Проблемы продавцов на маркетплейсах и как их решить

Что вас там ждёт?

В России онлайн-торговля развивается очень активно. Многие из-за доступности и лёгкости оформления заказа — всего в пару кликов — буквально становятся шопоголиками и просто не могут не потратить часть своей зарплаты на новую покупку. Именно поэтому особенно успешно дела идут у маркетплейсов.

Количество покупок в онлайне и офлайне уже сравнялось. Лучше всех дела, конечно, обстоят у Wildberries и Ozon. Однако это не означает, что у продавцов на этих платформах всё складывается совершенно безоблачно.