Проблемы малого бизнеса в России: есть ли решение?Российский финтех спешит на помощь
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Современные проблемы требуют современных решений
Ни для кого не секрет, что процветающий малый бизнес — основа здоровой экономики в любой стране. Процент малого и среднего бизнеса (далее МСБ) в развитых странах составляет примерно 97-99% от общего числа предприятий. Россия от этой цифры не то чтобы отстаёт, но есть неприятный нюанс.
В то время как в таких странах, как США или Германия вклад малого и среднего бизнеса в ВВП страны составляет 50-60%, в России он — всего лишь 20%. Получается, что вклад МСБ в развитие отечественной экономики совсем невелик. Почему так? Давайте разбираться.
Начнём с главного — финансов: банки неохотно кредитуют МСБ и предлагают достаточно жёсткие условия и высокие процентные ставки.
Бюрократические проволочки также привносят дополнительные сложности в ведение малого бизнеса. Всевозможные нормативные требования, разнообразные налоги и сборы часто оказываются слишком запутанными для небольших компаний, что затрудняет их расширение и замедляет рост доходов.
Изменения в налоговом законодательстве, введение торгового сбора и увеличение страховых взносов — всё это негативно повлияло на развитие малого предпринимательства.
Российский МСБ довольно «консервативен»: менее четверти малых предприятий занимаются внедрением инноваций, в вот в странах Запада такой показатель ощутимо выше (в США он составляет, например, 50%). Причина довольно прозаична — не хватает финансов и частных фондов, которые готовы поддержать стартапы.
Не стоит забывать и про сравнительно низкую покупательную способность россиян. По официальным данным Росстата на январь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составляет 75 034 рублей, но все мы прекрасно понимаем, что такое «средняя» зарплата по стране. На ум сразу приходит бородатый анекдот — кто-то ест фарш, а кто-то капусту, но в среднем все мы едим голубцы!
Небольшой ларёк не в состоянии конкурировать с «Пятёрочкой», потому что просто не может предложить такое обилие акций и скидок: отбить потраченные деньги и немного заработать — уже победа. Поэтому у крупных сетевиков цены зачастую значительно ниже чем у МСБ.
В общем, выглядит всё не особо радужно, но выход есть всегда. Например, положение МСБ смогут улучшить современные технологии.
Финтех в помощь МСБ
Платежи и кредитование
Начнём, пожалуй, с Системы Быстрых Платежей (СБП), которая помогает заметно сэкономить на эквайринге: средняя комиссия в банках - 1,25%, а в СПБ - 0.4-0.7%. Ощутимо, не так ли?
Эквайринг — это технология, которая позволяет проводить безналичные платежи. Покупатели могут расплатиться как дебетовыми и кредитными картами, так и по QR-коду или смартфоном или иным устройством, если они поддерживают функцию бесконтактной оплаты. За эту услугу банк берёт комиссию с каждой транзакции.
Как мы уже говорили, одна из ключевых проблем малого бизнеса — доступ к кредитованию. Банки часто требуют большое количество документов и гарантии возврата средств, а это усложняет получение кредитов. Финтех-компании упрощают этот процесс с помощью цифровых технологий для оценки кредитоспособности и принятия решений.
Такая платформа как «Модульбанк» специализируется на обслуживании малого бизнеса и предлагает цифровые решения для кредитования без залога и поручителей. Оценка происходит на основе анализа транзакций компании, что позволяет быстрее принимать решение о выдаче кредита.
Также стоит обратить внимание на «Тинькофф Бизнес», который предоставляет МСБ услуги кредитования. Используют они скоринговую (автоматизированную) систему на основе больших данных, а это ускоряет процесс одобрения заявок и снижает требования к предпринимателям.
Бухгалтерия
Финтех-компании предлагают облачные решения для ведения бухгалтерии и налоговой отчетности. Эти сервисы автоматически собирают и анализируют данные о продажах и других финансовых операциях, что помогает малому бизнесу избегать ошибок в отчётности и управлении финансами.
Обратить внимание стоит на «Контур.Эльба» — облачную платформу, которая помогает малому бизнесу с ведением бухгалтерии, расчётом налогов и сдаче отчётности в налоговую службу. С ней всё это можно сделать онлайн, а это и быстрее, и дешевле. Более того, первое время сервисом можно пользоваться бесплатно!
Привлечение капитала
Не все предприниматели хотят связываться с банками, как мы уже говорили, условия там конские. Некоторые финтех-компании готовы предоставить новые виды финансовых инструментов, таких как краудфандинг и p2p-кредитование.
Платформа «Планета.ру» — крупнейшая краудфандинговая платформа в России, с её помощью малый бизнес может привлечь средства частных инвесторов на запуск новых проектов или продуктов. Особенно актуальна она будет для стартапов и творческих проектов.
Будущее малого бизнеса зависит от финтеха?
Несмотря на все трудности, с которыми сталкивается малый бизнес в России, финтех явно становится инструментом, который способен кардинально поменять ситуацию. Современные технологии делают бизнес проще, быстрее и доступнее. Неважно, идёт ли речь о СБП, краудфандинге или умной бухгалтерии — всё это заметно расширяет возможности предпринимателей.
Финтех уже сейчас меняет правила игры. Раньше думали, что «без банка никуда», теперь же — технологии в помощь! Сэкономить на эквайринге, получить кредит по упрощённой системе или привлечь деньги через краудфандинг — всё это рабочие схемы, которые дают малому бизнесу не просто шанс на выживание, но и на развитие.
Так что, если вы планируете открывать своё дело — сейчас идеальное время, чтобы окунуться в мир финтеха и использовать все его возможности. Это ли не здорово?