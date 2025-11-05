Простой способ, который спасет танки от дронов. И это не «мангалы»Неуязвимый символ войны стал уязвимым. Что будет с танками дальше?
Вокруг танков не утихают споры военных экспертов — уйдут они с поля боя будущего (если уже в настоящем их применение ограничено), или танки себя ещё покажут. Вопрос остаётся открытым, мы находимся в переходной точке, когда перестраиваются доктрины, тактические схемы, технологическое оснащение.
Сегодня попробуем побыть футурологами, и разобраться, как сам концепт танка может быть востребован в будущем, и как он изменится. Рассмотрим возможные ветки развития.
Роль танка
Тут всё сравнительно просто: танк — один из немногих типов вооружения, который уязвим только к противотанковому оружию, то есть всё остальное ему нипочём. В этом его основная тактическая роль — танковые подразделения в первом эшелоне наступления берут на себя основное огневое воздействие уцелевших после артподготовки сил противника. Они же и основное средство подавления уцелевших огневых точек. Они же играют важную роль в действиях на оперативном просторе, развивая успех, когда основные эшелоны обороны прорваны.
В настоящем это уже давно не так. Причин много — например, появление широкого спектра эффективного противотанкового оружия, противотанковых комплексов с управляемыми ракетами (ПТРК с ПТУР). Но наиболее остро проблема встала с появлением дронов — барражирующих снарядов, или FPV-дронов с небольшим кумулятивным зарядом.
Общая танковая компоновка, а с ней и распределение бронирования отвечает угрозам предыдущих эпох — основная защита сосредоточена в лобовой проекции, несколько хуже защищён борт в передней части, ещё меньше — в задней части. Корма и верхняя проекция имеют защиту в основном от автоматических пушек 20 - 30 мм, которые установлены на вертолётах и штурмовиках. Однако гибкий в управлении дрон способен облетать танк и атаковать практически где угодно, выбирая наиболее уязвимые места.
Танки опутываются замысловатым экранированием, часто напоминая передвижные ангары. Вопрос пассивной защиты от дронов бойцы решают, как правило, при помощи смекалки™, поэтому вариаций много и эффективность решений разная. Также используются портативные станции РЭБ, способные глушить основные частоты, на которых передаются команды дронам. Однако сами дроны модифицируют для обхода основных типов коммерческих РЭБ станций, или используют дроны на оптоволоконном проводе — такие РЭБ не боятся вообще.
В итоге, массовое применение бронетехники стало если не невозможным, то очень опасным. Даже несмотря на то, что одного дрона редко когда достаточно для поражения такой цели, как танк. Не редкость, когда для выведения из строя расходуется более десятка аппаратов.
Поэтому танки сегодня используются в двух основных ролях. Во-первых, огневые точки с закрытых позиций, когда орудие танка ведёт огонь навесной траекторией, и, по сути своей, работает как самоходное орудие. Во-вторых, почти единично, танки применяются как передвижные штурмовые орудия: с противоминными устройствами, антидроновыми экранами и станциями РЭБ.
Ветка 1
Ещё до начала СВО развитие современных танковых платформ имело тренд на наращивание дальности поражения танковых орудий. Если в 2000-е годы точность доводили до около 100% поражения на цели на дистанциях до 5000 метров, то в 2010-е речь велась уже о 8000 метрах. Перспективные танки разрабатываются с дальностью поражения доходящей до 10 - 12 тысяч.
Подобные решения требуют уже нетривиальных идей. В частности, говорят об управляемых снарядах для танковых выстрелов, или о корректируемых — такие типы снарядов уже широко используются в гаубичной артиллерии (Excalibur, Краснополь). Дальность же выстрела будет увеличивать не только пороховой заряд, но и собственный ускоритель в снаряде, тоже подсмотрено у артиллеристов, применяющих активно-реактивные снаряды для дистанций 30 — 70 км.
Корейцы в своих К2 используют более простое решение — танк выстреливает планирующий снаряд по навесной траектории, который планирует к цели сверху, корректируясь оператором по каналу связи. Таким образом, зона поражения машины доходит до 8000 метров.
