Проблемы малого бизнеса в России: есть ли решение?

Такая платформа как «Модульбанк» специализируется на обслуживании малого бизнеса и предлагает цифровые решения для кредитования без залога и поручителей. Оценка происходит на основе анализа транзакций компании, что позволяет быстрее принимать решение о выдаче кредита.

Также стоит обратить внимание на «Тинькофф Бизнес», который предоставляет МСБ услуги кредитования. Используют они скоринговую (автоматизированную) систему на основе больших данных, а это ускоряет процесс одобрения заявок и снижает требования к предпринимателям.

Бухгалтерия

Финтех-компании предлагают облачные решения для ведения бухгалтерии и налоговой отчетности. Эти сервисы автоматически собирают и анализируют данные о продажах и других финансовых операциях, что помогает малому бизнесу избегать ошибок в отчётности и управлении финансами.

Обратить внимание стоит на «Контур.Эльба» — облачную платформу, которая помогает малому бизнесу с ведением бухгалтерии, расчётом налогов и сдаче отчётности в налоговую службу. С ней всё это можно сделать онлайн, а это и быстрее, и дешевле. Более того, первое время сервисом можно пользоваться бесплатно!

Привлечение капитала

Не все предприниматели хотят связываться с банками, как мы уже говорили, условия там конские. Некоторые финтех-компании готовы предоставить новые виды финансовых инструментов, таких как краудфандинг и p2p-кредитование.

Платформа «Планета.ру» — крупнейшая краудфандинговая платформа в России, с её помощью малый бизнес может привлечь средства частных инвесторов на запуск новых проектов или продуктов. Особенно актуальна она будет для стартапов и творческих проектов.