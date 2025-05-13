Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решитьНовые российские стартапы в помощь селлерам
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Что вас там ждёт?
В России онлайн-торговля развивается очень активно. Многие из-за доступности и лёгкости оформления заказа — всего в пару кликов — буквально становятся шопоголиками и просто не могут не потратить часть своей зарплаты на новую покупку. Именно поэтому особенно успешно дела идут у маркетплейсов.
Количество покупок в онлайне и офлайне уже сравнялось. Лучше всех дела, конечно, обстоят у Wildberries и Ozon. Однако это не означает, что у продавцов на этих платформах всё складывается совершенно безоблачно.
С одной стороны, маркетплейс как платформа действительно имеет много плюсов: огромное количество покупателей, нет необходимости арендовать помещение, простая реклама и т.д.
С другой стороны, продавцам приходится сталкиваться со значительной конкуренцией. Например, один и тот же товар могут продавать множество разных магазинов, и за внимание и интерес клиента придётся побороться.
Также важно помнить о скидках: продавцу на маркетплейсе просто необходимо участвовать в акциях. В противном случае его товар будет пессимизирован: то есть, его будут показывать только после того, как клиент ознакомится с товарами продавцов, которые участвуют в акции.
Кроме того, придётся оплачивать комиссию за различные услуги: от самой продажи товара до использования склада и рекламных услуг.
Если брать всё это в расчёт, то становится очевидно, что торговля на маркетплейсе — это не такое простое дело, как многим кажется. Как и любой бизнес, она сопряжена с рисками и требует значительных капиталовложений.
С ростом онлайн-торговли появляются новые инструменты, которые помогают её совершенствовать. Что же могут нам предложить современные сервисы?
SellerDen AI
Сервис, который позволит автоматизировать всю рутинную работу на маркетплейсе. Разработчик утверждает, что подавляющая часть ИИ-сервисов специализируется на каком-то одном функционале. Этот ИИ, в свою очередь, многофункционален.
Одна из встроенных функций — это SEO-генератор описания для карточки товара. Простыми словами, эта функция позволит ИИ составить такое описание, какое нужно продавцу: выделит особые качества и характеристики, укажет преимущества товара. Самое главное, что продавцу нужно указать только самый минимум: название, характеристики и короткое описание. А нейросеть уже сделает из этого вполне презентабельный текст.
Для селлеров на OZON этот ИИ может стать отличным помощником, который ответит на любые вопросы, например, подскажет стоимость комиссии на определённый товар, подготовит документооборот, правила, установит регламент и прочее.
Мониторинг цен
Очень важно своевременно отслеживать цены конкурентов. Это позволяет бизнесу оставаться гибким и подстраиваться под рынок. Для этого подойдёт телеграм-бот с говорящим названием «Шопер Бот». Он позволяет отслеживать цены на Wildberries, Ozon, **AliExpress **и Lamoda.
Бот будет сообщать о скидках или повышении цен, о наличии или отсутствии товара у конкурентов через уведомления. Бот абсолютно бесплатный и подойдёт не только для продавцов, но и для обычных покупателей.
А вот следующий сервис уже больше подходит для серьёзных селлеров. «OWWA» выполняет те же функции, что и упомянутый ранее бот: собирает информацию о ценах с конкретных страниц. Он выгружает все данные в систему 1С. Настроек минимум, посторонняя помощь для работы с системой не требуется, функционал простой и понятный.
Следует отметить, что эта система не является полностью бесплатной. В общем, продавец может выбрать, что ему больше подходит: телеграм-бот или сервис для ценовой аналитики.
Нейросеть для отзывов
Отзывы на маркетплейсах — это первое, на что обратит внимание покупатель. «Airesponses» может стать отличным помощником для любого селлера. Эта нейросеть не только отвечает на отзывы, но и будет искать проблемы и инсайты на основе отзывов.
Это отличный инструмент, который позволяет сэкономить время и деньги. Продавцу больше не нужно тратить время на работу с отзывами или нанимать отдельного специалиста для этой задачи.
Инструменты, которые подойдут всем
Торговля на маркетплейсах открывает огромные возможности для бизнеса, но вместе с тем требует грамотного подхода и адаптации к постоянно меняющимся условиям. Да, продавцам приходится сталкиваться с высокой конкуренцией, сложными алгоритмами продвижения, необходимостью участвовать в акциях и контролировать множество процессов. Однако с современными технологиями все стало чуть легче: с автоматизацией рутины и анализом рынка поможет, да и взаимодействие с клиентами упростит.
Благодаря совершенствованию цифровых инструментов даже продавцы с небольшим оборотом могут эффективно развивать свой бизнес, оптимизировать затраты и при этом оставаться конкурентоспособными. Онлайн-торговля продолжает расти, а значит, у тех, кто готов внедрять инновации и использовать новые возможности, есть все шансы на успех. Главное — оставаться гибким, следить за трендами и выбирать те решения, которые действительно экономят время и повышают прибыль