© Принципы работы управляемых снарядов. Хотя в условиях активности РЭБ GPS навигация неплохо глушится, эффективность их в зоне СВО оказалась невысока
Но в некоторых случаях мудрить не собираются, а решают ещё проще — разрабатывают для танков новые орудия, типа пушка-гаубица. Стандартные танковые калибры сегодня — это 120 - 125 мм, но во французских Leclerc T4 уже экспериментировали с пушкой 140 мм, ею же планируют оснащать перспективный франко-германский проект EMBT, существующий пока в двух опытных образцах.
По схожему пути пошли и в России, Т-14 Армата планируют дополнить модификацией танка с орудием 152 мм 2А83. Такое орудие полностью перестраивает необитаемый модуль, позволяя применять выстрелы длинной свыше метра. Ожидается:
- Возможность применять особо дальнобойные подкалиберные выстрелы со стрежнем (БОПС, или на жаргоне «лом»), дальность поражения таким ломом может дойти до 5 км, на сегодня эффективное поражение таким типом ограничено 1 - 2 км, в зависимости от защищённости цели
- Адаптированные корректируемые выстрелы аналогичные Краснополь (или танковая модификация Краснополь), способные с высокой точностью, вплоть до прямого попадания работать на дистанциях до 25 км
- Использование противотанковых ракет с высокими показателями пробиваемости, аналогичные ПТРК Корнет
- А целом высокое могущество боеприпаса, большая осколочная масса, эффективность которой при навесном огне выше, чем прямым выстрелом (горизонтальный осколочный веер, а не вертикальный)
В целом, ранее никогда гаубичная артиллерия не рассматривалась, как точное оружие — ими накрывали позиции, используя батареями и дивизионами. Сегодня, благодаря АСУНО (система управления навесным огнём) и точным данным доразведки с дрона, задачи прямого попадания решаемы и для ствольной артиллерии.
У такого подхода есть и недостатки — растёт масса и снижается маневренность, усложняется конструкция, требуется отдельное программно-аппаратное обеспечение. По сути, получается полу-танк — полу-САУ, или тяжелобронированная САУ.
Некоторые специалисты видят в этом перспективу — танк может легко переключаться между весьма разными на сегодня задачами, требующими концептуально разных боевых машин. Главное, что большая дальность позволяет держать танк на большом удалении от противника и наиболее массовых средств поражения. Решив дальние огневые задачи, танк может сменить роль на более «классическую», и работать уже как ударное средство, подавив основные угрозы себе же на ближних дистанциях. И не требуется сложное взаимодействие видов войск.
Выглядит весьма убедительно. Однако практика не раз показывала, что пытаясь смешать в одном оружии свойства различных типов, приходят не к сочетанию достоинств, а сочетанию недостатков. Такой танк может быть не самой хорошей самоходкой и не самым хорошим танком, по сути, тупиковой веткой, где на бумаге универсальная машина, а в реальном боевом столкновении малополезная.
Ветка 2 — танк как матка дронов
В сущности, дроны уже стали частью вооружений перспективных танков. Под выстрел можно адаптировать лёгкие дроны-камикадзе, а с их помощью танк может решать огневые задачи на дистанциях 20 — 40 км, возможно и дальше. Обеспечивать целеуказание и ситуационную осведомлённость может и отдельный, собственный танковый разведывательный дрон.
С помощью боевой информационно-управляющей системы (БИУС) в общей тактической цифровой среде экипаж может иметь доступ к данным, собранным всеми разведдронами подразделения. Дрон может давать не только «картинку», но нести и другую разведывательную и радиоподавляющую аппаратуру. Таким образом, можно заблаговременно отслеживать активности операторов дронов, лишать их свободной радиосреды.
Недостатками остаётся не самый большой боекомплект таких средств, хотя эффективности можно добиться на уровне подразделений.
Угрозой остаются дроны на оптоволокне, а также в перспективе программно-управляемые, или на основе ИИ. РЭБ они бояться не будут, а по цене остаются на том же примерно уровне. Однако нужно понимать, что решение задач противодействия дронам будет комплексным и вестись разными средствами и их типами в подразделениях.
Ветка 3 — новая компоновка
Решение также на поверхности. Танки стало можно поражать в уязвимые места. Так почему бы не усилить бронирование в этих уязвимых местах?
