Специальная противопожарная лаборатория родом из России

С начала 2024 года пожары прошлись по площади порядка 3 миллионов гектар: только в июне согласно статистике около 850 тысяч га было охвачено огнём. В основном, страдают Забайкальский край, Бурятия, Амурская область и Якутия: суммарно на них приходится 99% площади всех лесных пожаров России.

Для борьбы с бедствием направили более 3,5 тысяч специалистов и большое количество тяжёлой и воздушной техники. Не остался в стороне и Роскосмос, которые отслеживает обстановку в лесах: космический аппарат «Канопус-В» наблюдает за ситуацией, и это хорошее подспорье для пожарных, ведь с его помощью можно оперативно обнаружить очередной очаг возгорания.