Специальная противопожарная лаборатория родом из России

Специальная противопожарная лаборатория родом из РоссииДальний Восток в безопасности?
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С начала 2024 года пожары прошлись по площади порядка 3 миллионов гектар: только в июне согласно статистике около 850 тысяч га было охвачено огнём. В основном, страдают Забайкальский край, Бурятия, Амурская область и Якутия: суммарно на них приходится 99% площади всех лесных пожаров России.
Для борьбы с бедствием направили более 3,5 тысяч специалистов и большое количество тяжёлой и воздушной техники. Не остался в стороне и Роскосмос, которые отслеживает обстановку в лесах: космический аппарат «Канопус-В» наблюдает за ситуацией, и это хорошее подспорье для пожарных, ведь с его помощью можно оперативно обнаружить очередной очаг возгорания.
Причины возникновения пожара
По данным МЧС в 90% случаев виновником лесных пожаров является человек: чаще всего возгорания случаются именно в выходные дни, когда люди едут отдыхать на природу. К сожалению, после отдыха мало кто убирает за собой бутылки и разбитое стекло. А ведь оно может сработать как линза и поджечь сухую траву.
Непотушенные сигареты, спички, костры — все они также приводят к пожарам. Помимо этого, сельские жители не соблюдают правила безопасности: сжигают мусор, сухую траву и листья.
Впрочем, человек виноват не всегда: молнии, сухие грозы, самовозгорание торфяников (правда случается это не часто).
Как тушат лесной пожар?
В своей работе пожарные применяют как авиацию, так и наземную технику. Последнюю используют, когда вблизи есть дорога, которая позволяет добраться до пожара менее чем за 3 часа — в противном случае в ход идёт авиация. А ещё с воздуха можно снизить интенсивность огня: это позволяет пожарным подобраться поближе к очагу возгорания с меньшим риском для здоровья.
Почему бы не тушить пожары силами одной авиации? Увы, но это не вариант: дым и летящая наверх гарь заслоняет пилотам обзор, а это, как вы понимаете, может привести к удручающим последствиям. Поэтому после применения воздушной техники тушение пожара продолжается уже с земли с помощью воды или специальных растворов.
Обычно первой на возгорание приезжает автоцистерна с водой, которая в среднем вмещает в себя 4 тысячи литров воды и имеет необходимый запас рукавов. Затем пожарные устанавливают насос либо в водоём, либо на пожарный гидрант. В идеале поиск источника воды начинается как только пожарные прибыли на вызов, но может случиться так, что добыть её попросту негде. Тогда остаётся только ждать подкреплений с дополнительными цистернами.
Возможно, вам может показаться, что 4 тысячи литров это очень много, но расход воды на одного пожарного ствола составляет примерно 3 литра в секунду. Вот и получается, что весь объём воды закончится буквально за 20 минут, а если к цистерне подключится ещё несколько человек, то и того быстрее.
Один из самых эффективных способов тушения пожара — его своевременная локализация. Бульдозеры и другая тяжёлая техника рассыпают минералы по возможному пути следования огня, пока пожарные устраняют возгорание.
Согласитесь, предотвратить пожар гораздо лучше, чем его тушить. Именно поэтому в Приамурском государственном университете имени Шолом-Алейхема решили создать специальную лабораторию, которая специализируется на изучении геосистем.
Противопожарная лаборатория на Дальнем Востоке
Работать это научное учреждение будет по нескольким направлениям. Во-первых, учёные десятилетиями фиксировали где, когда и во сколько возникли пожары. На основе этой информации и будет разработана особая методика, которая позволит спрогнозировать будущие пожары.
Во-вторых, лаборатория будет оповещать жителей о том, что где-то высокие шансы возгорания, поберегитесь. Для этого будут использовать специальные мобильные приложения, и установят новое оборудование в наблюдательных пунктах, которое позволит сотрудникам быстро реагировать и предупреждать население.
Ну а в-третьих, для анализа данных разработают специальную нейросеть, которая будет выявлять как закономерности, так и аномалии, и поможет учёным предсказывать потенциальные пожары.
Дальнего Востока России очень разнообразен и постепенно меняется. Оставлять это без внимания нельзя — современные вызовы требуют современных решений, необходимо подтягивать новых специалистов.
В связи с наблюдающимся в настоящее время новым витком промышленного освоения региона, риск возникновения пожароопасных ситуаций увеличивается в результате дополнительных антропогенных нагрузок. Данная проблема имеет большое значение для территорий субъектов Дальнего Востока, что связано со слабой освоенностью и трудной доступностью многих районов для своевременного реагирования.
Пока это только первые шаги, а так, в будущем планируют наладить сотрудничество с научными и природными организациями, правительством субъектов Дальневосточного федерального округа и даже привлечь к проекту бизнес.
Например, к деятельности лаборатории могут подключиться компании по производству беспилотников: уже разработаны особые модели с тепловизором и специальной установкой с пеной для тушения.
Такие лаборатории нужны повсеместно
Кому-то может казаться, что пожары где-то там далеко и нас не касаются, но это не так: с каждым годом сила пожаров только растёт. Австралийские учёные выяснили, что за последние 20 лет количество мощнейших пожаров в мире увеличилось вдвое.
Чтобы обезопасить людей и природу подобные лаборатории нужны будут в каждом уголке мира. Данные Службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS) демонстрируют, что в конце весны и летом 2024 года из-за лесных пожаров в Канаде, Аляске и на востоке России произошёл рекордный выброс дыма: вся гарь от пожаров через Северный Ледовитый океан добралась аж до широт Арктики.
Очевидно, что на окружающую среду такое повлияет ой как нехорошо: например, одной из причин таяния льдов учёные считают именно увеличение числа лесных пожаров в год.
Возможно, появись подобные лаборатории раньше — всё было бы иначе. Как знать, быть может Канада с Аляской смогли бы сохранить свои леса. Впрочем, не стоит забывать и о персональной ответственности каждого из нас: берегите природу и помните — страшный пожар может вспыхнуть даже от маленького уголька.