Но тут-то и кроется загвоздка — усиление бронирования повлечёт за собой цепочку технических решений, требуя создания полностью новой боевой машины. Чаще всего дроны используют небольшие кумулятивные заряды, с пробиваемостью около 220 мм гомогенной брони. На модифицированные дроны навешивают уже более мощные боевые части реактивных гранат ПГ-7ВС (пробивает до 300 — 400 мм), масса которых 2 кг, что примерно около предела грузовых возможностей массовых FPV.
Таких возможностей вполне хватает для поражения танка в корму, тыловую часть башни и верхнюю проекцию везде. Соответственно, усиления бронирования потребуют эти участки, притом, не самого значительного. Но и в этом случае танк прибавит в массе несколько тонн, а кроме того изменится распределение массы — а она в таком изделии, как танк, рассчитана предельно точно.
Таким образом, переделки потребует всё шасси целиком — силовая установка, подвеска, трансмиссия. Рост массы башни потребует новых элементов привода, усиления погона башни. Кроме того, значительно усложнятся решения для размещения органов управления огнём, эвакуации членов экипажа (люки, датчики, тепловизоры и т. п.). Поэтому просто взять и модернизировать уже существующие танки не получится — по идее придётся садиться за чертежи нового.
Ветка 4 — новый боевой модуль
Это решение наиболее простое — оно не требует нового танка, не предполагает глубокую модернизацию или переоснащение. Новация только одна — независимо установленный на башне огневой модуль.
Такие сейчас успешно испытывают в США — Bullfrog от Allen Control Systems. В основе боевой системы электронно-оптическая аппаратура и компьютерное видение на основе ИИ. Система видит широкую панораму в «малом воздухе» на дистанции в несколько км, а благодаря приводам может сканировать на 360°. Программный компонент способен распознать летящий на низкой высоте объект, оценить ситуацию и рассчитать траекторию поражения.
Огневая часть системы представлена пулемётом 7,62 мм М240, управляемого приводами по командам компьютера с ИИ. Весной этого года прошли испытания модуля Bullfrog, где тот уничтожил за несколько секунд рой из 7 дронов. Дальность эффективного обнаружения около 2000 метров, а поражения — около 800 метров.
Огневые возможности можно расширить применением пулемётов 12,7 мм, а также специальным пушкам 30, 40 или 50 мм. Например, на базе автоматических гранатомётов, использующих короткие стволы и низкую отдачу, но зато тяжёлый боеприпас с программируемым подрывом. В таком случае создаётся область осколочного поражения, а эффективность системы растёт.
Главное преимущество — низкая цена, экономичные расходники, компактность и малая масса. Установка почти на любые типы бронетехники и транспортов. В армии США после успешных испытаний уже введена военно-учетная специальность и началась подготовка операторов таких модулей.
Ещё одно неочевидное преимущество — такая система не требует радиолокационных станций, а значит «молчит» в радиочастотном диапазоне.
Итог
В первом случае дальность огневого контроля для танка развивалась и без фактора дронов, и у этого есть много и иных преимуществ. Во втором случае дроны тоже закономерно становятся вооружением танков, также повышая радиус огневого контроля и ситуационную осведомлённость. То есть эти направления — закономерная часть общего развития вооружений.
В случае пересмотра приоритетов бронирования — тут сложнее. Конечно, в будущем необходимо учитывать, что основные угрозы для боевой машины уже сосредточены не только в 60° передней проекции, как раньше, а теперь даже не 360°, ведь бить ещё можно и в крышу. Будет ли это решаться общим ростом массы, или её перераспределением (новые огневые возможности могут снизить потребность иметь особо защищённый лоб) — пока можно только гадать.
Не нужно забывать, что научно-конструкторские изыскания идут и в материаловедении — новые сплавы, композитные материалы и другие технологические находки могут помочь в наращивании защиты с минимальными потерями.
А вот противодронные модули выглядят решением наиболее адекватным. В первую очередь, идеологически — недорогому, массовому, но высокотехнологичному оружию противопоставлен… недорогой, массовый и технологичный ответ.
Однако противодействие дронам, вероятно станет решением комплексным, и предполагать эшелонирование. Новые системы ПВО для обороны соединений, модули для ближних радиусов как элемент собственной активной защиты, броня и экранирование как элемент пассивной защиты.