Что возят космические грузовики

Российские грузовые корабли «Прогресс» — неотъемлемая часть мировой космической программы. Что же, давайте вместе познакомимся с историей и возможностями «космического дальнобойщика».

История Прогресса

Рассказ наш берёт свое начало в конце 1970-х годов. Советский Союз стремился усилить свое присутствие в космосе, а также продлить сроки службы станции «Салют-6». «Союз» при всё желании не мог вместить всё необходимое, вот и возникла идея создания специального корабля.

Грузовик создавали на базе пилотируемого «Союза», работы начались в 1973 году. Спустя всего пять лет, в 1978 году, первый корабль отправился к станции «Салют-6» (всего он к ней летал 12 раз). Благодаря удачному инженерному решению к станции можно было пристыковать два корабля, что и позволило космонавтам принимать грузы.