Российские учёные по-новому взглянули на проблему ожирения

Жирная проблема

Избыточный вес — один из врагов нашего организма, и не стоит забывать, что ожирение — болезнь прогрессирующая, особенно если не обращать на неё внимание. Важно следить за своим образом жизни и питанием. Конечно, бывает и генетическая предрасположенность к избыточному весу. Сложнее всего похудеть тем, у кого болезнь связана с наследственностью, а вот остальные могут разобраться самостоятельно — главное проявить силу воли.

Важно понимать, что худеть — долго, если делать это правильно и без вреда здоровью, а не только питаться водой и воздухом, лишь бы сбросить 20кг за месяц. Обычно врач выстраивают диету и рекомендует физическую активность. По стандарту: никаких сладостей и булок, минимум жирного и газировок — пьём обычную воду и т. д. К сожалению, иногда этого недостаточно и требуются специальные препараты, а в самых тяжелых случаев возможно и хирургическое вмешательство.

Но почему лишний вес вообще опасен? Дело в том, что повышается риск развития разных заболеваний:

Болезнь сердца — гипертония.

Эндокринная система — сахарный диабет.

Опорно-двигательная система — протрузии, грыжи и боль в суставах и пояснице.

Дыхательная система — астма, апноэ и сильная отдышка при любой нагрузке.

Пищеварение — заболевания кишечника, поджелудочной железы и желчного пузыря.

И это только малый список возможных проблем.

Так что же предлагают наши специалисты?