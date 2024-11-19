Как протез-трансформер поможет россиянам?

Россия — одна из тех стран, где протезы конечностей крайне востребованы. Около 200 тысяч наших сограждан имеют протезы, и число их вероятно будет расти : диабет, различные инфекции, артериальные заболевания — всё это может привести к ампутации конечностей.

После ухода западных компаний российские производители начали активно развивать свои модели протезов: цены стали доступнее, а качество возросло. Теперь производство оптимизируют и будут самостоятельно изготавливать комплектующие, а значит, и протез можно сделать индивидуальный без заоблачных наценок, да и с ремонтом проблем не будет — всё рядом.

Хоть и стало доступнее, но цена всё ещё важный для населения критерий : новомодные «умные» протезы могут стоить до нескольких миллионов, а цены на простые модели начинаются от 10 тысяч рублей.

Простых протезов, к примеру нижних конечностей, приобретать приходится несколько вариантов: для домашнего использования, длительной прогулки на улице, плавания. И в каждом случае нужно именно новое изделие, просто прикрутить стопу «для улицы» вместо «домашней» не получится. К счастью, российские учёные наконец-то нашли решение и создали протез-трансформер нижних конечностей.

Но для начала разберемся, какие протезы используют сейчас.