоматами и гранатами.
Немцы оценили это оружие, и в итоге ППШ стал вторым по массовости автоматом в Вермахте, уступив только MP-40. На начальном этапе больше ценился, конечно, ППД — гораздо более качественный, как изделие. Но со временем они в трофеях перестали встречаться, а вот множество ППШ немецкие солдаты даже переделывали под собственный тип патрона 9х19 мм.
В условиях 1941-го года и эвакуации промышленности оружейные заводы часто приходилось запускать даже под открытым небом, настолько острой была ситуация. И тут выявилось ещё одно преимущество ППШ — скорость и простота производства. Практиковалась даже поставка отдельных стволов от винтовок Мосина, которые просто распиливали по частям на стволы к автомату.
В итоге производство ППШ могло обойтись без трудоёмких и технологически сложных этапов. Основная часть работы — штамповка и сборка, благодаря чему в производстве можно было задействовать рабочую силу почти любой квалификации, включая школьников.
К началу 1941 года СССР производил свыше 3000 автоматов этого типа в сутки. Всего за войну было произведено около 5 миллионов ППШ-41.
Ну и про недостатки
В первую очередь автомат получился тяжёлым, а если сказать заковыристее — эргономически несбалансированным. Со снаряжённым магазином 5,3 кг. Хотя это не особо больше, чем например MP-40, или старые барабанные версии автомата Томпсона. Но проблема в том, что барабан сильно перевешивал, создавая дисбаланс при стрельбе. Большие габариты с выпирающим барабаном делали ППШ неудобным для экипажей боевых машин.
Дополнялось это отсутствием цевья, или рукоятки, для уверенного удержания оружия при стрельбе. В ППД было вполне себе выраженное и в меру удобное цевьё, но оно и требовало больше времени на изготовления ложа. В немецких MP-40 выраженная «юбка» фиксатора магазина как-то могла компенсировать неудобно расположенное цевьё сзади самого магазина. Но у ППШ не было ничего. В общем, на удобстве тут сэкономили.
Патрон 7.62х25 мм, при всех баллистических достоинствах, не обладал хорошим останавливающим действием в с равнении с тяжёлыми 9 мм пулями патронов Парабеллум (и не говоря уже о 11.43 мм Томпсона).
Высокий темп стрельбы с около 900 выстрелов в секунду неплохо компенсировал характерные недостатки балансировки, мешающие кучной стрельбе. Но, в то же самое время, приводил к быстрому перегреву (а цевья, напомним, нет), высокому расходу боеприпасов (а барабана в штатном комплекте лишь два). Поэтому эффективное использование ППШ требовало достаточного опыта бойца.
Наконец, сам барабанный магазин — самый главный головняк ППШ. Несовершенство производства, заставляло держать специального работника, который молотком и напильником вручную подгонял каждую пару барабанов к каждому автомату. В итоге, магазины были невзаимозаменяемыми — либо слишком свободно болтались, провоцируя перекосы и заклинивания, либо вообще не влезали.
Но даже собственный барабан автомата не отличался надёжностью. Практиковалось неполное заряжание на 65 патронов, что более-менее гарантировало исправную работу. Конструкция барабана была непростой, в условиях войны качественно произвести такое изделие в миллионных объёмах слишком сложно. Да и снаряжение его долгое и хлопотное.
Отчасти это решалось появлением коробчатого магазина на 35 патронов, так ППШ лишался львиной доли недостатков. Но массовой эта практика не стала. Только появление ещё более простого и дешёвого автомата Судаева ППС, отчасти решило проблему (если бойцу такой автомат доставался).
На ППШ применялось хромирование канала ствола, что снижало скопление в нём пороховой гари и берегло от ствольной «грыжи» или разрывов. Однако ствольная коробка засорялась из-за не самых качественных советских порохов. Кроме того, не лучшим образом автомат переживал и внешние загрязнения, а конструкция с массой допусков этому способствовала. Это был далеко не АК (хотя и за ним нужен уход).
Кроме вышеописанных, ППШ страдал не самой долгой эксплуатационной живучестью, но это был удел всех автоматов удешевлённых конструкций, как и британский Sten, например.
Чем ценен ППШ во Второй мировой войне
Красная Армия перед войной готовилась к перевооружению на самозарядные винтовки СВТ, которые и должны были обеспечивать тактические преимущества советской пехоте. Однако в условиях военного коллапса 1941-го завершить этот процесс стало невозможно. Поэтому ППШ шёл как основное средство повышения огневой мощи, пусть и на более коротких дистанциях, и с более слабым патроном.
Разведчики и диверсанты предпочитали трофейные немецкие автоматы, вплоть до появления ППС. Зато рядовая пехота, инженерные подразделения, бывшие на острие атак, смогли получить достаточно эффективное оружие, в достаточных количествах. Брошенные в жертву количеству, качество и эргономика, позволили несколько компенсировать недостаток автоматического оружия.
В каком-то смысле ППШ-41 — это ответ немецким пулемётам MG-34/42, служившим огневой базой пехоты, и на голову превосходившим советские ручные пулемёты ДП-27. Пусть и «весовые категории» такого оружия несопоставимы, зато бойцы Красной армии могли эффективнее воевать, не позволяя немцам навязать инициативу.