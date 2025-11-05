Простой способ, который спасет танки от дронов. И это не «мангалы»

Вокруг танков не утихают споры военных экспертов — уйдут они с поля боя будущего (если уже в настоящем их применение ограничено), или танки себя ещё покажут. Вопрос остаётся открытым, мы находимся в переходной точке, когда перестраиваются доктрины, тактические схемы, технологическое оснащение.

Сегодня попробуем побыть футурологами, и разобраться, как сам концепт танка может быть востребован в будущем, и как он изменится. Рассмотрим возможные ветки развития.

Роль танка

Тут всё сравнительно просто: танк — один из немногих типов вооружения, который уязвим только к противотанковому оружию, то есть всё остальное ему нипочём. В этом его основная тактическая роль — танковые подразделения в первом эшелоне наступления берут на себя основное огневое воздействие уцелевших после артподготовки сил противника. Они же и основное средство подавления уцелевших огневых точек. Они же играют важную роль в действиях на оперативном просторе, развивая успех, когда основные эшелоны обороны прорваны.