Российские учёные по-новому взглянули на проблему ожирения

Российские учёные по-новому взглянули на проблему ожиренияА заодно усовершенствовали диагностику эндокринных нарушений
По данным Росстата, на 2022 год от лишнего веса страдает 2,2 миллиона россиян, более того, всё чаще ожирение появляется у подростков: так, за год заболевание было выявлено 40 000 (!) детей. Впрочем, данные эти не совсем точные, так как статистика строится только на тех пациентах, кто дошёл до врача. А на самом деле россиян с ожирением может быть намного больше.
Обычно в больницах и клиниках не фиксируют лишние килограммы, а записывают только те заболевания, с которым к ним обратились. Да и люди с избыточным весом не спешат к специалистам с такой проблемой. Зачем им это? И так нормально живётся, да и идти куда-то тяжело.
На самом деле в России всё не так плохо: в мире на 2022 год насчитывалось более 1 миллиарда человек с ожирением. И лидером выступает вовсе не США, а Остров Науру, где 88.5% жителей имеют проблемы с весом, а самая худая страна — Вьетнам.
Причиной этого явления довольны очевидны: малоподвижный образ жизни, сбои в организме, и, конечно, неправильное питание.
Людям, которые обратились к специалисту, назначают биоимпеданс, чтобы узнать сколько жира в теле, жидкости и мышечной массы, но этот анализ недостаточно точный и может скорее помешать подобрать подходящую диету или назначить правильное лечение. Поэтому российские учёные и взялись за разработку нового метода изучения человеческого организма.
Для начала давайте выясним, что же такого плохого в лишнем весе.
Жирная проблема
Избыточный вес — один из врагов нашего организма, и не стоит забывать, что ожирение — болезнь прогрессирующая, особенно если не обращать на неё внимание. Важно следить за своим образом жизни и питанием. Конечно, бывает и генетическая предрасположенность к избыточному весу. Сложнее всего похудеть тем, у кого болезнь связана с наследственностью, а вот остальные могут разобраться самостоятельно — главное проявить силу воли.
Важно понимать, что худеть — долго, если делать это правильно и без вреда здоровью, а не только питаться водой и воздухом, лишь бы сбросить 20кг за месяц. Обычно врач выстраивают диету и рекомендует физическую активность. По стандарту: никаких сладостей и булок, минимум жирного и газировок — пьём обычную воду и т. д. К сожалению, иногда этого недостаточно и требуются специальные препараты, а в самых тяжелых случаев возможно и хирургическое вмешательство.
Но почему лишний вес вообще опасен? Дело в том, что повышается риск развития разных заболеваний:
- Болезнь сердца — гипертония.
- Эндокринная система — сахарный диабет.
- Опорно-двигательная система — протрузии, грыжи и боль в суставах и пояснице.
- Дыхательная система — астма, апноэ и сильная отдышка при любой нагрузке.
- Пищеварение — заболевания кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря.
И это только малый список возможных проблем.
Так что же предлагают наши специалисты?
Измеритель жира
Российские учёные из Сеченовского университета поставили перед собой задачу — разработать новый способ оценки толщины гиподермы. Они решили использовать оптический метод, который основан на спектроскопии диффузного отражения — для него не надо вводить какие-либо инструменты в тело человека.
Измерение гиподермы, то есть подкожно-жирового слоя, используется медиками для оценки уровня ожирения. Спортсмены или люди с эндокринными заболеваниями проходят такую диагностику для проверки эффективности программ по снижению веса и оценки их общего состояния.
Спектроскопия диффузного отражения (СДО) — метод, который определяет насколько ткани могут поглощать или рассеивать электромагнитные излучения, что и позволяет узнать толщину жирового слоя человека. Учёные сопоставили данные СДО с толщиной слоя и построили математическую модель, которая даст возможность рассчитать плотность гиподермы.
Затем, эту модель начали проверять на людях: на это исследование вызвалось 247 человек, в возрасте от 4 лет и до 71 года. Измерение проводили при помощи калипера, это что-то вроде «щипцов-линейки»: с их помощью защипывают кожу и смотрят на значения, а затем сравнивают со специальной таблицей, которая содержит информацию о соотношении толщины жировой ткани к мышцам организма. После сравнения данных с СДО и калипера, учёные выяснили, что новый метод работает точнее и лучше, ведь он позволяет учитывать толщину кожи.
У женщин и мужчин разная толщина кожи, поэтому калипер давал не такие точные результаты, как хотелось бы. Помимо этого, калипер не позволяет измерять те части тела, где кожа изогнута: например,лицо. Тяжело было бы щепать лоб такой штукой.
Результаты позволяют сделать вывод о том, что спектроскопия диффузного отражения — перспективный метод оценки толщины подкожно-жировой клетчатки, так как он неинвазивный и быстрый, а также позволяет проводить измерения на любых участках тела. На точность метода влияют физиологические характеристики, включая пол и возраст, что требует индивидуальной калибровки.
Новый метод СДО выгодно отличается от предшественников: с его помощью изучение тела проходит быстрее и точнее. По словам учёных, главное собрать побольше данных о пациенте и учитывать индивидуальные проблемы со здоровьем — тогда лечение будет корректным. Вдобавок, новой метод дешевле, чем КТ, УЗИ или тот же биоимпеданс.
Многообещающая разработка
Эта медицинская новинка очень перспективная, применять её можно в самых разных направлениях: диетология, эндокринология, спортивная медицина и др. Не нужно будет больше направлять пациента к другому врачу, чтобы сдать анализ биоимпеданс — посветили какой-то штукой на кожу, и уже понятно какой процент жира.
Так как скоро мы перейдём на этот замечательный метод? Сейчас учёным нужно провести дополнительные тесты СДО, чтобы лучше учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Ещё планируют этот «измеритель» доработать так, чтобы стало возможно определить процент висцерального жира, из-за которого появляются проблемы с печенью, развивается диабет, и начинает мучить артериальное давление.
Конечно, эта разработка появится в каждой больнице не на этой неделе, но в ближайшем будущем, и поможет людям вернуться к комфортной жизни. Да и просто поспособствует тому, что мы сможем влезть в любимые штаны после летнего сезона шашлыков. Это ли не здорово?