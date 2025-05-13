Наука и технологии
Опубликовано 13 мая 2025, 17:24
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Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

Новые российские стартапы в помощь селлерам
Сегодня все совершают покупки на маркетплейсах, а сегмент интернет-торговли растёт как на дрожжах. Может быть, вы тоже хотите попробовать начать свой бизнес?
Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© immunocap.ru

Что вас там ждёт?

В России онлайн-торговля развивается очень активно. Многие из-за доступности и лёгкости оформления заказа — всего в пару кликов — буквально становятся шопоголиками и просто не могут не потратить часть своей зарплаты на новую покупку. Именно поэтому особенно успешно дела идут у маркетплейсов.

Количество покупок в онлайне и офлайне уже сравнялось. Лучше всех дела, конечно, обстоят у Wildberries и Ozon. Однако это не означает, что у продавцов на этих платформах всё складывается совершенно безоблачно.

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© moysklad.ru

С одной стороны, маркетплейс как платформа действительно имеет много плюсов: огромное количество покупателей, нет необходимости арендовать помещение, простая реклама и т.д.

С другой стороны, продавцам приходится сталкиваться со значительной конкуренцией. Например, один и тот же товар могут продавать множество разных магазинов, и за внимание и интерес клиента придётся побороться.

Также важно помнить о скидках: продавцу на маркетплейсе просто необходимо участвовать в акциях. В противном случае его товар будет пессимизирован: то есть, его будут показывать только после того, как клиент ознакомится с товарами продавцов, которые участвуют в акции.

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© pinterest.com

Кроме того, придётся оплачивать комиссию за различные услуги: от самой продажи товара до использования склада и рекламных услуг.

Если брать всё это в расчёт, то становится очевидно, что торговля на маркетплейсе — это не такое простое дело, как многим кажется. Как и любой бизнес, она сопряжена с рисками и требует значительных капиталовложений.

С ростом онлайн-торговли появляются новые инструменты, которые помогают её совершенствовать. Что же могут нам предложить современные сервисы?

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© yandex.ru

SellerDen AI

Сервис, который позволит автоматизировать всю рутинную работу на маркетплейсе. Разработчик утверждает, что подавляющая часть ИИ-сервисов специализируется на каком-то одном функционале. Этот ИИ, в свою очередь, многофункционален.

Одна из встроенных функций — это SEO-генератор описания для карточки товара. Простыми словами, эта функция позволит ИИ составить такое описание, какое нужно продавцу: выделит особые качества и характеристики, укажет преимущества товара. Самое главное, что продавцу нужно указать только самый минимум: название, характеристики и короткое описание. А нейросеть уже сделает из этого вполне презентабельный текст.

Выглядит это примерно так

Выглядит это примерно так

© sellerden.ai

Для селлеров на OZON этот ИИ может стать отличным помощником, который ответит на любые вопросы, например, подскажет стоимость комиссии на определённый товар, подготовит документооборот, правила, установит регламент и прочее.

Мониторинг цен

Очень важно своевременно отслеживать цены конкурентов. Это позволяет бизнесу оставаться гибким и подстраиваться под рынок. Для этого подойдёт телеграм-бот с говорящим названием «Шопер Бот». Он позволяет отслеживать цены на Wildberries, Ozon, **AliExpress **и Lamoda.

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© mos.ru

Бот будет сообщать о скидках или повышении цен, о наличии или отсутствии товара у конкурентов через уведомления. Бот абсолютно бесплатный и подойдёт не только для продавцов, но и для обычных покупателей.

А вот следующий сервис уже больше подходит для серьёзных селлеров. «OWWA» выполняет те же функции, что и упомянутый ранее бот: собирает информацию о ценах с конкретных страниц. Он выгружает все данные в систему 1С. Настроек минимум, посторонняя помощь для работы с системой не требуется, функционал простой и понятный.

Обрабатывает практически любой маркетплейс на ваш выбор

Обрабатывает практически любой маркетплейс на ваш выбор

© owwa.ru

Следует отметить, что эта система не является полностью бесплатной. В общем, продавец может выбрать, что ему больше подходит: телеграм-бот или сервис для ценовой аналитики.

Нейросеть для отзывов

Отзывы на маркетплейсах — это первое, на что обратит внимание покупатель. «Airesponses» может стать отличным помощником для любого селлера. Эта нейросеть не только отвечает на отзывы, но и будет искать проблемы и инсайты на основе отзывов.

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

© gov.kz

Это отличный инструмент, который позволяет сэкономить время и деньги. Продавцу больше не нужно тратить время на работу с отзывами или нанимать отдельного специалиста для этой задачи.

Инструменты, которые подойдут всем

Торговля на маркетплейсах открывает огромные возможности для бизнеса, но вместе с тем требует грамотного подхода и адаптации к постоянно меняющимся условиям. Да, продавцам приходится сталкиваться с высокой конкуренцией, сложными алгоритмами продвижения, необходимостью участвовать в акциях и контролировать множество процессов. Однако с современными технологиями все стало чуть легче: с автоматизацией рутины и анализом рынка поможет, да и взаимодействие с клиентами упростит.

© culture.ru

Благодаря совершенствованию цифровых инструментов даже продавцы с небольшим оборотом могут эффективно развивать свой бизнес, оптимизировать затраты и при этом оставаться конкурентоспособными. Онлайн-торговля продолжает расти, а значит, у тех, кто готов внедрять инновации и использовать новые возможности, есть все шансы на успех. Главное — оставаться гибким, следить за трендами и выбирать те решения, которые действительно экономят время и повышают прибыль